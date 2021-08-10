難忍戒斷症狀六成癮君子屢戒屢敗，醫揭快速擊退菸癮是關鍵

近期新冠肺炎疫情拉警報，引起高度關注！在疫情持續延燒下，吸菸者更需留意！國外研究指出相較不吸菸者，吸菸者可能感染新冠肺炎之風險高出2.14倍[註2]，為提高戒菸意識，中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部主任顏啟華醫師表示，依據波仕特2021年戒菸習慣調查[註3]，戒菸者平均需嘗試三次以上才得以戒菸成功，部分民眾甚至嘗試戒菸高達數十次以上[註4]，其中很關鍵的原因是戒菸期間不斷面對難忍的戒斷症狀。戒菸者僅靠意志力恐容易破功，建議須搭配能快速紓緩戒斷症狀的尼古丁替代療法。今年台灣率先引進歐美普遍使用的新劑型戒菸噴霧，為亞洲區睽違數年推出的戒菸新劑型，生效速度較快，短時間內快速擊退菸癮，讓戒菸成功率加倍！

戒菸者近五成未滿一周就破戒，醫：僅意志力恐難抵抗不斷來襲的戒斷症狀

根據國健署107年國人吸菸行為調查，六成吸菸者過去曾嘗試戒菸，但近五成未滿一周就破戒[註5]。顏啟華醫師表示，很多民眾認為戒菸失敗與意志力不足有關，但其實戒斷症狀才是失敗主因！他補充，戒菸後24小時內，身體會因尼古丁含量低產生戒斷症狀，在第二到三天更會達到高峰，此期間為戒菸失敗的關鍵危險期！

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顏啟華醫師以門診經驗舉例，李先生(化名)菸齡超過20年，為重度菸癮者，因老婆懷孕而決定戒菸。他一開始僅以意志力戒菸，嘗試以運動、咀嚼口香糖等方式轉移注意力，但都無法紓緩咳嗽、渾身無力等戒斷症狀，堅持不到兩天就復抽。不僅如此，也常因情緒突然低落與煩躁而無法專心工作，導致被客訴，讓他倍感氣餒。

七成戒菸者因菸癮無法即時紓緩而失敗[註8]！最新戒菸噴霧 立即舒緩提高戒菸成功率

顏啟華醫師表示，戒菸者常被持續不斷的戒斷症狀消磨意志力，很快就會自我懷疑、掙扎，又再次吸菸。國外研究指出，戒菸者在症狀出現後11分鐘就會放棄[註6]。而根據波仕特2021年戒菸習慣調查，近九成戒菸者認為若無法即時紓緩突然來襲的戒斷症狀，將增加戒菸失敗率[註7]，因此建議要搭配戒菸輔助品紓緩症狀與菸癮，較能提升戒菸成功率。調查發現近四成戒菸者曾以戒菸輔助品戒菸，其中戒菸失敗者更高達七成因藥效發揮不及，無法立即消滅菸癮而復抽[註8]。顏啟華醫師進一步說明，以重度菸癮者而言，戒斷症狀約半小時就來襲一次[註9]，但台灣現有劑型在使用後數十分鐘才開始發揮[註10]，作用效率慢，許多戒菸者等不及藥效發揮，就宣告失敗。他強調，若在更短的時間內快速紓緩菸癮，在菸癮來襲的第一時間就消滅吸菸慾望，是成功戒菸的關鍵！

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今年台灣引進獨特創新戒菸噴霧，為亞洲區最新的尼古丁替代療法劑型，是通過衛福部核可的安全戒菸劑型。新劑型以噴霧方式噴入口腔內，透過口腔黏膜吸收，瞬間發揮作用，生效速度與吸收速度較市面上現有劑型快，藉由快速釋放尼古丁，緩解難纏菸癮，陪伴戒菸者完成偉大挑戰。顏啟華表示，規律用藥也是重要選擇因素，根據調查顯示三成戒菸者因生活形態影響，無法遵從醫囑使用戒菸輔助品而失敗，最常見的像是工作環境需一直講話，因此無法長期使用咀嚼錠、口含錠[註11]，使戒菸失敗。而新劑型戒菸噴霧設計輕巧、攜帶方便，只要對準口腔按壓即可，不管是任何場合都適合使用，更能增強戒菸決心。顏啟華醫師提醒，目前衛福部提供各級醫院診所開設戒菸門診，提供十八歲以上且具有健保的對象進行戒菸治療服務，由專科醫師開立合適的戒菸輔助品與戒菸計畫，陪伴戒菸者完成挑戰。

