《閱讀夏LaLa》Ep. 38：喜歡短篇小說或YOASOBI音樂的朋友，讓我們一起向夜晚奔去

文字：沈眠

本集建議在「KKBOX手機版app」收聽，YOASOBI的音樂超有感覺！

透過小說與音樂的超強企劃，引發日本流行樂界超級熱潮的團體YOASOBI，終於在台灣出版了音樂創作的起點《向夜晚奔去 YOASOBI小說集》。書中集結四篇不同創作者書寫的短篇小說，截然不同的故事，最後以音樂收納在一起，是可以單獨欣賞也能品味各式彩蛋的創作計畫。

夏宇童與陳夏民，分別介紹喜歡的小說，除了講解故事（有劇透喔！請謹慎收聽～）也說明創作設計，喜歡閱讀短篇小說的讀者或是單純熱愛YOASOBI音樂的朋友，都歡迎加入，我們一起向夜晚奔去！

討論追求死亡的渴望，MV差點被禁！

YOASOBI是2019年結成的日本雙人音樂組合，其歌曲〈向夜晚奔去〉MV在Youtube創造了兩億人次的點閱率，成員為使用VOCALOID的作曲家Ayase、以及本業為創作歌手的ikura組成。YOASOBI團名原意是「在夜晚玩耍」，由於兩位團員本來都有各自的音樂工作，因此兩人把原本各自的工作定義為早上的活動，反之此音樂組合為晚上的活動。YOASOBI的特色是將在日本索尼音樂娛樂所經營的monogatary.com（小說及插畫網站）中的原作小說音樂化。

「也就是說，先有小說，才有YOASOBI的組合，也才有歌曲誕生，隨後是MV。但滿多人都是從Youtube認識他們，再回到小說閱讀上，透過不同媒材的閱讀，感覺很像在剝洋蔥，滿有層次感。」夏宇童說道。

談到YOASOBI的音樂〈向夜晚奔去〉，夏宇童對其華麗的編曲，印象深刻，「整首歌給我一種騎摩托車時，被夜晚涼風吹拂著，有逃離一切、解放奔馳的感覺，同時具備城市是如此美麗卻又異樣孤獨的深刻餘味。」

夏宇童說：「如果單聽音樂的話，會感覺到速度感，但去看歌詞，起初覺得是一首情歌，但讀到後面就會發現那是往終結生命的方向奔去，彷彿是某種嚮往，對追求死亡的渴望。」此所以，一開始〈向夜晚奔去〉MV在Youtube釋出，引起滿大的討論與爭議，一度被YouTube定調為內容不當或令某些觀眾反感影片，如今則是設定了年齡限制。

YOASOBI在發行多首數位單曲以後，第一張專輯名為《THE BOOK》，無疑是致敬音樂是從書出發的原點。《向夜晚奔去 YOASOBI小說集》（尖端）總共收錄四篇小說，作者分別為星野舞夜、いしき蒼太、しなの、水上下波。

夏宇童對同名之作〈向夜晚奔去〉最難忘，小說採用雙線敘事，分別為男、女視角——女主角總會傳訊給男友說自己要離開了，當男主人翁奔去找她時，她就坐在圍欄處，似要輕生。面對像是被死神支配的女主角，他的心境轉折，從嫉妒死神對女友的控制，到也有很想死的感覺，從而驚覺「原來她是我的死神」，其後也就有「我們朝著夜空奔馳而去」之語。

「男性與女性的視角差異，最後很清楚的呈現，男生方面是當他接受死神給的誘惑時，眼前的世界變得明亮燦爛。女生的視角則有身為人類是一件痛苦的事情，但只要是跟你在一起就什麼沒有問題，甚至會想我是因你而生的。讀到最後，我也忍不住會想到底這個女主角存不存在呢？會不會她是男主人翁心中虛設與人格妄想？」夏宇童語音透露深沉的惘然。

陳夏民正色道：「這篇小說的設計，有多樣詮釋的可能，確實可以完全是那名男性的內在對話和自我演繹。而作者試著逼近人心的幽暗邊境，寫出他們嚮往的不是活著，而是經過包裝死後的死亡。這似乎也符合了日本最美即死的櫻花精神。」

分手是一門整理的藝術

在《向夜晚奔去 YOASOBI小說集》裡，陳夏民想要討論的是しなの小說〈或許〉。陳夏民在維基百科檢索了しなの，赫然發現其名しなの本為信濃號列車，是東海旅客鐵道（JR東海）以及東日本旅客鐵道（JR東日本）所運行、於名古屋站和長野站之間的特急列車。しなの列車名，則是源自於長野縣在古代即名為信濃國的典故。

小說主要是描述一名剛跟男友分手的女子，正躺在床上睡覺，卻聽到房裡有異響，她鴕鳥心態的緊閉眼睛，仔細聆聽，發現有人在移動家具，最後張開眼睛的她目睹了前男友就在室內莫名其妙的行為。裡面男生是這麼對女主角說的：「剛才我說過鳥去不留影，把自己得東西兜整理乾淨之後有件事情讓我很在意，就是房間裡還留著兩個人一起生活過的感覺。我想說盡量把自己留下的痕跡都清除掉應該比較好，所以就移動了一下家具之類的，稍微改變房間的感覺。唉呀，不過以後妳再按照自己的喜好自由調整就好了，總之暫時先這樣吧。」

陳夏民認為，這篇小說是在討論愛情關係斷裂以後，如何面對共同生活的空間、以及生活的秩序的主題。YOASOBI的同名之歌MV直接套用了故事的內容，歌詞部分寫到了「曾經閃耀著光輝的日子／也逐漸蒙塵／我們之間無論歷經多少回，多少年／終將各分東西／這也是無可奈何的事情」，他笑著說：「其實滿豁達的，我忍不住會想到蔡依林〈檸檬草的味道〉唱的『我們都沒錯 只是不適合』。」

「我想，一份關係結束了，應該讓它好好的結束，這樣才能前進，接下來的人生也才會有新的情節發展，不會變成原地不動故步自封。〈或許〉小說是滿簡單的故事，但技巧很好。女生前半段閉著眼睛，難免會胡思亂想，後來張開眼睛，敘述上就有安心感。裡面的意象處理，滿厲害的部分是，前男友搬家具，當然會灰塵滿室，他離開後，女主人翁發現陽光照進來，而灰塵像是星塵一樣在發亮。也就是說，任何微不足道的乃至不快樂、不討喜的事物，只要在正確的角度，其實仍然是美麗的，這是以環境來描述人物心態的優異技藝啊。」

「〈或許〉這首歌不同於〈向夜晚奔去〉極速且華麗的行進，比較有生活感，而且寓意著生活如果要繼續往前，就得享受一個人過得清爽的狀態，是一首可以在內心與生活大掃除時聽的歌。」夏宇童直言自己分手時會想搬家，對方拍過照的相機也會想要賣掉，買一個全新的，她眼神燦亮地說著：「就像小說最後一句『因為給那些痕跡最後致命的一擊，似乎就是我的工作。』一樣，必須把所有的痕跡都擦拭清除，讓自己有煥然一新的感覺。當能夠丟掉前男友所遺留下來的東西時，就會分外的神清氣爽，彷彿是把人生的格局歸零、重新設定了啊。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航