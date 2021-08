難忍戒斷症狀六成癮君子屢戒屢敗，醫揭快速擊退菸癮是關鍵

近期新冠肺炎疫情拉警報,引起高度關注!在疫情持續延燒下,吸菸者更需留意!國外研究指出相較不吸菸者,吸菸者可能感染新冠肺炎之風險高出2.14倍[註2],為提高戒菸意識,中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部主任顏啟華醫師表示,依據波仕特2021年戒菸習慣調查[註3],戒菸者平均需嘗試三次以上才得以戒菸成功,部分民眾甚至嘗試戒菸高達數十次以上[註4],其中很關鍵的原因是戒菸期間不斷面對難忍的戒斷症狀。戒菸者僅靠意志力恐容易破功,建議須搭配能快速紓緩戒斷症狀的尼古丁替代療法。今年台灣率先引進歐美普遍使用的新劑型戒菸噴霧,為亞洲區睽違數年推出的戒菸新劑型,生效速度較快,短時間內快速擊退菸癮,讓戒菸成功率加倍!

戒菸者近五成未滿一周就破戒,醫:僅意志力恐難抵抗不斷來襲的戒斷症狀

根據國健署107年國人吸菸行為調查,六成吸菸者過去曾嘗試戒菸,但近五成未滿一周就破戒[註5]。顏啟華醫師表示,很多民眾認為戒菸失敗與意志力不足有關,但其實戒斷症狀才是失敗主因!他補充,戒菸後24小時內,身體會因尼古丁含量低產生戒斷症狀,在第二到三天更會達到高峰,此期間為戒菸失敗的關鍵危險期!

顏啟華醫師以門診經驗舉例,李先生(化名)菸齡超過20年,為重度菸癮者,因老婆懷孕而決定戒菸。他一開始僅以意志力戒菸,嘗試以運動、咀嚼口香糖等方式轉移注意力,但都無法紓緩咳嗽、渾身無力等戒斷症狀,堅持不到兩天就復抽。不僅如此,也常因情緒突然低落與煩躁而無法專心工作,導致被客訴,讓他倍感氣餒。

七成戒菸者因菸癮無法即時紓緩而失敗[註8]!最新戒菸噴霧 立即舒緩提高戒菸成功率

顏啟華醫師表示,戒菸者常被持續不斷的戒斷症狀消磨意志力,很快就會自我懷疑、掙扎,又再次吸菸。國外研究指出,戒菸者在症狀出現後11分鐘就會放棄[註6]。而根據波仕特2021年戒菸習慣調查,近九成戒菸者認為若無法即時紓緩突然來襲的戒斷症狀,將增加戒菸失敗率[註7],因此建議要搭配戒菸輔助品紓緩症狀與菸癮,較能提升戒菸成功率。調查發現近四成戒菸者曾以戒菸輔助品戒菸,其中戒菸失敗者更高達七成因藥效發揮不及,無法立即消滅菸癮而復抽[註8]。顏啟華醫師進一步說明,以重度菸癮者而言,戒斷症狀約半小時就來襲一次[註9],但台灣現有劑型在使用後數十分鐘才開始發揮[註10],作用效率慢,許多戒菸者等不及藥效發揮,就宣告失敗。他強調,若在更短的時間內快速紓緩菸癮,在菸癮來襲的第一時間就消滅吸菸慾望,是成功戒菸的關鍵!

今年台灣引進獨特創新戒菸噴霧,為亞洲區最新的尼古丁替代療法劑型,是通過衛福部核可的安全戒菸劑型。新劑型以噴霧方式噴入口腔內,透過口腔黏膜吸收,瞬間發揮作用,生效速度與吸收速度較市面上現有劑型快,藉由快速釋放尼古丁,緩解難纏菸癮,陪伴戒菸者完成偉大挑戰。顏啟華表示,規律用藥也是重要選擇因素,根據調查顯示三成戒菸者因生活形態影響,無法遵從醫囑使用戒菸輔助品而失敗,最常見的像是工作環境需一直講話,因此無法長期使用咀嚼錠、口含錠[註11],使戒菸失敗。而新劑型戒菸噴霧設計輕巧、攜帶方便,只要對準口腔按壓即可,不管是任何場合都適合使用,更能增強戒菸決心。顏啟華醫師提醒,目前衛福部提供各級醫院診所開設戒菸門診,提供十八歲以上且具有健保的對象進行戒菸治療服務,由專科醫師開立合適的戒菸輔助品與戒菸計畫,陪伴戒菸者完成挑戰。

戒菸大使宥勝在公益活動現場表示,戒斷症狀讓戒菸之路艱辛難耐,所以他真心覺得戒菸是一項非常偉大的挑戰。他分享,他的男性長輩都為老菸槍,他們戒菸之路反反覆覆,常因為無法紓緩症狀又復抽,作為旁觀者十分心疼,若有快速消滅菸癮的輔助品,應相對減低戒菸的困難。他鼓勵吸戒者,特別是新手爸媽,快來響應戒菸行動,守護小朋友的健康。

屈臣氏推出「熄滅菸癮 點亮健康」免費戒菸諮詢活動

屈臣氏推出「熄滅菸癮 點亮健康」門市活動,即日起至八月二十六日,於限定兩百家門市中,將由專業藥師提供免費戒菸衛教諮詢與尼古丁成癮檢測服務,完成檢測後藥師會推薦適合的戒菸輔助產品,並贈送一份小禮,陪伴癮君子完成戒菸偉大挑戰。

