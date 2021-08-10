越南單日確診逼近萬例，最大港缺工貨櫃堆積成山，重擊紡織業出口

越南深陷疫情風暴中，今（2021）年年初越南疫情控制得當，不料卻在4月底來確診數激增，累積至今達21萬例確診，單日新增已經逼近萬例。而疫情蔓延到越南最大港口「凱萊港」，目前貨櫃堆積成山，而碼頭工人卻因疫情數量銳減一半，連帶使卡車、貨車司機也面臨短缺，在越南設有眾多成衣工廠的聚陽實業指出，越南情況確實很危急，但公司仍能做好調整，當下依照該地政府法令進行防疫。

越南疫情延燒 8月8日新增近萬名確診

今年4月下旬，越南疫情開始出現極大的變化，雖然先前也長達一個多月沒有本土個案。但這次疫情再起後跟過去不再相同，不僅變種病毒傳播力高之外，確診者的足跡遍十多個省、市。

越南政府早下令許多社區和地區都採取了封鎖措施，遏止病毒的傳播，但是效果仍十分有限制。

越南自4月底來確診數激增，越南衛生部數據顯示，截至8月8日累計確診病例逾21萬。8日新增9690起確診病例，更是創下疫情爆發來單日最大增幅，其中經濟重鎮胡志明市新增確診病例，單日達到3800例，占越南全國新增病例的半數。

根據《路透社》報導，先是在越南北部、中部地區的發現了社區感染。後來不斷傳散，包括北寧省的24處、峴港市中心的12處和越南首都河內的8處，都有確診者的蹤跡。

《路透社》指出，他們中的大多數被發現是先前確診病例的接觸者，或者與當地的群聚感染有關。

報導稱，其實不只是越南，過往曾經都是防疫良好的國家，近期都出現較大規模的感染，包含新加波、泰國，而台灣也名列其中。雖然各國疫情失控的原因不盡相同，但大多與防疫倦怠、宗教儀式或慶典、變種病毒以及疫苗接種緩慢有關。

外媒高度關注東南亞疫情情勢的變化，除了會影響全球經濟復甦外，也潛藏使各國疫情復燃的風險。《Times》報導指出，在放寬防疫措施和促進經濟活動下，可能是滋長疫情的擴散能力，加上疫苗施打速度緩慢，除了新加坡與柬埔寨之外，其他國家只有不到10％的人打過第一劑新冠疫苗。

雖然胡志明市在7月已經開始封鎖，但疫情迄今未見和緩。為控制疫情，越南航空局（CAAV）提案，請求越南交通運輸部暫停所有定期航班。

不過河內市不斷發現新的感染群，前次封鎖措施於8月9日到期後，當局決定再延長封鎖兩週直至8月22日。民眾在封鎖期間除從事購買食物、藥品等必要活動外，一律不得外出。

在疫情持續延燒之際，有9800萬人口的越南疫苗覆蓋率低落只有8%。越南衛生部統計，越南迄今共計施打近900萬劑的疫苗，其中有約800萬人施打了第一劑，並有近80萬人接種完兩劑。

疫情延燒越南最大港癱瘓 停收貨櫃重擊紡織業出口

這波新冠變種病毒已造成越南出口問題，因為大量工業園區、工廠暫時關閉，各地生產供應鏈斷鏈，據越南投資計畫部統計，上半年越南有逾7萬家企業倒閉，較去年增加24.9％。

《工商時報》報導指出，相當於每天有400家企業倒閉；7月工業生產大幅下降，其中胡志明市工業生產指數下降19.4％。報導稱，包括豐田、Nike以及三星等全球品牌在越南主要生產基地都因封鎖被迫停工，或面臨產銷困境。

越南為世界第二大紡織品服裝鞋類出口國，許多台灣廠商均設廠於此，據越南紡織和服裝協會（Vitas）統計，全境目前有35%左右的服裝廠面臨倒閉。

其中，胡志明市海運貨物承攬商Cargoteam的老闆Marc Guilhem表示，封城導致工廠關閉、或是減產50%至70%，貨櫃因此閒置在港口、無人領取，碼頭快被塞爆，沒有空間安放新貨櫃。

《工商時報》報導，由於越南南部於7月已被封鎖，港口運輸能力下降，南部海岸線船舶擁擠；中部歸仁港檢測到大規模群聚後也已封港，貨櫃則開始向北堆積。

報導稱，越南最大港口凱萊港貨櫃堆場飽和，碼頭工人數量被消減一半，卡車、貨車司機也面臨短缺，據航商赫伯羅特官網公告，已接獲凱萊港、越南新港蓋梅國際港碼頭暫停接收進出口貨櫃的通知。

Guilhem則表示，蓋梅港要能支援，首要克服距離遙遠的問題，把商品運至蓋梅港，衍生的運費也必須額外吸收，目前航運運價已經暴漲5倍，又再加上陸運成本，根本無法負荷，事態相當失控，將會對越南的進、出口造成影響。

面對越南急遽升溫的疫情，《關鍵評論網》訪談在越南設有眾多工廠的聚陽實業指出，目前公司在越南、菲律賓、印尼以及柬埔寨均有設廠，不過東南亞疫情中，屬越南最為嚴重，公司現階段依照越南當地的法令調整。

該公司強調，過去因為塞港缺櫃，已經造成延誤出貨的情形；現在又因為越南疫情爆發，導致整體出口都往後遞延，但是仍對未來營運表示樂觀。

公司也稱，整個越南廠占聚陽總產能比重大約四成，但並非全部集中在一個地方，聚陽在北、中以及南越都有廠，屆時將會協調各廠使出貨更為順暢，呼籲外界不要太過擔心。

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核稿編輯：翁世航