振興五倍券戰成一片：蘇貞昌稱「等同現金」，藍委要官員薪水用振興券發，綠營內部也意見分歧

今年5月中以來，國內疫情嚴重影響內需產業，行政院發言人羅秉成日前表示，將參考去年三倍券做法規劃「五倍券」發放，且紙本數位並行。儘管具體方案確認後才會對外公布，不過近期各界對於是否直接發放現金的討論相當熱烈，國民黨依然認為發現金才是正道，而民眾黨和時代力量則表示，應該拿出更具體的三倍券整體效益報告；就連執政的綠營內部也有不同聲音，部分立委認為，今年疫情影響和去年大不同，不該再要求民眾「拿錢出來買振興券」。

蘇貞昌稱振興券等同現金，藍營狂批：官員薪水也用振興券發

行政院長蘇貞昌人前到屏東勘災，會前接受媒體聯訪，問到關於振興五倍券規畫，蘇貞昌表示，去年「三倍券」成績不錯，五倍券更精進，「等於是現金，但必須限期使用，才不會被存起來」，蘇貞昌也強調，地方政府、各業界都會加碼，等於加倍使用，還可以有折扣，這是發振興券的好處。

對此，國民黨立委洪孟楷批評，如果五倍券「等同現金」，那就請民進黨政務官現在起薪水改領五倍券，響應蘇院長偉大政策；「五倍券如果等於現金，那幹嘛不直接發現金就好？」洪孟楷批評，印三倍券浪費23億印刷成本、要全民再多等一個月、還必須全台商家配合填寫資料、登記、兌換，徒增困擾、多此一舉。

此文引起廣大迴響，許多不滿綠營的人也表示認同。不過民進黨團今天則對此回應，公務員的薪水和振興經濟本來就是兩回事，國民黨為反而反。

民眾黨：行政成本23億拿來發現金也不算少

民眾黨黨團今天也召開記者會，立委賴香伶指出，行政院長蘇貞昌執意發行五倍券，但與民意脫節太大，審計部針對去年三倍券的經濟效益貢獻僅0.06%，質疑未來五倍券的效益能增加多少？且去年花522億元預算的三倍券，行政成本就達23億，「若這23億能發給國人現金的話，也是不少的金額。」

賴香伶表示，全國疫情警戒降為二級，政府要先釐清，發五倍券是紓困還是振興？去年台灣疫情沒有今年嚴重；據勞動部最新統計，6月失業率高達4.8%，等於全台有超過57萬人失業，此外7月底更有5.7萬人實施無薪假，且這僅僅是雇主有依照法規去通報的數字，檯面下有許多雇主未如實通報的、打日領零工受影響的，都是政府無法掌握到的黑數。

賴香伶表示，民眾黨主張應「排富發放現金」，國民黨則希望普發現金，現在執政黨一些立委也提出與行政院不同看法。

立委張其祿則說，針對五倍券，民眾黨團有三大訴求，包括政府應盤點受疫情影響產業，同時針對受衝擊的產業是否已在「振興階段」，確實進行調查，政府仍需精準評估內需產業的紓困計畫，才能有效運用政策。

另外政府應以此前發行三倍券的經驗，確實檢討和評估發券的效益，檢討發行狀況。去年7月推出的三倍券推出時間緩慢，且原先推行「數位為主，紙本為輔」的政策，最後也髮夾彎追加預算印製紙本三倍券，而且最後領取數位券的民眾僅有181萬1937人，僅佔可領取人數的17％，顯然政府在規劃三倍券政策時並未考慮國內需求及數位工具發展。呼籲行政院應依照審計部報告，確實檢討發券的效益，而非一意孤行強推五倍券政策。

而時代力量則在日前也指出，三倍券政策的整體報告付之闕如，使用截止至今已逾半年，僅在經濟部一份檢討報告裡頭出現「帶動全國GDP成長」、「有助於增加就業」、「刺激消費效果顯著」等籠統敘述，甚至與2009年的「消費券影響評估報告」相比較，缺少透過問卷調查及總體計量模型評估的消費替代率、經濟成長貢獻度等更具體評估方法與面向，更看不到各種三倍券發放方式（紙本、數位）的成效分析，以及與其他振興措施（藝fun券、農遊券、動滋券）的綜效分析。

如果要討論未來要不要再發振興券，要發實體券還是電子券，金額要多少，要不要限制用途，都應該先仔細參考去年三倍券的影響評估，大家才有更好的基礎來討論。

綠營立委內部意見分歧，部分立委認為「要民眾再拿出1000元」不妥

日前有8位民進黨委發出聯合聲明，其中包括正國會派系的陳亭妃、余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應；他們表示今年疫情衝擊社會的程度遠高於去年。立委們聽到許多來自基層的聲音，表示在今年疫情影響之下，已讓許多民眾經濟負擔增加，因此振興券應與去年的三倍券區隔，讓民眾不用再「以現金換振興券」，而是以最簡單方便的方式直接領取紙本或數位振興券，同時減少群聚與接觸的風險。

陳亭妃也再次強調，「紓困發現金，振興發振興券」，這部分她相信黨籍立委多數會較有共識，但是從民眾荷包拿1000元來兌換五倍券，可能多數立委認為此時不適宜這樣做。

原本行政院預定本週由秘書長李孟諺召開立法行政協調會議，針對振興券方向做討論，不過因為南部豪雨成災，原訂週一的會議延期。

三倍券到底效果如何？國發會提證據指：刺激經濟有成

國發會上周曾透過新聞稿指出，去年7月三倍券發放後，零售業8月至11月營業額連續4個月創下歷年同月新高；餐飲業方面，9月至11月營業額，連續3個月創歷年同月新高。營業事業銷售額、實徵淨額均從2020年5至6月的負成長，轉為下半年各期均較前年同期成長。

除此之外，服務業就業人數由2020年6月的685.8萬人提升至同年12月的690.5萬人，實施減班休息人數也從去年6月底的3萬1816人，大幅降至同年12月底的6463人；相關產業就業人數增加、減班休息人數下降，有助於確保勞工就業安定。

蘇貞昌今日受訪食野強調，「紓困」都是發現金，已經發1500多億元，900多萬人領取，「振興券」正因為是全國普發，而且限期使用，並且可以一再循環，業者還會加碼，地方政府還會跟進，效果就在這裡，政府是把去年的經驗再加以精進。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航