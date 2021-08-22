人的關注力有限，如果不主動爭取，要如何在人際關係中脫穎而出呢？

文：亞當老師

最近有個學員一直在為自己的人際關係苦惱，他覺得不知道為什麼，好像走到哪裡被排斥到哪裡，大環境沒有給他一個容身之地。

讓他很納悶的事情是，為什麼大家同樣時間加入一個團體，也許一開始有人會理會自己，但是為什麼也才過短短的一段時間，身旁的人很容易跟團體打成一片，但是自己卻老是那個被隔絕在外的人？似乎所有的新消息，自己都會是最後一個知道的，甚至是完全不知道。

當然這個學員的個性是屬於比較安靜，比較被動那一型的，也就是在團體中，他絕對不會想要主動認識別人，因為在他心中，他覺得別人應該要主動認識他才對。

可想而知，他在人際關係上絕對不會去主動付出，也不會照顧別人，就更別說是用同理心去理解他人，甚至他覺得是別人要先為他付出，讓他體會到愛之後，他才會想要付出。

看到這裡，也許個性比較內向害羞的人，都能夠在我提到的這個案例身上，或多或少看到自己的影子，或是也曾經對這個世界產生怨恨，甚至覺得天下人都對不起自己。但是，如果我們用客觀的角度來看，像是這種狀況，真的是天下人都對不起自己嗎？

如果我們是用賽局理論來看到這一切發生的事情，你就會明白，如果我們不把人生的發展與人際關係當作一場競賽，最後的結果，很可能就真的只是被歸類為在牆角畫圈圈的那一群人。

所謂的賽局理論，就是我們必須要去思考同為競爭者的對手們，為了達到各自的目標和利益，可能的行動方案是什麼，同時我們又該採取什麼對策，讓這一切的成果最佳化。

說到這，有人可能會反駁跳出來說，沒事好端端的，跟別人爭什麼呢？會有這樣想法的人，一方面可能是在和平時代待太久，不然就是身邊的物質比較充裕，才會覺得資源的取得，不就是理所當然的嗎？

但是我們若將時代拉回100年前，就舉電影《葉問》那個年代，日軍侵華，導致生活物資嚴重匱乏，要吃到白米已經不是人人都享有的專利。所以才會出現電影中，那種為了多賺一袋白米，連自己命都不要的橋段出現。

其實說穿了，人們只要處在某項資源稀缺的環境之下，為了針奪那項稀缺的資源，就是勢必跟他人產生競爭。

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我們回到這篇文章前面說的那個案例，為什麼會被排斥。其實他不是被排斥，而是他沒有主動去爭取別人對他的關注，當別人把關注都放在除了他以外的人身上時，他自然就覺被孤立了。

因為人注意力是有限的，我們每天也就24小時，扣掉工作與睡眠，也就只剩下8小時可以跟其他人交流。但是一個人一天又不止跟一個人交流，像是爸媽、好友、曖昧對象、另一半等等，都會佔據交流的時間。

所以當你來到一個新環境，也許你會因為是新人，所以環境中其他人會因為好奇而主動接近你，但是好奇這件事，是一時的，如果你只是被動地想被別人了解，這樣的人際關係是無法改善的，這是因為一個人的好奇心有限，再加上他原本生活圈之中，也還有其他人會佔據他的關注。這樣隨著時間過去，別人對你的關注只會一天天下滑。

所以如果你是渴望被關注的人，套用賽局理論來說，就是當你來到一個新環境，無論是跟你同一時間進來的新人，或是環境中的其他人，你都可以視為爭奪「關注」的競爭對手。

如果你選擇被動，不懂得改變自己與他人互動的方式與頻率，不主動付出，那你只會像是鬼擋牆一樣，當別人對你失去新鮮感，就是你認爲你失去人際關係的時刻。

這是因為人的關注力都是有限的，如果你不去主動爭取，那麼你是要怎麼在別人眾多關注的選擇中，脫穎而出呢？

結論

一個人際關係匱乏的人，最先學習的，是弄懂人的關注力是有限的。也要明白正常情況下，每個人每天都會有大大小小的人事物，會瓜分他的觀注力。

所以如果想用賽局理論來改變自己人際關係：

第一步、需要在自己得認知當中，去弄懂世界運作的法則，知道人與人之間是怎麼產生交集的，關注力是怎麼競爭的。

第二步、主動向他人介紹自己，主動和他人的生活產生交集，這才是培養他人關注力方式。

第三步、主動地向他人付出，主動向他人表達自己的故事，主動關心他人，這才會讓自己的人際關係能穩固的關鍵。

如果你要遠離煩惱，從今天起要下定決心，改變舊有的習慣，這才是讓你改善人際關係的不二法門。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航