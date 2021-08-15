拿捏好這三個技巧，就有機會「與喜歡但不熟的女生」拉近關係

文：智遠老師

Hey～大家好，這幾天有一個男生給我發訊息說，他說在看了我寫的文章後，成功加上了心儀女生的LINE，並且也是聊得相當愉快，真是替他感到開心啊。然後呢，他問出了一個很多男生都很關心的問題：「不過智遠老師，我接下來要怎樣做，才能讓她對我有意思呢？」

不是我說，他的願望，還真的是很單純、純粹呢。

其實在男女關係之中，有一個看似很小，卻會影響了很多男生在追求戀愛時的問題，那就是：「想要果斷去跟女生告白，但又擔心會被拒絕，但是不去告白，看見她心裡又會癢癢。」

其實剛開始，我們撩自己喜歡但不熟的女生，也是有背後的邏輯和方法的，今天就來跟大家分享一下。你若是拿捏好這三個技巧，你喜歡卻不熟的女生，會開始跟你拉近關係哦，甚至會願意出來跟你來場約會。

一、建設陽光心態

其實很多男生本身就很優秀，可一談戀愛就成了備胎，一追女生就成了舔狗，這是為什麼？

其實這背後的核心，就是他們被一些亂七八糟的資訊，帶偏了正確的戀愛觀。比如說，一些電視劇永遠在告訴男生，男性要不斷對女生好，才能夠俘獲女生芳心。再比如，男生去跟女生約會，連他身邊的朋友，都認為男生要理所當然給女生送禮物。

可是當這樣的事情多了之後，許多男生的思維就被馴化了，他們會認為一些女生是遙不可及的女神，自己好像永遠配不上對方。一旦你抱有這種心態，那一定會在跟女生相處時，變成是畏畏縮縮，連要升級關係去牽女生手，都覺得是佔了女生便宜，那麼又能怎麼俘獲女生的芳心呢？

那麼女生在戀愛關係中，需求的究竟是什麼呢？ 其實你有看過一部電影，雖然已經是部老電影了，你看了就能夠很清楚的明白，那就是電影《鐵達尼號》（Titanic）。

電影中的女主蘿絲，是和富豪未婚夫一起登上鐵達尼號的，可她卻愛上了沒錢沒權的窮畫家傑克，為什麼？為什麼我們還會被傑克和蘿絲的愛情所打動？其實是因為蘿絲在窮畫家傑克面前，才能夠展現真正的自我，才能夠發現更美好的自己。 由此可知女生戀愛，想要的是一個真正懂她的男人。

比如女生帶著懂穿搭的男友出去，能極大滿足女生虛榮心，讓女生覺得我的眼光真不錯。 再比如男友很上進，女生就會很有安全感，不用太憂愁未來的生活。所以要是你想要去追不熟的女生，首先當然就是要建設好自己陽光的心態。

也要讓自己培養能夠帶領女生成長的情商，能夠給女生提供讓她變好的價值，而不是去用簡單的付出乞求，來希望女生愛自己、給自己機會。這種陽光積極的心態，將會變成是你戀愛的基礎，不然你永遠跳不出狹隘的三觀，很難獲得女生的芳心。

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二、分析女生個性

很多男生在網上學了一些戀愛技巧後，就會習慣在和女生的相處過程中，直接套用。但是結果往往不是很理想，不是女生不回訊息，就是女生發來貼圖而已。自己內心的陰影面積愈變愈大，估計用計算器都難以計算了。

其實原因在於網絡上的三言兩語，難以說清楚人的七情六欲。追女生的一個技巧，可能適用於性格活潑的女生，但是對單純天真就女生，可能就不吃這一套。

所以要追一個女生之前，你必須要先去瞭解這個女生的個性。比如你發現她是一個個性要強的女生，做事往往是以取得別人認可為導向的。這時你需要對她說：「感覺你和同齡女生不一樣，你總是顯得很上進。」這時就能夠打開她的話匣子。

