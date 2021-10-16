《閱讀夏LaLa》Ep. 39：《世界就是這樣結束的》，思考世界末日的積極意義

「如果你的生命只剩下一年，你打算怎麼過？」小說《世界就是這樣結束的》描述，第三次世界大戰爆發，各國互轟原子彈，導致北半球人口因為輻射污染而全滅，南半球僅剩澳洲存活，然而，澳洲人只剩下一年可活，因為屆時北半球的輻射塵將隨著地球運轉機制悄然抵達……一本與當今局勢細密對話的重量級小說！本週《閱讀夏LaLa》，夏宇童、陳夏民與你討論世界末日的積極意義！

末日是完全沒有希望

在COVID-19席捲全世界的大疫年代，至今總計有1.94億人染疫，且造成415萬人離世——隱形的病毒帶來何其恐怖的摧毀世界的力量，末日似乎並不遙遠。

在如此時刻讀內佛．舒特（Nevil Shute）的《世界就是這樣結束的》（逗點文創），陳夏民直言，在氛圍與感受上與我們所處的境況，是十分接近與貼合的，只是小說家所預設的毀滅力量是核子大戰、輻射塵，而非快速致命的大感染病毒。

內佛．舒特是英國極受歡迎的小說家，年輕時由於口吃，無法在英國皇家陸軍航空隊執行任務，而後職業轉向航空工程師，在英國的飛船與之後的飛機工業上都有重要貢獻，也成為小說中的創作元素。其作品不受時間的限制，對人性與感情的刻畫數十年後，讀來依舊極具魅力。《世界就是這樣結束的》（On the Beach）為舒特最廣為人知的小說，完成於1957年，並於1959年翻拍成電影，復又於2000年改編為電視電影。

關於原文書名，陳夏民指出，「on the beach」為海軍術語，意指卸任退休，與小說開端所引用的美國大詩人艾略特（Thomas Stearns Eliot）〈空心人〉（The Hollow Men）一詩的詩句互相輝映，小說的開頭為「在這最終的會晤點／我們一同探索／且互不交談／齊聚在這翻漲之河的灘上……／世界就是這樣結束的／世界就是這樣結束的／世界就是這樣結束的／非以一聲轟天巨響，而是黯然抽泣。」而艾略特〈空心人〉的意旨在於表達人不過是空心人，腦內塞滿稻草，人的聲音没有意義，如風吹在草原，整個世界也將會在「噓」的一聲中徹底結束。

小說的背景是地球上發生第三次世界大戰，因為以巴衝突的緣故，於是各國選邊站，結果北半球陷入互轟原子彈的慘烈局勢，不到半年便集體滅絕。而後，輻射塵隨著季風從北半球飄到南半球，襲向澳洲、紐西蘭等地，一年後輻射塵會全面飄臨，屆時即世界末日的到來，而小說就集中描寫著多組人物如何迎對生命的終結之時。

陳夏民推崇地說：「內佛．舒特很擅長以生活化的方式，去建立角色的個性，讓人覺得那些人物是活生生的，不止是書中的角色。而且他的文字描述，會讓我們感覺到那樣的末日國度確實存在著。」

「人生無論再怎麼慘，都應該還有希望跟機會吧？可是在這本小說裡最教人難過的是，原來會有毫無冀望的時刻。但生命怎麼可能、怎麼可以沒有盼頭呢？可是讀著讀著，我跟角色就有了同樣的心情與不得不接受的絕望。」夏宇童語氣哀婉。

人類也許不配擁有世界

夏宇童坦承第一次讀《世界就是這樣結束的》印象最深刻的是覺得很悶，但並非不是情節枯燥無聊，而是那種完全沒有施力點的悶。她說：「這一次重讀，我更確定了自己的心情是，無論幾歲，人都不會準備好迎接生命終點的一刻。誰想要選擇死亡啊！而且，對小說中南半球的人來說，簡直無妄之災啊，為什麼他們也要跟著陪葬呢，整個世界也要沒了？那種沒有任何能解決方式、完全無能為力、充滿不安跟恐懼的心情，小說裡卻以期待未來的日常對話加以呈述，也就更令人難受了。」

陳夏民朗讀了《世界就是這樣結束的》一段對話：「『從來就沒有人在南半球投下炸彈——』她氣憤不已。『為什麼輻射塵非得飄到南半球不可？他們就不做點什麼防範措施嗎？』他搖搖頭。『完全無法防範。是風啊。要避開風吹送過來的東西，簡直比登天還難。就是一點辦法也沒有。我們只能接受即將發生的一切，然後盡人事、聽天命。』」

內佛．舒特一開始就破題了，明擺寫著這是無法挽回的世界毀滅，非常殘酷的設定，陳夏民感慨不已：「這真的是一本還活著的人如何收拾、面對殘局的書，生命期限非常明確時，究竟該怎麼面對呢？那就像是直接把地獄丟到人物身上啊。」

夏宇童說及對書中女主人翁之一的莫依拉分外有感覺，她非常想要離開澳洲，畢生的心願就是去巴黎看看，然而北半球早已全毀，如巴黎、倫敦、紐約等大城市自然都不復存在了，而且莫依拉想結婚生子的渴望也同樣破滅，一切都來不及了。

陳夏民滿懷不忍地講道：「莫依拉的願望是到別的國家的大城市去走走看看，而在核彈大戰後，即便她也許還是可以冒險出發，但那裡已經完全沒有人了。她很清楚，沒有人就不會是她要去的地方。這也就是說，我們對某地的嚮往，並不是建立於土地、風景，而是人們集聚時所發生的文化與文明景觀，才是心神往之的重點。」

夏宇童回應：「書裡的景象的確讓人不寒而慄，世界好像也正在被我們消耗殆盡，下一代會不會很快就遇到類似的災難，不管是生態問題或終極武器，人類和文明會不會走到這樣的末路？真的是會讓人驚駭難止啊。」

最後，陳夏民又分享了一段書中內容：「約翰．歐斯朋又笑了。『這才不是世界末日。』他說。『這只是我們人類的末日。世界的一切都會按常持續，只是我們已不在其中罷了。我敢說少了我們，世界會相當美好。』╱杜威特．陶爾斯昂首。『也許吧。凱恩斯看起來沒什麼異樣，莫斯比港似乎也一如往常。』他想起從潛望鏡觀察陸地時，眼前那些吐花朵朵的鼠李、鳳凰木，還有挺立在陽光下的棕櫚。『也許我們一直都太亂來，所以不配擁有這麼一個世界。』他說。」

「這是多麼哀慟、深沉的辯證和思悟。」陳夏民敬佩地總結道：「《世界就是這樣結束的》是具有深刻力量的小說，裡頭有最難以忘記的末日景象，但世界末日或許也是另一個契機，讓我們在有限的時間內思考甚麼是最好的生活方式。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航