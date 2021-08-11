難忘梨山高麗菜清甜好滋味，多倫多移民家庭齊心協力種出「正港台灣高麗菜」

文：胡玉立（中央社駐多倫多特派員）

多倫多北邊車程不到半小時的斯多夫維爾（Stouffville）小鎮有座農場，鄉間田園景觀與周遭玉米田或馬場風光大不同。若是沒人說明，一定想不到那一大片逾7000顆、在清晨陽光下露珠閃耀的結實菜種，竟是「正港台灣高麗菜」。

現年45歲的台灣移民謝沐薰，全家移民來加拿大30年，今（2021）年開始一肩挑起這座家庭農場所有對外銷售事宜；談及父母胼手胝足、煞費苦心地在加拿大種植台灣高麗菜，她有著滿滿的心疼與不捨。

謝沐薰表示，家裡決定種台灣高麗菜，源自「母親對子女的愛」；金牛座的母親楊素貞是典型的「吃貨」，愛吃高麗菜，30年前全家移民加拿大後，念念不忘台灣梨山高麗菜的清甜好滋味，覺得洋人賣的高麗菜又硬又不好吃，「一定要讓孩子們吃到最好吃的台灣高麗菜」，於是一步步走到了今天。

謝沐薰的父母，也就是她口中的「薰爸薰媽」，先請台灣熟悉高麗菜的朋友買到優質種子，運來加拿大後開始試著種植。從整地、育苗、栽種、除草、巡田、採收……，他們倆人一手包辦，而且完全不使用農藥，絕對是「菜蟲認證」的天然無毒好蔬菜。

值得一提的是，「薰爸薰媽」種出的台灣高麗菜，清脆多汁、鮮甜味美，像水果般可口，甚至可以直接當沙拉生吃，滋味不遜於台灣梨山高麗菜。究其原因，加拿大安大略省南部的春夏時節氣候條件，與台灣梨山高麗菜生長所需的日夜溫差大、濕冷多霧生長環境相似。

謝家在「誤打誤撞」下，成功培育出好吃的經典台灣高麗菜，早期一度在多倫多士嘉堡（Scarborough）15英畝土地種植多達3萬顆高麗菜，希望打入當地超市，結果因不擅推銷、利潤被超市壓到極低，血本無歸；「在加拿大推廣台灣高麗菜」的想法，幾成泡影。直到三年前，「薰爸薰媽」買下斯多夫維爾50英畝大的農場，才又開始恢復種植高麗菜，產季時靠親友和老主顧口耳相傳銷售。

「四年級生」楊素貞全心投入在加拿大種植台灣高麗菜 ，目的不是賺錢，主要是「做健康的」｜Photo Credit: 中央社

謝沐薰表示，種植高麗菜過程「純手工」，非常辛苦，她的父母都是「四年級生」，年紀大了，至今仍全心投入，目的並不是為了賺錢，主要還是「做健康的」。

「薰媽」楊素貞說，當她聽到有客人回應說，家裡的小朋友本來都不肯吃青菜，結果吃了她種的高麗菜，竟連菜湯都喝光光，她就覺得「一切的辛苦都值得了」。

事實上，薰爸薰媽種植高麗菜全力以赴的身教，謝家孩子都看在眼裡。謝沐薰以「薰小編」自稱的臉書貼文就寫道：「薰爸薰媽待人處事就是正港台灣人的草根、韌性、勤奮的精神。對家人說不出口的愛都實際付諸在日常生活中。」

因此即使平日大家可能各有各的家庭事業要顧，但每逢7、8月產季，不分老少都會跳下田工作；就連謝沐薰正在就讀大學的兒子也不例外。一家3代數個家庭為了台灣高麗菜，齊心協力。

今年6月，往年主要開設私人課後中文班的謝沐薰，決定回家幫忙父母打理農場行銷業務。她在臉書和LINE設立Honey Lavender Farm群組、不時安排親子同遊體驗農場生態、舉辦8月8日父親節徵文、自採高麗菜活動、高麗菜小麻豆活動等等，還每天貼文讓大家持續關注高麗菜如何一天天長大和等待採收。

與此同時，農場與在多倫多有「小台北」之稱的「大都會廣場」合作銷售高麗菜，讓今年產季銷量大增，許多鄉親搶購。又大又美的高麗菜以前「躲在深閨無人識」的尷尬，可望消除，也讓謝沐薰的父母有機會好好看見女兒的能力。

不過，對謝沐薰來說，她對Honey Lavender Farm農場還有更多夢想，那就是將它開闢成為薰衣草觀光農場；目前農場可看到薰衣草苗一車車送到。有朝一日，有緣來到農場的人，除了可以買到和吃到「只此一家、別無分號」的正港台灣高麗菜，還可以與薰衣草浪漫共舞。

新聞來源：特派專欄 多倫多移民家庭齊心協力 種出正港台灣高麗菜（中央社）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航