再比如，比較文藝的女生，十分期待男生能夠讀懂自己的表達。你看到她的一篇文章，或者唱歌的影片，你就告訴她從中讀到了什麼、感受到什麼，她就會很想和你聊。

所以當你對她的熟悉程度日漸增加，你就慢慢會懂得該如何去邀約她，如何讓她欣賞自己。 「記住，自己都不願意去分析喜歡的女生，當然很容易撞在南牆上，只要去分析了自己喜歡的女生，更容易撞在丘比特的箭上。」

三、營造曖昧關係

在男人的遺傳基因裡面，都帶著保護女人的天性。

也由於有這種天性的存在，很多男生在認識女生的第一秒，就在迎合女生的框架。比如說，女生說喜歡個子高的男生，而一些個矮的男生，馬上便陷入自卑之中，覺得自己就是配不上她。

一旦女生從男生的話語中，察覺到自卑的情緒，男生的需求感便會暴露無遺。 女生在潛意識裡面會直接篩選出這個男生，也會覺得這個男生配不上自己。而男生要跳出這種迎合女生的思維，那就不要去在乎女生所立的擇偶標準，而是去引導她的情緒。

只要你能夠引導女生的情緒節奏，那麼她自然會來在乎你。而你想要影響女生的情緒節奏，那麼就有一個很好用的方法，那就是「營造曖昧關係」是指人能夠主動引導異性思考二人的關係。

比如女生跑來問你說：哎～你是不是想追我？這時你不要呆呆的回覆說：「是的」而是要回覆：「網上說，女生這樣問男生，就是對男生有好感，說說，你喜歡我哪裡？」

當她套不出你真正的想法，但是你們又能夠像小情侶一樣相互鬥嘴時，她的情緒節奏就會持續被你影響。當她的情緒節奏完全被你帶領時，你只要是一天不找她聊天，她都會覺得渾身難受，你還會愁，不知道怎麼邀約她嗎？

所以想追到喜歡的女生，營造曖昧關係的效果遠遠大於直接告白。

你簡單的從一本書，或是從網上看到的一個技巧，獲得的戀愛技巧往往都不能幫到自己，唯有讓自己學了正確的戀愛知識後，然後再去親身實踐，從中悟出的方法和技巧才能真正幫到你。

不然在你腦中幻想了一千次也沒用，還倒不如真的去行動一次，去和女生聊天、去和女生約會，無論成功失敗，都要總結經驗，這樣才會為你帶來真正的提升。

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總結

其實能讓你追到女生的聊天方法，可以簡單到你無法想像。但首先，你要先搞清楚自己為什麼要和女生聊天？

毫無疑問，你肯定是想追到她啊。既然是想追到她，那你要做什麼事情呢？

第一步：先以朋友關係進行互動，並且能夠持續吸引她。

第二步：直接以男朋友身份和她互動，以此慢慢的發展為男女朋友。

如果你怎麼都聊不動對方，那你也需要努力的提升自己，為什麼？因為換做是你的話，你也會只願意和自己條件差不多，或比自己優秀的女生聊下去。

如果你確實已經比她優秀了，你還是聊不動她，那就說明你們兩人的價值觀完全不一致，比如她偏偏喜歡胖子，你長得跟明星一樣那又如何？所以面對這種情況，你要嘛改變自己的價值觀，要嘛就是換一個女生追求。

當然這一切的基礎，前提是你們的關係已經比較熟悉，而且前提是她已經感受到你的付出，否則女生會覺得你是來佔她便宜的。

不要總是去糾結為什麼都是你先付出，身為一個男子漢，我們主動一點也沒什麼嘛，畢竟大多數的女生還是比較害羞的。所以誰先主動並不重要，如果女生也喜歡你，願意為你付出，那你做的一切就是值得的。

隨著與你接觸越來越多，為你做的事越來越多，女生會越來越依賴上和你在一起的感覺，你們的關係也會上升一個層次喔。

人們常說，感情是需要經營的，確實是這樣沒錯，戀愛中也需要偶爾用點「小心機」去創造出跟女生相處的激情和趣味，如果只是順其自然，很多美妙的感覺也就不會發生了。

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本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航