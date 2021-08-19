《巫師與先知》：「巫師」和「先知」不是兩個壁壘分明的陣營，而是對良好生活有不同看法

文：查爾斯．曼恩（Charles C. Mann）

前言

每位父母親一定都記得自己第一次抱小孩的那一刻。那個皺巴巴的小臉蛋從醫院的毯子裡探出來，是個全新的生命。我伸出雙手，把女兒抱在懷裡，心情激動得幾乎沒辦法思考。

女兒出生之後，我到外面走走，讓她們母女倆休息。當時是清晨三點，新英格蘭地區的二月底。人行道上結著冰，天上飄著冷冽的毛毛雨。我走下人行道，腦中突然迸出一個想法：女兒到我這個年紀時，全世界將會有一百億人。

走到一半的我突然停了下來，我在想：這怎麼可能？

我跟所有父母親一樣，希望孩子長大之後過得平安順遂。但在醫院停車場裡，這個願望突然變得不大可能實現。我想著：一百億人就有一百億張嘴巴，要怎麼讓他們有東西吃？要怎麼讓兩百億隻腳有鞋子穿？還有要怎麼讓一百億個軀體有地方住？這個世界有足夠的空間和資源，讓這麼多人好好生活嗎？我是不是把這個孩子帶到一個崩壞的時代？

我剛開始當記者時，曾經浪漫地想像自己是歷史的見證者。我想紀錄這個時代的重大事件。但我真正開始工作時，才發現有個顯而易見的問題：所謂的「重大事件」是什麼？我的第一篇稿子其實只是一張嚴重車禍照片的說明，當然不是重大事件。但重大事件的標準是什麼？幾百年之後，歷史學家認為現在最具意義的事件會是什麼？

長久以來，我相信答案是「科技新發現」，我想瞭解治療疾病的方法、電腦運算能力的提升、揭開物質和能量的奧秘。但後來我發現，真正重要的不是這些知識，而是它們帶來的影響。一九七○年代我念高中時，全世界大約有四分之一人口生活在饑餓中，以聯合國偏好的說法是「營養不足」。現在，聯合國指出這個數字是十分之一 。這四十年來，全球平均壽命延長了十一年以上，貧窮地區的提升幅度最大。亞洲、拉丁美洲和非洲有數千萬人從貧困躍升中產階級。在人類歷史上，這麼大的生活提升可說前所未有，是這個世代和前一代人的重大成就。

但這樣的成就既不均衡也不平等。世界上有幾千萬人稱不上富足，還有幾百萬人依然貧窮。儘管如此，以全球總共一百億人來看，福祉提升確實無可否認。美國賓州工廠的工人和巴基斯坦的農民或許仍感到辛苦和不滿，但以過去的標準而言，他們也是有錢人。

現在全世界大約有七十三億人口。人口統計學家大多認為，二○五○年時全球人口將達到或接近一百億人。到這個時候，人類這個物種將到達替換水準（replacement level），也就是平均每對配偶的後代數目僅僅足以取代本身，所以人口可能會開始減少。經濟學家表示，世界發展應該會一直持續下去，但可能很不平均，也可能很緩慢。

意思是說女兒到我這個年紀的時候，全世界一百億人中將有相當可觀的比例是中產階級，工作、房子、汽車、精巧的電子產品、偶爾吃幾次美食，都是富裕階級想要的。（誰不想啊？）雖然從歷史上看來這些人大多數將如願以償，但我們的孩子未來面對的工作依然十分艱鉅。幾十億個工作、幾十億棟房子、幾十億輛汽車，還有幾十億又幾十億頓美食。

