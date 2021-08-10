2021/08/10,
藝文

《鬼同你住》：唔怕同鬼一齊住，最怕冇屋住

《鬼同你住》：唔怕同鬼一齊住，最怕冇屋住
Photo Credit: 安樂影片

我們想讓你知道的是

戲中有不少諷刺時弊的對白都很大膽直接，令人拍掌叫好。

（小心劇透）

「香港法律最偉大嘅地方，就係可以改來改去！」這句對白出現在電影《鬼同你住》結尾，引來全場觀眾拍手歡呼。戲中多次嘲諷「法律」和「法治」，這份勇氣在今時今日令人佩服。以前在戲院裡聽到這句對白，不會覺得是甚麼一回事。可悲的是，香港已經不是昨日的香港，下次電檢處可能又要求在片頭加上「觀點未有證據支持」的提醒字句。

陳果新作《鬼同你住》可能是他玩得最癲的作品，荒誕血腥程度令人意想不到，是我近年看過最血腥暴力的電影，包括港產片與非港產片。同期上映的另一齣三級片《自殺特攻》（The Suicide Squad），那些血腥畫面也顯得很小兒科。

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Photo Credit: 安樂影片

《鬼同你住》故事有三條劇情線，分別圍繞三間屋。第一間是富婆梁老太（邵音音 飾）的大宅別墅，第一場戲，幾個不孝子女爭家產，梁老太變成「喪屍」與子女互劈。第一場戲已經非常暴力荒誕，充滿黑色幽默，首先告訴觀眾這是一齣「Cult片」，其實不用太認真。

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Photo Credit: 安樂影片

倖存的梁老太女兒（李麗珍 飾）決定找地產經紀阿源（黃又南 飾）放盤。男主角阿源與女友利用經紀特權，住在放盤中的半山豪宅，明知業主高佬（車保羅 飾）已經死去，仍落力游說客人睇樓。同時，鬼魂高佬在單位內鬧出多宗案件。

第三條劇情線是舊唐樓業主阿祥（太保 飾），他將自己的單位劏成舊式板間房出租謀利，但「鬼仔」強仔不斷騷擾住客，鬧出不少其實很恐怖的「笑話」。

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Photo Credit: 安樂影片

《鬼同你住》擺明是一齣鬧劇，暴力血腥程度是近年港產片罕見，部分劇情令我聯想起日本導演園子溫的風格。斷頭、噴血、內臟腸臟流血……Cult片迷會看得很興奮，但一般觀眾可能接受不到。另外，電影後半部分收尾草率馬虎，部分之前鋪下的伏線也未有發揮，實在可惜。

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Photo Credit: 安樂影片

喜劇鬼片曾經是港產片的拿手好戲，例如80年代的《殭屍先生》和《開心鬼放暑假》，今次《鬼同你住》充滿香港味，用極荒誕暴力和黑色幽默的手法表達一個極為貼地的香港社會問題——樓價高企問題。電影早前更入選意大利遠東電影節競賽部分，將香港房屋問題推上國際。

戲中有不少諷刺時弊的對白都很大膽直接，令人拍掌叫好。電影對房屋問題的描寫雖然不算深入，但也讓觀眾感受到高樓價、租金昂貴、炒樓、劏房、有樓冇人住等香港獨有問題。只要你是香港人，不論是租客還是業主，都會被房屋問題影響一世。將奇幻設定、荒謬劇情和「唔怕同鬼一齊住，最怕冇屋住」的極端想法，與房屋問題放在一起，竟然發現房屋問題最為荒謬絕倫，用電影鬧劇去引證另一場發生於現實的鬧劇，實在可笑又可悲。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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