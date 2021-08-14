我要看到血流成河！解析Dcard熱文〈血淚談，不要找月薪低於五萬以下的女生結婚〉

文：人間田野觀察家

最近搭上Dcard熱文的車〈血淚談 不要找月薪低於五萬以下的女生結婚〉，身為田野觀察家兼約會神仙教母，最喜歡看到血流成河的八卦了。讓我先來為各位前情提要一下。

人夫33歲，月薪6萬；人妻30歲，月薪3萬5000元。人夫說，結婚是「悲慘的開始」。兩人擁有一個共同帳戶，分擔全部開銷，人夫每月存4萬到此帳戶，人妻存1萬5000元。

人夫控訴，老婆懶惰不上進，基本上就是吸血蟲，「非常不公平，出少少的錢，卻享受一樣的生活品質。」「早知道一開始年輕就要睜大眼睛，不要找一個好吃懶惰的對象，就算漂亮又怎樣，看久還不是就那樣？」

OK我們先來看看男女收入統計，這位人夫你會發現，這個世界本來就沒什麼公平。根據財政部公布最新性別統計年報，2019年平均每人所得為52萬3752元，平均男性所得為64萬1180元，平均女性所得為41萬3633元，男性平均所得為女性1.6倍。

男性薪水為何比女性高？姑且不論獲得升遷的機會，以及女性面臨生產、育嬰等生涯轉折，最根本因素其實是產業別。根據《太報》引述歐盟研究，歐盟指出性別因素占男女薪資差距30%，「歐洲從事相對低薪行業（護理、教育業）多為女性，而報酬較高的科學、技術、工程和數學（STEM）行業，雇用男性職員比例高達80%以上。」

所以，拿人妻薪水比較人夫薪水，要求兩人薪資水平相等，本身就不具意義。你選擇的產業，其實幾乎注定你未來的薪資水平與天花板。待在低薪產業再怎麼負責上進的工作，可能永遠比不上高薪產業混水摸魚的人。

人夫或許抗議，我和老婆同在相同產業，你怎麼說？我們把兩性薪資條件拿到交友市場秤斤論兩，會產生另一種「不公平」。

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根據《哈佛 ✕ Google行為科學家的脫單指南》，杜克大學心理與行為經濟學教授丹．艾瑞特利（Dan Ariely）曾分析一家交友網站資料後發現，高收入與高身高的男性，對女性具有吸引力，男性年收入必須增加四萬美元（約合新台幣111萬元），吸引力才會與身高高一英吋（約合2.5公分）的男人相同。當然這考量美國薪資與物價水平，但我們可以參考的是：如果你是哈比人男性，盡可能多賺錢，仍然可以popular。

但相對來說，高收入女性對男性就沒有同等吸引力。愛情認知專家洛根．尤里（Logan Ury）提及，「男性在評估女性條件時，最在乎的是身體質量指數（BMI）。男性喜歡身體質量指數18.5，就是體重過輕的女性，而不在乎女性的薪水和教育程度。」

在交友市場上，出現許多男性前後矛盾的案例。最近我刷到一位男子的交友檔案，開宗明義寫道：「如果您要找一個終身飯票，那妳還是饒了我……」隔沒幾句話又說：「小弟愛財不貪，喜歡在投資市場裡賺點零花，雖沒祖傳千畝地，但是有車有房的未來還是有準備的。」

這樣寫自介的男性，並不在少數，好像很怕被女性榨乾家產，先下手為強，警告「吸血蟲」勿近；然而他還是強調「有車有房」，用財富做為籌碼吸引女性。但如果最後不幸人財兩失，他們容易暴跳如雷，感嘆「台女不意外」。

回到最初發文抱怨的人夫，我的解答跟一般鄉民並無二異：你選的，要養要離，自己承擔。

雖說世界總是不公平，但我還是要盡可能公平的，也對女生喊話一下。有男性朋友告訴我，曾遇過女生第一次約會劈頭就問年收入多少？把薪資做為重要擇偶條件的女生，恐也不在少數。

賺錢能力是幸福的仙丹嗎？事實上，在一段長期關係中，擁有忠誠、善良、正直等特質，都遠遠比財富重要。你要張大眼睛，與你共享榮華富貴的人或許好找，但願意陪你走過人生艱難時刻，無論衰老或疾病仍不離不棄，這才最珍貴。

祝福各位施主都能在交友界，脫離苦海，登上彼岸。歡迎加入人間田野觀察家臉書粉絲團，有讚有保庇。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航