「夢魘般的夏天」：野火蔓延超過5萬6000公頃，希臘總理稱氣候變遷是罪魁禍首

編譯：吳宗宜

夏日炎炎不止，野火持續肆虐希臘

希臘正經歷30年來最嚴重的熱浪，截至8月9日已發生超過400多起野火，6個地區已進入高度戒備狀態，包含雅典北部、尤比亞島（Euboea）及伯羅奔尼撒半島（Peloponnese）、瑪尼半島（Mani Peninsula）、麥西尼亞（Messinia）與曾舉辦首屆奧運的奧林匹亞（Ancient Olympia），火勢都相當猛烈。

根據歐洲森林火災資訊系統（European Forest Fire Information System）的數據，在過去10天內，希臘有超過5萬6000公頃的土地被燒毀，數千名居民被迫撤離，歐洲多國已出動近700名消防員協助該國救災。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）稱之為「夢魘般的夏天」，並對一些消防員在救災中身亡深表悲痛。米佐塔基斯指出，提供援助給每個受野火影響的人將是其優先要務，承諾在所有被燒毀的地區重新造林：「當這個噩夢般的夏天過去後，我們將把所有注意力集中在復原工作上，再次恢復我們的自然環境。」

米佐塔基斯也表示，氣候變遷顯然是導致該國變成「火藥庫」的罪魁禍首。在希臘的某些地區，氣溫已達攝氏47度，無人機上的溫度計，甚至記錄到雅典市中心地表溫度可達攝氏55度。

同時，鄰國土耳其和義大利也發生了幾十年來最嚴重的野火，氣象學家預測未來30年，整個地中海地區的年平均氣溫將上升攝氏2度。

最嚴重的火災發生在雅典北部郊區、森林密布的帕尼薩山（Parnitha）國家公園，至今野火仍在蔓延，數千名遊客和居民被命令離開雅典郊外，大火燒毀了房屋、汽車和當地產業。雖然消防部門在8月7日晚間表示，野火遏制工作進展順利，不過迄今大火產生的煙霧，仍蔓延在整個雅典盆地，並造成了令人窒息的煙霧。

強風和高溫使火勢難以控制，目前該火災已造成至少2人死亡，包括一名38歲的義消在城市郊區被一根掉落的電線桿砸死，另一名受害者則是雅典商會會長米哈洛斯（Konstantinos Michalos），他在火災肆虐的工廠吸入大量煙霧後昏迷，另外還有20人受傷。

希臘第二大島尤比亞島也面臨野火肆虐，大火從西向北，穿過崎嶇的林地，將該島切成兩半，將該島北部孤立，一位官員將其描述為聖經中的大災難。

超過2000人已緊急從林尼鎮（Limni）搭乘渡輪撤離，海巡警衛隊告訴美聯社，另外已有10艘船（包括兩艘海巡警衛隊巡邏艇、兩艘渡輪、兩艘客船和四艘漁船）在靠近尤比亞北端的海濱度假勝地等候，以準備在必要時疏散更多居民和遊客。消防員徹夜奮戰，以拯救位於尤比亞北部的幾個城鎮及村莊，他們使用推土機在茂密的森林中開闢道路以阻止火勢繼續蔓延。

島上的海巡警衛隊員丹尼卡斯（Sotiris Danikas）告訴廣播公司ERT，「我不知道如何描述這個世界末日。」

最近獲任命為雅典首位「高溫長」（chief heat officer）的米爾維利（Eleni Myrivili），對軍隊被派去協助消防員表示：「這裡太瘋狂了，在極端高溫和野火下，這裡感覺像是世界末日，餘燼像雨點一樣落在我們身上。」

民防單位主管哈達利亞斯（Nikos Hardalias）也告訴美聯社：「大火在全國肆虐，有的大、有的小、有的被撲滅，然後又重新復燃。情況不僅極其危險，而且史無前例。」據估計，消防員在一週內已嘗試撲滅154場野火，以保護人口稠密地區、電力設施和歷史遺蹟，但至8月7日，仍有60多場大火在肆虐。

哈達利亞斯並指出，希臘政府總共已出動17架的飛機與直升機在尤比亞滅火，「野火達到前所未有的強度和廣度，我們所有的部隊都在與義消一起日夜奮戰以挽救生命。」

伯羅奔尼撒南部的馬尼地區因受野火影響，導致約有5000人撤離避難，東馬尼（East Mani）市長埃萊尼（Eleni Drakoulakou）告訴ERT，該地區已有70％被烈火燒毀，急需更多的消防協助：「這是聖經等級的災難，該市的四分之三已被燒毀。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

巨災為常態？國際援助蜂擁而至

與歐洲許多地區一樣，希臘今（2021）年夏天一直在努力應對極端氣候，總理米佐塔基斯表示，火災顯示了氣候變遷的現實。

希臘向歐盟的緊急支援系統請求協助，許多國家向希臘提供了援助，包括英國、羅馬尼亞、瑞士、法國、西班牙、烏克蘭、賽普勒斯、克羅埃西亞、瑞典、以色列、波蘭和美國，都派遣了消防員和飛機協助希臘救災。

歐盟危機管理專員（Commissioner for Crisis Management）萊納希（Janez Lenarčič）說：「我們正在執行歐洲有史以來最大的共同消防行動之一，因為多起火災同時影響多個國家，顯示這是需要在歐洲層級優先應對的危機。歐盟完全支持希臘、北馬其頓、阿爾巴尼亞、義大利和土耳其，在這個艱難的時刻，我們與所有受影響的人和冒著生命危險救災的人同在。」

英國政府表示，本週稍早在希臘目睹火災的毀滅性衝擊後，內政大臣巴特爾（Priti Patel）正研議派遣經驗豐富的消防員前往協助。8月7日，來自波昂的52名消防員和17輛消防車，以及來自黑森州的164名消防員和27輛消防車都已啟程前往雅典；埃及表示將派出2架直升機；36名捷克消防員和15輛消防車也都趕往希臘支援；另外瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）在推特上宣布，正在部署緊急救援人員和3架直升機以協助希臘；以色列消防隊員也在8月6日抵達。

近來南歐也發生了多起野火，包括克羅埃西亞、阿爾巴尼亞、義大利與土耳其至少發生了13起火災。地中海和愛琴海地區，數萬公頃的土地被野火燒毀，氣候變遷的加劇引發了炎熱乾燥的天氣，和隨之而來的野火風險。

另外，俄羅斯北部的西伯利亞，今年也發生了大型野火，迫使十幾個村莊撤離。俄羅斯總共已被野火燒毀了近1500萬英畝的土地。在美國，炎熱乾燥的天氣也助長了加州發生了多起毀滅性的野火。

BBC的報導指出，自工業革命時代開始以來，世界均溫已經提升了約攝氏1.2度，而除非世界各國政府開始大幅削減碳排放量，否則世界氣溫將繼續上升。根據AccuWeather氣象學家葛瑞斯卡（John Gresiak）的說法，高於攝氏38度的溫度、大約10％至15％的相對濕度，以及高於48公里／小時的陣風，都為野火蔓延創造了絕佳的條件。

根據AccuWeather另一氣象學家史密斯邁爾（Alyssa Smithmyer）的說法，導致歐洲東南部酷熱的原因，包括今年一直存在於巴爾幹半島上空的強大高壓區域，讓7月份南歐大部分地區的氣溫平均比正常高攝氏3到6度。在此期間，希臘南部和土耳其西南部的部分地區卻都沒有降雨：「由於乾燥的表面比潮濕的土壤更容易升溫，乾燥的天氣造成地表氣溫進一步升高。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範