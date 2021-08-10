大馬女高中生揭教師課堂上開「強暴玩笑」，反遭教師索賠660萬元惹議

一名馬來西亞女高中生艾恩，因舉報教師在課堂上開有關強暴的玩笑，最終卻接到這名教師的毀謗律師信，並提出馬幣100萬令吉（約新台幣660萬）的賠償，而引起馬國社會譁然。

《東方日報》報導，這名馬來裔女學生艾恩（ Ain Husniza Saiful Nizam ）是在8月4日接到律師信，艾恩的父親賽夫尼指出，他們不解為何這名老師會提出訴訟，因為艾恩在事件爆發後，並未公開提及這名教師的身份和學校的名字。

這起事件的起源，是發生在今年4月24日，17歲的艾恩在TikTok和推特等社交媒體平台發布影片揭露，負責校園紀律的男教師在課堂開玩笑稱，「如果要強暴某人，別強暴18歲以下的，而是強暴18歲以上的」，因為法律較保護未成年人。

艾恩表示，當時該名男教師此話一出後，課堂上的女學生鴉雀無聲，但男學生卻哄堂大笑。艾恩指出，該名男教師是在體育和健康教育課上討論性騷擾課題，起初的玩笑還算正常，但之後卻越來越猥褻，例如還提到男性遭性侵後不會舉報，因為男性會感到很爽。儘管聽到該名教師的不當言論後，艾恩尋求了校內輔導教師的協助，但不被妥善處理，輔導教師只表示「我還能做什麼呢？」

艾恩在發布影片的同時，也推出了#MakeSchoolASaferPlace （讓學校成為安全的地方） 的標籤，而該標籤也成了馬國網民呼籲官方正視國內性別不平等問題的熱門標籤。

儘管艾恩勇於當吹哨者，但她發布影片後卻招致了許多網民的批評，也引起同校同學的不滿。4月25日，艾恩在父親的陪同下前往警局報案，而警方也在當天傳召了該名男教師錄口供。不過報案後的艾恩，卻接到了同校男同學揚言對她性侵的恐嚇，艾恩在推特寫道，她因為遭男同學恐嚇而哭了，「儘管如此，這樣的男生正是我繼續抗爭的理由。我們必須把那些向男生『傳染』此般思維的教師，從我們的教育體系剔除掉。」而艾恩父親也表示支持女兒的行動，以改變馬國的教育。

《透視大馬》報導，艾恩父親曾打算再度報警，但最終這名男同學道歉，而且雙方家長在警局見面調解後，艾恩與父親選擇原諒這位男同學，希望此事能為這名學生帶來教訓。

《透視大馬》報導，儘管艾恩揭發男教師「強暴玩笑」的影片引起轟動，許多在野黨和非政府組織要求教育部正視問題，但官方仍未對有關教職人員採取行動和解決問題，而該名男教師也僅從學校調離至雪蘭莪州教育局；而且在5月的時候，一名疑似是艾恩就讀的學校的校長，被網民揭露在臉書留言稱艾恩是「沒教養的戴著頭巾的撒旦之子」（anak setan pakai tudung），但最終馬國教育部發文告稱，該校校長已向警方報案，並聲稱其臉書賬號遭盜用。

原本這事件看似已告一段落，但隨著涉案的男教師對艾恩提告賠償，令這事件再次受到關注。

《自由今日大馬》報導，艾恩8月6日在父母的陪同到警局錄取口供，結束後艾恩接受媒體採訪表示，她決定反訴這名教師誹謗，並以故意造成精神壓力為由，索賠500萬令吉（約新台幣3304萬）。艾恩強調，「我沒有要誹謗的意思。我沒有貶低某些老師或政黨的意思，我只是希望學校更安全。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範