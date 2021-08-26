老師的煩惱、家長的災難，菲律賓貧困家庭對「遠距教學」心有餘而力不足

文：張凱莉

遠距教學的抉擇

當台灣家長和老師對於孩子如何在家學習而感到一個頭兩個大的同時，菲律賓全國各級學校（幼兒園到大學）已經1年又3個月未曾到校了。截自今（2021）年5月底，每天新增確診數量依舊維持在6000-7000例，菲律賓教育部尚無解禁的打算，且15歲以下兒童，目前仍不能單獨出門，必須由家長陪同。

時間回到去（2020）年3月到6月期間，疫情極為嚴重，菲律賓教育部遂著手研擬遠距教學計畫。菲律賓各地電視、廣播和網路等條件不一，因此引起了廣泛和激烈的討論。與台灣相比，菲律賓教師相對不諳操作資訊設備，多數老師居家辦公期間，甚至因為沒有電腦，僅能透過手機聯絡家長，以瞭解家庭情況。

在這樣的背景之下，我們針對服務社區Barangay Addition Hills進行抽樣，調查家戶擁有電子設備還有網路使用的資訊。結果顯示：80戶的有效資料中，平均每戶擁有1.3支智慧型手機；83戶的有效資料，平均1戶擁有0.8台電視（不計繳交有線電視費用的比例）；83戶的有效資料，平均1戶擁有0.2台收音機；以及77戶有效資料，在強制執行遠距教學之前，78%家庭並非每天接觸網路。

統計結果可見，要在貧困家庭裡執行遠距教學實在困難重重，而且無論選擇何種方式，原本雙薪的家長皆有一方必須留在家中照顧學童。

智慧型手機（Smartphone） 電視（Television） 數量 103 數量 65 受測家庭 80 受測家庭 83 平均 1.3 支 平均 0.8 台 收音機（Radio） 是否每日接觸網路？ 數量 17 是 17 22% 受測家庭 83 否 60 78% 平均 0.2 台 受測家庭 77 100%

老師的煩惱

過沒多久，政府正式宣布採取混合式學習模式（Blended Learning Model），指示幼兒園到小學三年級使用紙本講義自學（Modular Learning），小學四年級以上則除了自學講義，也搭配Google Meet和臉書Messenger，一週約1至2次時間與教師視訊互動，其他時候則在Messenger的聊天室，以圖片及文字描述引導學生回應和學習。基於安全考量，學校人員不前往家訪或發放教材，由家長每週到校領取紙本教材。這些調整需要教職員和家長的協調配合，於是原本應該在2020年8月開學的期程，又一再延後到10月份。

7月開始，各級學校加緊籌備新的教學方式，然設備資源不足。除了購置相關設備、建立線上教學的環境以外，還得大量印製自習講義。由於菲律賓的教職人員不見得熟悉線上平台，因此也得耗時摸索操作方式。於是教師排班進到學校，學習透過PowerPoint進行教學、學習藉由Photoshop編輯圖片並製作視覺化的教學素材等等。這些細節的規劃和安排對校方而言是頭痛不已。

中心看到社區小學的困境，2020年8月遂與三間小學合作，贊助小學購置筆電、印表機、耳機、視訊鏡頭等設備，並支援校方完善線上教學機制。睽違了半年，學校終於在10月份正式開學。起初每週的線上課程，老師約有一半時間都在確認學生的上線狀態；同月，我們雇用技術人員進校協助排除教職人員所面臨的技術問題，校長坦言教學現況根本是一場災難，老師則感到無比挫折，除無法像以往掌握學生狀態，需要耗費更多時間準備教學媒材。

然而，老師吐完苦水後，還是不忘感謝上帝，安慰著說至少大家都待在家，免受病毒威脅已經是最大的幸福。相較於聽到學生確診的噩耗，連不上網路或是沒有準時上傳作業都已經算無所謂的瑣事了。

家長的災難

從8月份延後開學到10月份，家長和教師有了2個月的預備和喘息空間。乍看之下應是一件好事，然而實際上，我們每戶扶助家庭平均有2至3位以上的就學子女（不包含學齡前的孩子）。家長外出工作的時候，除了將手機留在家供子女學習，也得想方設法讓每個孩子都上到課，例如分配時段讓不同子女能夠上線學習，這些都會影響到孩子的學習進度。與此同時，又面臨中小企業大量裁員，人力縮編的狀況，一個月額外支出400披索的網路儲值費，也是一筆可觀的負擔。

我們偕同技術人員前往服務社區Addition Hills進行抽樣和家訪，同時指導家長儲值網路、測試網路連線速度、操作線上教學平台等等，也一併觀察學童的學習過程。發現即便已付費儲值，網路連線也會因為基地台等基礎建設問題而極為不穩定。於是多數扶助家庭的學童僅透過紙本教材學習，或等待網路穩定後，再慢慢回溯通訊軟體的聊天內容來學習。

Photo Credit: 家扶基金會提供 佈置家中閱讀空間及平板電腦輪替使用機制。

同年12月，大馬尼拉都會區各縣市政府發放給4年級到12年級學生每人1台平板，領取時必須簽署同意書，文件上寫著該平板視為政府的財產，學生與家長有責任維護。然而平板電腦的品質不佳，不少家庭使用一陣子後便故障，由於維修是筆開銷，也擔心日後會有保管與維護的責任，故已主動退還給學校，原本的美意也大大打了折扣。部分學童只能回頭繼續盯著手機的小螢幕上課。

