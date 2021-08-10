新增3例本土案例、1例死亡，陳時中：莫德納都會先準備2劑、不會先用掉

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為3例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

新增3例本土案例、1例死亡

指揮中心表示，今日新增之3例本土病例（其中1例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為1例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於8月2日至8月7日。個案分布均在新北市；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案13568），為50多歲女性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，6月14日出現發燒、呼吸喘等症狀至醫院採檢，6月15日檢驗陽性並住院，6月17日確診，8月6日死亡。

關於近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月8日累計公布1萬4583位確診個案中，已有1萬3103人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。

打不打得到第2劑莫德納？陳時中：都會準備、不會先用掉

針對記者提問莫德納疫苗到貨量少、施打的民眾是否會打不到第2劑？陳時中指出，現在的目標跟方向，是把預計總共會到貨的800多萬劑給400多萬人打，因為現在已經打了300萬劑，因此未來能打莫德納第1劑的人相對較少。

陳時中強調，目前莫德納都會準備2劑，不會先用掉，除非混打才會有這樣的打算，如果有相關科學證據證實混打能達到更好的效果，會根據整體進貨時間安排。

此外，莫德納最佳施打間隔的研究各有不同，陳時中指出，讓更多的人能打到第1劑、提高人口覆蓋率是首要目標。

國民黨控食藥署特權施打，陳時中澄清：高端聯亞只有4個人打

有記者提問關於國民黨立委的指控，食藥署疑似以第2類的名義「特權施打」2千多劑疫苗，陳時中解釋，第2類「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」，是由指揮中心就冷鏈需要、疫苗生產，在生產上、物流上的必要性評估下，請他們造冊施打。

陳時中透露，疫苗生產相關的有4家廠商、倉儲物流有3家廠商，總共接種2614人。對於民眾關心的高端、聯亞，總共竟只打了4個人。陳時中說：「他們是疫苗生產的廠商，2家公司都非常堅決要打自己的疫苗，雖然我們那時請他們造冊，但總共只打了4個人」。

護膚業者、海水浴場、K書中心開放尚在觀察

在記者會中，有媒體問到未開放行業的鬆綁規劃。針對必須摘下口罩的護膚業者，陳時中指出，經濟部跟相關業者有在考慮，希望能在這些行業設置「保護罩」。此外，護膚業者除了要戴口罩外，最重要的是業者的手部清潔，若未落實、在客人臉上摸來摸去會有風險。

K書中心的部分，陳時中指出，因為場所人流密集、管理不容易，所以還未開放，有需求的民眾除了在家讀書也可以前往圖書館，但未來仍會持續看相關業者的反應和指引。

海水浴場的部分，陳時中提到游泳池現在開了、會看情況再決定，強調要一步一步來。

關於9月開學的防疫規範，陳時中認為，長期來講，其實學校的防疫工作都維持很好的秩序，但近期會和教育部開會，對過去的防疫作為做檢討、看是否有需要改進。

延伸閱讀：

責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範