我們能提供這些嗎？這還只是一部分問題，真正的問題是：我們能夠提供這些，但不造成其他損害嗎？

孩子慢慢長大，我趁報導工作之便，有時會和歐洲、亞洲及美洲各地的專家對談。多年以來，隨著對談次數越來越多，我發現我提出問題時得到的回應大致分成兩類，可以分別用二十世紀的兩位美國人來代表（至少我這麼覺得）。這兩位都不是大眾熟悉的名人，但其中一位經常被稱為二十世紀最重要的人物，另一位則是二十世紀影響最深遠的文化與知識運動的主要發起人。這兩位都體認到下一代即將面對的基本問題，並試圖加以化解。這個問題就是：如何繼續生存到下個世紀，而且不造成全球性的大災難？

這兩位彼此不算熟識。就我所知，他們只見過一次面，也不大關注彼此的工作。但他們以不同的方式創造了心智藍圖，供世界各地研究機構理解環境難題。可惜的是，他們提出的藍圖彼此抵觸，因為他們對生存問題提出的答案大相逕庭。

這兩位分別是威廉．佛格特（William Vogt）和諾曼．布勞格（Norman Borlaug）。

佛格特出生於一九○二年，曾經提出現代環保運動的基本概念。此外，罕布夏學院著名的人口統計學家貝琪．哈特曼（Betsy Hartmann）支持所謂的「災難環境論」（apocalyptic environmentalism），也就是主張人類必須大幅減少消耗，否則地球生態系將難以負荷不斷增長的人口和欲望，而這個主張的奠基者正是佛格特。當時佛格特在他的暢銷書和演講中強烈主張，富裕不是人類最大的成就，反而是最大的問題。他說，人類的富庶是暫時的，因為它建立在我們由地球超量掠奪的基礎之上。如果繼續下去，全球性災難將無可避免，甚至可能導致人類滅絕。他的名言是：「減量！減量！否則全球都將受害！」

布勞格比佛格特晚出生十二年，後來成為所謂科技樂觀主義（techno-optimism）或豐饒主義（cornucopianism）的代表。認為科技只要運用得當，就能協助人類走出困境。布勞格舉例說明這個概念，成為相關研究中的主要人物。這些研究在一九六○年代帶來綠色革命（Green Revolution），結合高產量農作物品種和農業技術，提升全世界穀物產量，讓數千萬人逃過餓死的命運。

對布勞格而言，富足不是問題，而是解決方案。人類必須更富有、更精明、更有知識，才能創造解決環境難題的科學。他的口號是：「創新！創新！這樣全球才能安居樂業！」布勞格和佛格特都認為自己是面對地球危機的環保人士。他們都和其他人合作，這些人的貢獻雖然重要，跟他們相比卻遜色不少。不過他們兩人的相似之處僅止於此。對布勞格而言，人類的聰明才智是解決問題的唯一方案。

有個例子是這樣的：他主張運用綠色革命的先進方法提升農地平均產量，農民就不需要耕作那麼多農地——研究人員稱之為「布勞格假說」（the Borlaug hypothesis）。佛格特的看法則正好相反。他表示，解決方法就是縮小規模。與其種植更多穀物來生產更多肉類，人類更應該如他的支持者所說的：「降低自己在食物鏈中的位階。」如果少吃一點牛肉和豬肉，珍貴的農地就不需要用來餵養牛和豬，以此減輕地球生態系的負擔。

我把這兩個觀點的支持者設想成巫師（Wizard）和先知（Prophet）。巫師施展科技解決方案，先知則極力譴責肆意妄為的後果。布勞格是巫師的代表，佛格特在許多方面則是先知的領導者。

布勞格和佛格特幾十年來從事同樣的工作，但極少互相致意。一九四○年代中期他們第一次見面，後來以意見不合告終。就我所知，他們之後沒有再交談過，也沒有通過信件。他們都曾在公開演講中提過對方的概念，但從來沒有提過名字。反而佛格特曾經斥責這些科學家「善於哄騙」，而使問題越演越烈。同時，布勞格則嘲笑反對者是「守舊派」（Luddities）。