另外，多數家長不諳課程內容與電子設備，指導工作因而落在年紀較長的子女肩上。白天這些哥哥姐姐必須教導弟弟妹妹學習，晚上則努力趕上進度，並在通訊軟體上回溯課程內容以及同學的回應。

在家學習好難

2020年12月前，扶助家庭大多使用手機上課，螢幕窄小，家長出外工作時得將手機留給子女，或與鄰居間學童共用設備，有些家庭拿不出400披索儲值網路，只能讓學童跑到家附近的Sari Sari（雜貨店）上課，花5披索使用雜貨店的無線熱點。然而網速緩慢，孩子依舊難以進行視訊互動。也因為群聚在雜貨店共享設備與網路，有變成防疫破口之虞，印證了貧困的家庭想防疫往往是心有餘而力不足。

也因為服務社區的環境擁擠，多數扶助家庭生活在12-15平方米（3-5坪）的空間，環境狹小而且家庭成員眾多，有時更缺乏書桌等物品，只能在克難的條件下讀書寫字，極容易被其他家庭成員干擾。社工員家訪時，談話常被鄰居與其他家庭成員的噪音打斷，更遑論期望孩子能專心致志於課業上了。

Photo Credit: 家扶基金會提供 家中擁擠的學習環境。

校方認為幼兒園到小學三年級課程較簡單，不需要特別連線教學，因此將教學的任務丟還給家長，然而該年齡層的孩子活潑好動，較難專注於課業上。少了學校活潑生動的教學，孩子時常感到無聊與不耐，也讓照顧者不知所措。許多家長表示，督促孩子學習時常常會鬧得不愉快，因為擔心子女趕不上進度，或是沒交作業影響成績，有些家長甚至會幫忙寫作業。學校老師心知肚明，但也僅能睜一隻眼、閉一隻眼，或用電話與家長和學生溝通。

成為親師間的好夥伴

在2020年6月到10月之間，我們也看見了社區的需求，於是決定支援校方建置線上學習設備，並引導扶助家庭接觸網路與操作線上平台，藉此協助親師順利過渡到新的教學方式；同年11月，中心發放學習桌、耳機及100多份收納包給扶助家庭。學習桌可以直接放在床上，桌上的縫隙設計可以豎立手機，不須使用時也能輕鬆收納；耳機可以阻絕噪音，也避免上課音量影響他人；收納包則幫助學童收納散亂的紙本講義。

有別於首都的數位落差議題，我們的合作小學Espoir School of Life面臨不一樣的困境。該校位於菲律賓南方的席亞高島，當地網路覆蓋率極低，校長必須開車10分鐘到市中心餐廳，才能連到穩定的網路。我們設計方案，提供平板電腦給校內75名學童。學校老師會預錄教學影片並儲存在平板電腦，連同紙本講義一併放在學習包。每天一大早，家長到校領取學習包，學童觀看完教學影片後，再將平板轉交給下一戶家庭。下午寫完作業後，家長再歸還學習包給學校。

另外，村莊與學校距離不遠，所以我們在評估後協助建置了擴音系統，每天一早透過擴音設備播放音樂，讓學童依指示站在家門前唱國歌、做體操；也藉由社區競賽，鼓勵家戶設置閱讀空間，幫助學童保持學習氛圍。該計畫有效彌補了遠距教學的缺失，也因為成效顯著，在2021年初獲得該縣市Del Carmen市長的讚揚，也被其他贊助商看見，資助更多平板以供學童使用，如今已不再需要輪替使用，每位學童都能夠單獨使用一台平板，也降低傳染病毒的風險。

接下來我們還可以怎麼努力？

這一年來我們持續思考著，除了補充學用品，還有什麼方法可以怎麼幫助孩子持續學習？已經使用了1年多的紙本教材，如何讓孩子樂在學習且獲得成就感？今年度我們投入兒童早期發展計畫（3-5歲），帶著家長操作有趣好玩的輔助教材與玩具，鼓勵家長將所學應用在家中。有了這些媒介，指導學習變得相對輕鬆，孩子也因此不再只是和紙本教材乾瞪眼，能夠在學習活動當中找到許多樂趣。

另外，青少年與家長因為防疫而待在家，接觸時間也隨之變長，導致比平常出現更多口角和衝突。透過少年展力方案，我們說服家長陪同青少年來到中心，在遵守防疫法規的情況下，辦理分批、分流的小規模團體活動。除了讓家長有喘息的空間和時間，也讓青少年有更多同儕之間的互動，藉此渲洩精力和消磨時間。

礙於政府的防疫規範，再加上菲律賓的疫情仍屬嚴峻，我們的服務範圍受到限縮。然而我們堅信會在侷限中找到方法，為學童、家庭和社區撐起發展和喘息的空間。透過分享菲律賓的服務現況，除了希望台灣和菲律賓的疫情能夠趕緊平息，也期盼在遠距教學中摸索的台灣教師和家長都能早日度過磨合、適應的鎮痛期。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航