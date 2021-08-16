公投決定墨西哥五位卸任元首「竊國貪腐之罪」？政績不佳的總統羅培茲難掩民粹陰謀

文：向駿博士（中華戰略學會理事，《拉丁美洲經貿研究》季刊創刊總編輯）

墨西哥公投案，難掩民粹陰謀

去（2020）年墨西哥的獨立紀念日（9月16日），總統羅培茲（Andrés Manuel López Obrador, AMLO）向國會提交全民公投案，讓國民意志決定是否應把1988年至2018年間的五名前總統，全都送上法庭面對「竊國貪腐之罪」審判。羅培茲試圖用公投，突顯墨西哥政治與憲政制度的「結構性貪腐與不公義」；「捆包式處理」這五人，是因為他們是目前健康狀況還能受審的卸任元首。

墨西哥總統任期六年不得連任，故期中選舉決定總統是否成為跛鴨。羅培茲原本希望公投與今（2021）年6月6日的期中選舉合併舉行，然因爭議過大延至8月1日舉行，且不在選票上指名道姓。根據墨西哥國家選舉機構（National Electoral Institute，INE）公布的官方快速計票結果，本次公投投票率僅略高於7％，遠遠低於賦予公投法律約束力的40％門檻。公投問題經最高法院修改後不具針對性，內容如下：

「您是否同意根據憲法和法律框架，採取相關行動，就政治行動者過去數年內做出的政治決策進行澄清，以保障正義與潛在受害者的權利？」

羅培茲想藉公投名義公審的五位前總統依序是：

1988－1994年的總統薩利納斯 （Carlos Salinas de Gortari），他雖推動經濟自由主義，但引爆金融風暴與嚴重貪腐。

1994－2000年的總統柴迪洛（Ernesto Zedillo Ponce de León），他是革命制度黨（PRI）長達71年連續執政的最後一任民選總統，卸任後開始關注全球化議題，特別是對已開發和開發中國家間關係的衝擊。

2000－2006年的總統福克斯（Vicente Fox Quesada），他是國家行動黨（PAN）首位民選總統。他抨擊此次公投是「全世界最莫名其妙的事」。

2006－2012年的總統卡德隆（Felipe de Jesús Calderón Hinojosa），他也屬於PAN，雖發動血腥的反毒戰爭卻涉入毒梟行賄。

2012－2018年的總統潘尼亞（Enrique Peña Nieto），他屬於PRI也是墨西哥史上受爭議且不受歡迎的總統之一。

墨西哥前總統陪尼亞｜Photo Credit: AP / 達志影像

1953年出生的羅培茲總統，曾於1976年加入革命制度黨，1989年和卡德納斯（Cuahtémoc Cárdenas）、李多（Porfirio Muñoz Ledo）等人成立中間偏左的民主革命黨（PRD），羅培茲成為該黨塔巴斯科州（Tabasco）的主席。

PRD成立後，透過多次選舉成為墨西哥第三大政治勢力，羅培茲於1996－1999年擔任黨主席。1997年期中選舉不但一舉拿下墨西哥市長寶座，更在眾議院和PRI和PAN鼎足三立，開啟墨西哥政治史上新時代。

羅培茲是位具群眾魅力的政治人物，2000年至2005年任墨西哥市市長。2006年首次參加大選，但以0.56％差距敗給國家行動黨候選人卡德隆。羅培茲自始至終都認為，那是一場被「偷走的選舉」，並視福克斯與卡德隆為「一脈相承」的右翼陰謀家。2012年他再次參選，又敗給革命制度黨候選人裴尼亞。2014年他帶領一批民主革命黨成員成立「國家復興運動黨」（MORENO），並提出變革口號，最終在2018年大選中獲勝。

此次公投低投票率雖屬意料中事，但羅培茲仍執意舉辦的原因分國際、國內和個人三個層面分析如下。

國際層面：公審新自由主義

2018年當選墨西哥總統後，他誓言要徹底改革墨西哥的「新自由主義」經濟模式，根除腐敗，結束特權階層的揮霍。

舉兩例說明如下，如2020年2月他曾在記者會上對國內治安敗壞回應：「墨西哥社會逐漸沉淪與新自由主義模式有關。」看來新自由主義模式，已成為他執政不力的替罪羔羊。此一指控導致和智利之間對發展模式的齟齬，未來恐不利於太平洋聯盟未來的發展。

