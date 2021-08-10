2021/08/10,
國際

大馬女高中生揭教師課堂上開「強暴玩笑」，反遭教師索賠660萬元惹議

大馬女高中生揭教師課堂上開「強暴玩笑」，反遭教師索賠660萬元惹議
圖為在網路上發起#MakeSchoolASaferPlace 標籤的馬來西亞女學生艾恩。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

一名馬國女高中生艾恩因在今年4月，揭露男教師在課堂上發表不恰當的強暴玩笑，而令馬國社會關注校園性平教育的問題，儘管該名男教師被調離學校，但卻在8月向艾恩提告誹謗與索賠馬幣100萬令吉（約新台幣660萬）

一名馬來西亞女高中生艾恩，因舉報教師在課堂上開有關強暴的玩笑，最終卻接到這名教師的毀謗律師信，並提出馬幣100萬令吉（約新台幣660萬）的賠償，而引起馬國社會譁然。

東方日報》報導，這名馬來裔女學生艾恩（ Ain Husniza Saiful Nizam ）是在8月4日接到律師信，艾恩的父親賽夫尼指出，他們不解為何這名老師會提出訴訟，因為艾恩在事件爆發後，並未公開提及這名教師的身份和學校的名字。

這起事件的起源，是發生在今年4月24日，17歲的艾恩在TikTok和推特等社交媒體平台發布影片揭露，負責校園紀律的男教師在課堂開玩笑稱，「如果要強暴某人，別強暴18歲以下的，而是強暴18歲以上的」，因為法律較保護未成年人。

艾恩表示，當時該名男教師此話一出後，課堂上的女學生鴉雀無聲，但男學生卻哄堂大笑。艾恩指出，該名男教師是在體育和健康教育課上討論性騷擾課題，起初的玩笑還算正常，但之後卻越來越猥褻，例如還提到男性遭性侵後不會舉報，因為男性會感到很爽。儘管聽到該名教師的不當言論後，艾恩尋求了校內輔導教師的協助，但不被妥善處理，輔導教師只表示「我還能做什麼呢？」

艾恩在發布影片的同時，也推出了#MakeSchoolASaferPlace （讓學校成為安全的地方） 的標籤，而該標籤也成了馬國網民呼籲官方正視國內性別不平等問題的熱門標籤。

儘管艾恩勇於當吹哨者，但她發布影片後卻招致了許多網民的批評，也引起同校同學的不滿。4月25日，艾恩在父親的陪同下前往警局報案，而警方也在當天傳召了該名男教師錄口供。不過報案後的艾恩，卻接到了同校男同學揚言對她性侵的恐嚇，艾恩在推特寫道，她因為遭男同學恐嚇而哭了，「儘管如此，這樣的男生正是我繼續抗爭的理由。我們必須把那些向男生『傳染』此般思維的教師，從我們的教育體系剔除掉。」而艾恩父親也表示支持女兒的行動，以改變馬國的教育。

透視大馬》報導，艾恩父親曾打算再度報警，但最終這名男同學道歉，而且雙方家長在警局見面調解後，艾恩與父親選擇原諒這位男同學，希望此事能為這名學生帶來教訓。

透視大馬》報導，儘管艾恩揭發男教師「強暴玩笑」的影片引起轟動，許多在野黨和非政府組織要求教育部正視問題，但官方仍未對有關教職人員採取行動和解決問題，而該名男教師也僅從學校調離至雪蘭莪州教育局；而且在5月的時候，一名疑似是艾恩就讀的學校的校長，被網民揭露在臉書留言稱艾恩是「沒教養的戴著頭巾的撒旦之子」（anak setan pakai tudung），但最終馬國教育部發文告稱，該校校長已向警方報案，並聲稱其臉書賬號遭盜用。

原本這事件看似已告一段落，但隨著涉案的男教師對艾恩提告賠償，令這事件再次受到關注。

自由今日大馬》報導，艾恩8月6日在父母的陪同到警局錄取口供，結束後艾恩接受媒體採訪表示，她決定反訴這名教師誹謗，並以故意造成精神壓力為由，索賠500萬令吉（約新台幣3304萬）。艾恩強調，「我沒有要誹謗的意思。我沒有貶低某些老師或政黨的意思，我只是希望學校更安全。」

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。