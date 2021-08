色彩心理學（上）：顏色有「性格」？你的日常衣服怎樣配色？

你最喜歡的顏色是甚麼?這種顏色能代表你的性格嗎?畢卡索曾說:「我們盡我們所能看到的,賦予形與色彩自身的意義。」在心理學中,顏色有它們的個性和特徵,可以影響人的情緒和行為,並應用到生活的各個層面。例如我們平日會因應不同場合為自己的穿搭配色,帶給別人耳目一新的感覺。今天,就讓我們來了解一下色彩心理學,看看不同顏色的「性格」如何影響人的感受和思考!

紅色

神經科學學者指出,紅色一般令人連繫到熱情、力量、憤怒和侵略(Kuniecki et al., 2015)。紅色可激起人的情緒,提高人體的心跳率、血壓和呼吸速度(AL Ayash et al., 2015)。一項心理學研究發現,男性一般認為女性在約會中穿著紅色的衣服會令她看起來更有吸引力。這也許和紅色為人帶來熱情的觀感有關(Elliot & Niesta, 2008)。而且,另一研究中的女性認為紅色象徵力量和財富,也覺得配上紅色穿搭的男性更為吸引(Elliot et al., 2010)。

想想我們平日看到政治人物戴著紅領帶,以及電影明星走上紅地毯,這些似乎也會令我們覺得紅色和權力地位相關。除了一般約會的男女,對於運物員來說,紅色衣著亦可能提高他們在競技中的表現。有學者在2004年奧林匹克運動會中觀察到,紅衣選手比藍衣選手的勝出次數更多,認為顏色會影響運動員的心理(Hill & Barton, 2005)。後來心理學家指出身穿紅色衣著比藍色衣著更容易在比賽中提高運動員的主觀侵略性和主導性,令他們在競爭時有更積極的動機(Little & Hill, 2007)。而紅色作為可見光譜中波長最長的顏色,的確會給人強烈的觀感。下次的約會,你敢穿一身紅色「戰衣」嗎?

黃色

從心理學的角度而言,色彩專家認為黃色一般會令人連繫到快樂、友善、趣味等等,也可以是希望與樂觀的象徵(Eiseman, 2006)。如我們平常在海報、電視、社交媒體上看到黃色的笑哈哈。梵高也說過:「黃色是多麼美妙!它就代表著太陽。」(難怪他的畫作《向日葵》如此傳神。)

近年亦有研究發現不同日照時間的地區令人在心理上對「黃色」和「快樂」有不同程度上的連繫:如接觸陽光較少的芬蘭人對此有最高連繫,接觸陽光較多的埃及人則有最低連繫(Azer, 2020)。其研究也指出,埃及人比其他地區的人對黃色有較為負面的觀感。這也許和當地文學中檸檬象徵著死亡有關(Azer, 2020)。可見,不同地方的故事會影響著我們對不同事物的感受。的而且確,我們對顏色的觀感會受社會文化影響。它可以是某種人文思想的象徵。顏色的個性影響人的感受,而我們的情感也同樣會影響顏色的意義。

藍色

心理學家一般認為藍色會令人連繫到和平、冷靜和安定(Gerend & Sias, 2009)。提到「藍色的窗簾」,也許每個人對這種顏色會有不同的聯想。但色彩心理學的專家普遍認為藍色有平復情緒之用(Xia et al., 2016)。有研究發現藍色的燈光有助減輕壓力和放鬆情緒(Minguillon et al., 2017)。如當日本的一些火車站換上了藍色的LED燈後,該處的自殺率大幅減少了84%(Matsubayashi et al., 2013)。而當紐約市部分地區換上了藍色的街燈後,室外的犯罪率亦下降了 39%(Chalfin et al., 2021)。

亦有研究指出,藍光令人思緒更清晰,有助我們處理需要高度專注力的事務(Cajochen et al., 2011; Talliard et al., 2012)。在市場營銷和品牌設計方面,藍色的商標多數給人可信、穩重和忠誠的印象(Labrecque & Milne, 2012),常用於商務或金融企業,例子有IBM、PayPal和American Express等。當然,從藝術的角度而言,藍色一般代表憂鬱或失落之感,如畢卡索的「藍色時期」就充斥著各種壓抑、悲涼之畫作。可謂每個領域對一種顏色也會有不同的定義。

每個人對顏色的感覺都十分主觀,以上的研究發現也仍有待更深入的評估。如果一種顏色能帶給你喜悅、自信或舒適的感覺,就算你身邊的人不太喜歡,也即管用用看吧。當然,一些正式的場合會規範你衣著的用色。但當你可以在假日遊閒地走在大街時,不妨展現一下你的個人風格。當你打算改造房間設計或在IG發佈新圖片時,試著加入能夠代表你自己的顏色。顏色的意義由我們賦予,表達就是藝術。

在本篇,我們討論了有關三原色的學術研究。下篇就讓我們了解一下其他顏色吧!