又如積極尋求更高程度的能源自主。2017年美國的塔洛斯能源公司（Talos Energy）在墨西哥灣沿岸，發現近10億桶石油，是該公司在美國境外首個計畫，塔洛斯將油田命名為Zama。羅培茲極力爭取該公司將控制權交給墨西哥國營石油公司（Pemex）。

自2004年以來，Pemex因缺乏投資產量減了一半，是全球負債最高的石油公司。羅培茲上任後一再批評前朝政策等於「把公共資源送給企業」，該國能源部門民營化的腳步因此停滯。Pemex去年開始和塔洛斯討論合併、拆分收益、控制權等問題，今年5月已達成協議，Pemex獲利50.4％，Talos為49.6％。

「審判」5位前總統的公投海報｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

國內層面：斬斷權力的黑手

國內因素有二，其一是政績不佳。

《金融時報》為首的國際媒體懷疑，羅培茲執意公投的目的是為了「分散民怨」。羅培茲倡議左翼民粹主義和民族主義，他經常批評商業精英與政治精英，稱他們為「權力的黑手黨」（la mafia del poder）。墨西哥歷史學者克勞澤（Enrique Krauze）形容，羅培茲像是《李伯大夢》（Rip Van Winkle）中的主人翁，在山中熟睡20年醒來後，儘管小鎮已經人事全非，但仍執著於過去。

今年6月6日，墨西哥舉行了有史以來規模最大的一次中期選舉，共有2萬1368個職位，通過全民選舉方式做出決定。整體來看雖還滿意，公民參與率高達52.66％。但執政黨在墨西哥城的16個大區區長選舉中失利，僅獲得了7個，從而失去半壁江山。

其二是羅培茲喜好玩弄諮詢性投票（consultative votes），中止首都機場工程可算是最佳案例。

墨西哥砸下130億美金、傾國家之力在首都建設新機場，造型仿阿茲特克文明的人形圖騰，不只要做墨西哥的國際新門面，也要帶動國家經濟再起飛。然而2018年10月29日，羅培茲以總統當選人身分宣佈諮詢性投票結果：70％的參與者投票贊成廢除部分建造的新墨西哥城國際機場。

同年12月1日就任後，羅培茲全案腰斬機場工程，此一極端經濟政策不僅令外界錯愕，墨西哥匯率信評也一度暴跌，導致羅培茲的老班底財政部長烏蘇亞（Carlos Urzúa）「閃電怒辭」。由於工程進度已超過50％，淪為典型的「錯誤的決策比貪汙更可怕」。

個人層面：確認歷史定位

羅培茲對墨西哥傳統政治精英的指責，使他在激進左翼中擁有廣泛的民眾基礎，其「反建制」的政治主張與川普（Donald Trump）一脈相承。2020年墨西哥在全球179個國家／地區中的「清廉印象指數」（Corruption Perceptions Index）排名第124位屬後段班。

羅培茲漫長的政治生涯，大部分都在國內政壇呼風喚雨，對於長期以來的貪腐現象難辭其咎。倫敦政經學院教授韋拉斯哥（ Andrés Velasco）認為，羅培茲的反腐方針是教科書式的民粹主義：「複雜的社會問題應有簡單的解決辦法，它們得不到解決，完全是因為傳統精英不想解決。」用政治學家席爾瓦－赫爾佐格（Jesus Silva-Herzog Márquez）的話說，「AMLO所提供的反腐藥方就是AMLO！」（編註：AMLO為羅培茲姓名縮寫）

普林斯頓大學政治系教授米勒（Jan－Werner Müller）在《什麼是民粹主義？》（What is Populism?）書中認為，民粹主義的「界定性特徵」（defining feature）不是反對精英，而是對「人民」代表性的壟斷：民粹主義者們宣稱，他們而且只有他們才代表「真正的人民」及其意志和利益。這種對政治代表性的道德壟斷，才是民粹主義的獨特之處。

此次公投難掩羅培茲的民粹本質： 壟斷「人民」的代表性。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航