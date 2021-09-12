《閱讀夏LaLa》Ep. 37：蔣公銅像會吃人！你知道台灣也有超棒的殭屍小說嗎？

文：沈眠

如果全世界百分之九十九的人都變成殭屍了，你會選擇變成殭屍嗎？自從喬治．羅梅羅在1968年推出《活死人之夜》電影，定義當代殭屍型態之後，「殭屍末日」儼然成為電影或甚至是文學的類型，在世界各地重新翻演。你知道台灣也有超棒的殭屍小說嗎？

本集《閱讀夏LaLa》，夏宇童、陳夏民從恐怖片聊起，向大家介紹兩部台味十足、娛樂性超高又發人深省的重量級殭屍著作。

建立台灣殭屍紀元！

夏宇童破題講道：「現在真的是殭屍當道，哪裡都有殭屍相關主題的創作，包含電影、戲劇、漫畫、動畫、小說在內，不勝枚舉呢。」而《光明繼承者LIKADO》（海穹文化）也是一本殭屍主題類的創作，作者為子藝，此書起源是短篇小說創作，分別收錄於《捷運×殭屍》系列（一到三集），而後將三篇短篇予以擴充，填加許多的內容讓故事從現代往前拉到日治時期，時間跨幅長達千年。

書名的LIKADO是子藝查找原住民語字典，從太陽、火焰、光線、繼承與子嗣等詞彙，在阿美族語裡挑出LIKA（光）和DODO（跟隨）所組合而成。故事的起點是台北帝國大學醫學院（即如今的台大醫院），有一神祕實驗室，裡頭有顆被冰凍的高砂族人頭，日軍戰敗後，日籍研究員撤離時並未帶走，而到了2030年台大醫院的改建工程，人頭就成為殭屍的誕生原點。

夏宇童表示，小說裡有很多真實背景的描繪，相當有畫面感，比如台北捷運或台大醫院裡的日式建築，因此更令人覺得可怖驚悚。此外，新聞媒體現象，以及台灣、美國和中國的關係，還有病毒全球大流行，都跟現代台灣十分緊密扣合，離生活很近，背景相關設定讓人自然融入。且活人頭也是子藝將鄒族的人頭傳說──若是獵首後，沒有適當祭儀，人頭將會活過來的故事，運用在《光明繼承者LIKADO》裡。

夏宇童讚嘆地說：「《光明繼承者LIKADO》的特殊性在於，過去我們想到殭屍作品，基本主要場景都是在西方或韓國，但這次是直接搬到了台灣，熟悉的場景讀起來就更有畫面與貼近感。而且子藝也將這個殭屍帝國宇宙觀建立得十分完整，比如殭屍中的第一覺醒者可以語言溝通，而且也有吃人腦、就能將被吃對象的技術和專業就化為自身的能力。當然也就有超級殭屍因為吃了太多腦，引起瘋狂，自己報廢掉的故事。另外，殭屍裡的第二覺醒者可以控制被咬過的殭屍，所以有勞動殭屍，建立了奴隸制度，也就有了階級設定，於是統治世界的殭屍也就有了自己的龐大帝國以及輝煌的歷史。」

陳夏民也推崇道：「殭屍文明紀年的完整展現，超級讚的啊。而且，在台灣發生的殭屍故事，讀起來更有感覺，也更刺激，因為場景都很熟悉，也讓我們可以重新想像台灣這塊土地可以有多少充滿創意的故事，不是只有國外才有好故事。」

蔣公銅像會吃人？！

單篇漫畫特刊《蔣公會吃人？》，係由漫畫家活人拳與作家唐澄暐合作，將收錄於《陸上怪獸警報》裡3600字短篇小說〈蔣公銅像反攻全台〉改編而成的，其後唐澄暐也獨力將之擴充為長篇小說《蔣公銅像的復仇》（以上皆由逗點文創結社出版），開啟整個蔣公銅像宇宙觀，其故事設定簡單來說就是，令小時候的校園鬼故事，亦即矗立於台灣校園常見的蔣公銅像是吃人怪物，使其成真的駭人世界。

陳夏民介紹《蔣公會吃人？》故事的最初，是在台南某地，怪手正要拆除蔣公銅像，突如間銅像張開嘴巴，露出奇怪的內臟，就將吃掉現場的人，而恐怖的是現場記者們正在SNG連線，換言之，就直播了銅像吃人畫面給所有人看到，這之後蔣公銅像怪物陸續醒過來。緊接著，被命名為蔣公一號的銅像被解剖，研究人員發現裡面滿滿都是肉，換言之，有異種生物躲進去，寄居蟹也如，銅像變成它們的殼，也就有克蘇魯神話的味道。

而後，就是蔣公銅像在台灣各地展開的瘋狂大屠殺，那些騎馬的、站立的、半身的銅像全都會動，半身銅像的下方會長出很多奇怪觸手，中正紀念堂那尊坐在椅子上的蔣公銅像就連椅子也會跟著一起移動。故事且進入台灣被全面封鎖，美、中兩國展開搶奪蔣公一號的行動，而且有了共識：第一，不能讓任何一尊蔣公離開台灣；第二，必須要讓蔣公在台灣持續複製，等到達到數量上限（也就是台灣人全變成蔣公）之後，再來討論這種全新生命體未來可能的分配與利用方式。

陳夏民苦笑：「因為，這種銅像就像是打不穿的輕武器，就像是能自動修補、複製的非人有機戰鬥單位，要是能徹底控制，可是戰場的絕佳凶器。老實說，這些設定都極度寫實。另外呢，蔣公銅像咬到一般人，身體即變成銅像，就像殭屍複製的概念。《蔣公會吃人？》的風格，就像一則肅冷的新聞報導，結局停留在銅像又突然變得安靜，教人很不安。後來，唐澄暐寫出了《蔣公銅像的復仇》，不但解釋清楚銅像的來源，更有民眾逃難的細膩描繪，包含騎小綿羊上國道求生，相當好玩又可怕的獨創絕妙世界觀。」

夏宇童也很喜歡蔣公銅像會吃人的IP宇宙，「我們童年時那些聽過的恐怖故事全都成真了，有一種怪異的既視感。不管《蔣公會吃人？》或《光明繼承者》，都相當推薦給喜歡都市傳說和殭屍的讀者們，包管你們在炎夏裡享有清涼片刻哦。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航