現在兩人都已經作古，但他們的門徒依然彼此敵視。的確，巫師和先知間的爭論越來越激烈。巫師認為先知強調減量的說法是知識詐欺、是對窮人冷漠，甚至是種族歧視（因為世界上最貧窮饑餓的人是非白種人）。他們指出，支持佛格特的說法是走回頭路，只會越走越窄，最後導致全球貧窮。

先知直指巫師相信人類資源永不匱乏的說法不用腦筋、對科學無知，甚至受貪婪驅策（因為守住生態底線可能影響企業獲利）。他們指出，支持布勞格的說法最多只能延後末日到來，但不可能避免，因為這是環保人士所說的「生態滅絕」（ecocide）。人身攻擊越來越激烈，環境對話也變質成各說各話。這或許沒什麼關係，但現在談的是人類後代的命運。

巫師和先知不是兩個壁壘分明的陣營，而是連續體的兩端。理論上，兩者之間仍然有交集。一個人可以在某方面支持佛格特的減量，而另一方面卻支持布勞格的擴張。有些人相信應該這麼做。但這種分類方式面臨的考驗不是它是否完美（因為當然不是），而是它是否有用。就實際上而言，環境問題的解決方案（或可能的解決方案）只會採取其中一種方式。如果政府說服民眾花費大筆金錢，採用先知倡導的高科技隔熱材料和省水管線翻修辦公室、商店和住宅，這些民眾將會拒絕支持巫師的新型核能電廠和大規模海水淡化設備。但反過來，這些人若支持布勞格而改購買產量超高的基因改造小麥和稻米，同樣也不會因此而支持佛格特，丟掉牛排和豬排，改吃比較環保的素漢堡。

此外，由於牽涉範圍太大，所以不可能很快改變。如果選擇巫師路線，基因改造作物不可能一夜之間完成培育和測試。同樣地，碳隔離技術和核能電廠也不可能馬上建造起來。先知路線——例如種植大量樹木來吸收空氣中的二氧化碳，或是讓食物供應來源脫離工業化農業——同樣需要很長的時間才能看到成果。因為難以回頭，所以朝某個方向發展的決策很不容易改變。

最重要的是，佛格特陣營和布勞格陣營間的衝突加劇，主要原因不是事實，而是價值觀。雖然兩人極少承認，但他們的主張都立足在隱含的道德和精神觀點上，也就是世界觀以及人類在世界上的地位。結合經濟和生物的討論之後，成為「應當」和「應該」的耳語。一般說來，佛格特和布勞格的支持者表達這些觀點的方式比他們兩人更明確，但這些觀點從一開始就已經存在。

先知認為世界是有限的，而人類受環境限制。巫師則認為可能性無窮無盡，人類是精明的地球管理者。一方認為成長和發展是人類的命運和福氣，另一方則認為穩定和維護是我們的將來和目標。巫師認為地球是工具箱，裡面的東西任我們取用；先知則認為自然界代表至高無上的秩序，不應該恣意干擾。

兩種觀點之間的衝突不是善與惡的衝突，而是對良好生活的不同看法，以及重視個人自由和重視所謂「連結」的倫理秩序的衝突。對布勞格而言，二十世紀末資本主義的整體樣貌，以及為大企業所掌握的熱絡全球市場，在道德上可以接受，不過需要不斷修正。資本主義強調個人自主、社會和實體流動以及個人權益，引起相當大的共鳴。

佛格特的想法則不一樣。一九六八年他去世之前，相信西方式的消費社會有根本上的錯誤。我們必須以規模更小、更穩定的群落生活，以更親近地球的方式，控制全球市場的開發狂熱。消費社會擁護者所宣揚的自由和靈活只是幻影，如果脫離大自然離群索居，個人權利完全沒有意義。