戒菸大使宥勝在公益活動現場表示，戒斷症狀讓戒菸之路艱辛難耐，所以他真心覺得戒菸是一項非常偉大的挑戰。他分享，他的男性長輩都為老菸槍，他們戒菸之路反反覆覆，常因為無法紓緩症狀又復抽，作為旁觀者十分心疼，若有快速消滅菸癮的輔助品，應相對減低戒菸的困難。他鼓勵吸戒者，特別是新手爸媽，快來響應戒菸行動，守護小朋友的健康。

屈臣氏推出「熄滅菸癮 點亮健康」免費戒菸諮詢活動

屈臣氏推出「熄滅菸癮 點亮健康」門市活動，即日起至八月二十六日，於限定兩百家門市中，將由專業藥師提供免費戒菸衛教諮詢與尼古丁成癮檢測服務，完成檢測後藥師會推薦適合的戒菸輔助產品，並贈送一份小禮，陪伴癮君子完成戒菸偉大挑戰。

資料來源：

註1：標題-六成癮君子屢戒屢敗

資料來源：波仕特2021年戒菸習慣調查

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註2：國外研究指出相較不吸菸者，吸菸者可能感染新冠肺炎之風險高出2.14倍

資料來源：Jackson SE, Brown J, Shahab L, et al. COVID-19, smoking and inequalities: a study of 53 002 adults in the UK. Tobacco Control Published Online First: 21 August 2020.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32826387/

*國健署曾引用相關研究：https://www.tsh.org.tw/news/detail.php?id=489

註３：波仕特2021年戒菸習慣調查

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註4：戒菸者平均需嘗試三次以上才得以戒菸成功，部分民眾甚至嘗試戒菸高達數十次以上

資料來源：波仕特2021年戒菸習慣調查

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註5：六成吸菸者過去曾嘗試戒菸，但近五成未滿一周就破戒

資料來源：衛生福利部國民健康署 民國107年國人吸菸行為調查

六成吸菸者過去曾嘗試戒菸 Photo credit：嬌生

近五成戒菸維持時間未滿一周就破戒 Photo credit：嬌生

註6：國外研究指出，戒菸者在症狀出現後11分鐘就會放棄

資料來源：The relevance and treatment of cue-induced cravings in tobacco dependence, Stuart G. Ferguson, (Ph.D.), Saul Shiffman, (Ph.D.), accepted 22 June 2008

‘Importantly, data from real-time monitoring of lapse episodes suggest that acute craving episodes progress rather rapidly toward smoking: In half the episodes, smoking occurred within 11 minutes of the onset of craving.’

註7：近九成戒菸者認為若無法即時紓緩突然來襲的戒斷症狀，將增加戒菸失敗率

資料來源：波仕特2021年戒菸習慣調查

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註8：近四成戒菸者曾以戒菸輔助品戒菸，其中戒菸失敗者更高達七成因藥效發揮不及，無法立即消滅菸癮而復抽

資料來源：波仕特2021年戒菸習慣調查

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註9：以重度菸癮者而言，戒斷症狀約半小時就來襲一次

計算方式：以每天要抽30 根菸的重度菸癮者計算，扣除睡眠時間，平均半小時就會菸癮起想吸菸

註10：台灣現有劑型在使用後數十分鐘才開始發揮

資料來源：2016衛福部《二代戒菸治療輔助說明》編者_薛光傑

註11：三成戒菸者因生活形態影響，無法遵從醫囑使用戒菸輔助品而失敗，最常見的像是工作環境須一直講話，因此無法長期使用咀嚼錠、口含錠

資料來源：波仕特2021年戒菸習慣調查

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