這些爭執源自存在已久的對立。伏爾泰（Voltaire）和盧梭（Jean-Jacques Rousseau）曾經爭論自然定律是否確實是人類的指引。湯瑪士．傑佛遜（Thomas Jefferson）和亞歷山大．漢彌爾頓（AlexenderHamilton）曾經爭執理想的公民模範是什麼。羅伯特．馬爾薩斯（Robert Malthus）曾經嘲笑基進哲學家威廉．哥德溫（William Godwin）和尼可拉斯．狄孔多塞（Nicolas de Condorcet）宣稱科學能克服物質世界限制。

著名的達爾文支持者湯瑪士．亨利．赫胥黎（Thomas Henry Huxley）和牛津主教山繆．韋伯佛斯（Samuel Wilberforce）曾經爭論生物定律是否真的適用於有靈魂的生物。原始荒野擁護者約翰．繆爾（John Muir）曾經與倡導由專家團隊管理森林的吉福德．平肖（Gifford Pinchot）針鋒相對。生態學家保羅．埃爾利希（Paul Ehrlich）和經濟學家朱利安．賽門（Julian Simon）曾經爭論聰明才智是否能克服匱乏。

對哲學家及評論家路易斯．曼佛德（Lewis Mumford）而言，這些爭執其實都是千百年來兩種技術的競爭：「一種是權威式，另一種是民主式。前者以制度為中心、強而有力，但本質上不穩定，後者則以人為中心，力量較弱，但資源豐富也比較耐久」。這兩者的重點都是人類與自然界的關係，至少部分是如此——也就是說，這兩者爭論的是人類的本質。

布勞格和佛格特也處於這個爭議的兩方。他們都相信地球生物中只有智人（Homo Sapiens）能透過科學理解世界，這種經驗知識能引導社會邁入未來。但兩人的看法從這裡開始分歧，一位認為生態研究已經透露地球無可逃避的限制，並指出如何在限度內生活。另一位則認為科學能告訴我們如何突破其他物種面臨的障礙。

佛格特和布勞格哪一方正確？到底我們該腳踏實地，還是不顧後果冒險一試？究竟該減量還是增加生產？

選擇巫師還是先知？對於已經十分擁擠的世界而言，這是最重要的問題。無論如何，我們的子孫都必須回答這個問題。

書籍介紹

本文摘錄自《巫師與先知：兩種環保科學觀如何拯救我們免於生態浩劫？》，衛城出版

作者：查爾斯．曼恩（Charles C. Mann）

譯者：周沛郁

地球氣候驟變，環境資源有限，面對明日世界的生態挑戰，

你是「先知」，還是「巫師」？

這是全球的問題，更是我們台灣現在正面臨的一個嚴峻問題！

一本引領我們深入思考「人類」與「自然」關係的書！

試想看看：當西元二○五○年到來時，地球預計將會有超過一百億人口。這意味著將有一百億張嘴需要被餵養，一百億個可供這些人居住的地方，兩百億隻腳需要鞋子穿。但這怎麼可能？地球真的裝得下那麼多東西嗎？就算裝得下，我們究竟要花掉多少資源來滿足這一百億人？

今天地球提供的資源以及環境所能承載的能力，早已經遠遠超出其所能負荷的範圍。我們現在看到的不只是糧食危機，人類與環境互動往往造成更嚴重的後果：氣候驟變、水資源匱乏、能源枯竭、環境汙染等。本書作者查爾斯．曼恩藉著生動的比喻，刻畫兩種面對生態危機的聲音。

一種是「先知」，認為我們應該要「減量再減量，免得人類與自然兩敗俱傷！」其代表人物是生態學暨鳥類學家威廉．佛格特（William Vogt）。佛格特認為地球的資源雖然豐富，但仍然隱隱有其生物多樣性乘載的極限，若不加限制地讓人類肆意開發資源與濫用，那最終將會造成不可逆的後果。也因此同情佛格特主張的先知們時常呼籲我們應該要大幅減少消耗。而先知的觀點正是今日環保節能主義的濫觴。

另一種聲音則來自「巫師」，主張我們應該要「創新再創新，設法使人類與自然雙贏！」其代表人物則是諾貝爾和平獎得主、農業學家諾曼．布勞格（Norman Borlaug）。布勞格認為在人類妥善運用科技的情況下，既可以提高農作物的產量，又可以確保土壤資源可以被有效地利用而不造成額外的浪費。布勞格更進一步推測，如果農民可以在小規模的土地上想辦法提高作物的平均產量，那麼就不需要去開墾更多的土地。布勞格的努力在六○年代推動了一波綠色革命，而巫師們的聲音也是現在綠色科技、綠色能源的代言人。

在本書中，我們將看到巫師與先知在各種環境議題上大顯神威：

面對糧食危機與人口暴增，到底是該堅持有機在地農耕，還是堅持產量高且又能餵飽所有人的基因改良作物？

如果可用的水資源加起來只有全部地球上的水的百分之一，那麼到底是該省水還是得努力「造水」？

能源使用的比例連年攀高，是否真有可能走向供不應求的那一天？發展替代能源或綠色能源又能帶我們走多遠？

雖然巫師與先知這兩種主張都是現在環保主義者的共識，但是對於人類即將面對的生態挑戰與未來世界，這兩派人馬之間還是爭論不休、互不相讓。巫師與先知就像是站在光譜的兩個極端，但不排除參與這場爭論的人只能選一邊站。有的人可以接受在一些議題上比較贊同先知，主張限縮我們對自然資源的使用，而在其他議題上比較同情巫師，鼓吹科技能源的創新再造。

根據作者在這本書裡分析，這兩造雙方真正的爭論焦點並不是在事實層面，而是在於人類與自然環境之間究竟該採取什麼樣的價值觀，以及在面對生態環境的挑戰時，我們該如何思考未來世界。而這正是人類存亡的思考中，最迫切也最需要被關心的議題。

繼成名作《一四九一》與《一四九三》後，查爾斯・曼恩再次發揮他的記者精神，研究龐大的科學數據並採訪多位專家學者，其中包含環境專家、能源專家、農業學家、氣象學家、生物學家等；除此之外，他也實際走訪世界各地，和環保人士、政客、自耕小農、政府官員等人物交涉。

同時他還發揮身為作家的本領，透過書寫兩位生態學巨人——先知佛格特與巫師布勞格——的生平與貢獻，交織出這個既迫切，又讓各方人馬爭得面紅耳赤的環境論戰史。在這本書裡，我們將會看到各種因應生態危機的對策和主張，希望讀者可在閱讀這本書後，思考自己該如何回答每一個生態議題，同時也思考人類的明天究竟該何去何從。

本書特色

配合二○二一年底、台灣舉行公投的時間點，有兩個公投法案是跟環保有關的：一個是核四，一個是藻礁。這兩個話題勢必是國內都會討論的焦點，因此本書算是開啟了台灣讀者對於環保與永續生態之間的一個思考的契機。 此外，今年台灣開始面臨許多能源與水資源不足的問題（例如今年春末初夏之際，經常有斷電，以及中南部水情吃緊之情事，以至於部分地區需經常性地輪流停電或停水），這都是一個很好的時間點讓讀者進一步思考，我們對於這個自然環境到底該採取什麼態度來面對。 由於作者是科學記者出身，所以這本書在書寫風格上頗具「報導文學」的風格。他首先會以某個事件作為切入點，以報導的方式詳細描述造成該事件的種種人、事、物，以及這些因素最終是如何造成這個事件的發生。所以這是一本同時具報導性、生態議題、環境科普性質的書。 本書是一本綜合型的環境、生態與環保著作，而坊間大多數有關於這幾個領域的書，若不是單就從巫師觀點來討論綠色經濟、科技、能源，就是從傳統先知型的環保主義視角來呼籲環保良知。因此本書更具開闊的視野以及人文精神。

Photo Credit: 衛城出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航