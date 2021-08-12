色彩心理學（下）：心理學上，黑、白、綠代表什麼？

在上篇，我們討論過三原色的運用以及在心理學中的功能。不知道你有沒有在日常生活中使用不同顏色配搭時多花一點心思？除了日常的時裝穿搭，在佈置家居或進行平面設計時，我們也要在成千上萬種顏色中抉擇。除了三原色外，學者也在其他顏色上做了不少研究。在本篇，我們就會繼續探討色彩心理學的各種發現。

白色

在色彩心理學中，白色一般給人純淨、整潔、無暇的印象（Birren, 2016）。論及日常穿搭，白色多數是較為「安全、保守」的選擇。如我們到公司見工多數也會穿上白色恤衫。而在夏天，我們也常用白色上衣配搭其他顏色的下身衣物。畢竟白色容易給人乾淨俐落之感，亦容易使其他顏色的個性突顯出來。我們也常看到醫護人員穿著白色制服，這也是為病人營造一種舒服而潔淨的感覺（Jeddi et al., 2016）。

另外，在室內設計方面，白色可以增加人認知上的空間感，使他們覺得房間更大、更寬敞（Birren, 2016）。有一項研究發現，當人們要為客廳、睡房、浴室和辦公室選擇一種主題色時，絕大部分人偏好以白色為基調，認為白色使人平靜（Bakker et al., 2015）。在公共建設上，大多大樓也選用白色作室內環境設計，而一項研究也顯示大部分人覺得白色給人一種專業形象（Stone, 2001）。

那麽，這種顏色與我們的工作效率有關嗎？有研究發現，人們普遍認為白色空間較能讓人投入工作（Kwallek et al., 1990），而對於認知能力較高的人來說，它有助提升他們篩選有用資訊的能力（Kwallek et al., 2007）。另外，白色的空間也容易給人一種冷淡、單調的感覺（Birren, 2016）。若你要設計新家，不妨用其他顏色的傢俬和擺設點綴一下，一些掛畫和盆栽也是不錯的選擇。

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黑色

「像我這樣愛黑調，狂迷大過天……」你是一個「黑色狂迷」嗎？不論是商人的正裝還是OPPA的韓風，黑色也是一種很受歡迎的顏色。

心理學的研究發現，人們認為穿上黑色衣著的人更吸引，而且這種顏色也給人高貴、優雅的印象（Roberts et al., 2010）。在正式或重要的場合，黑色的服裝十分常見，或許這就是身份地位的象徵。於電影中有如在《小亨大傳》裡飾演百萬富翁、身穿黑色西裝的Leonardo DiCaprio；於現實中有如在蘋果發佈會中擔任「教主」、身穿黑色毛衣的Steve Jobs。市場營銷方面，人們普遍在心理上把黑色的商標連繫到「昂貴」、「高品質」和「奢華」等形象（Amsteus et al., 2015）。而不少名牌也會使用黑色作為商標的主色調，以提升品牌的高級形象，例子有Chanel、Gucci和Dior等等。

但另一方面，有心理學研究發現人們也會對黑色有負面連繫，例如聯想到死亡、恐懼和沮喪等（Chang & Lin, 2010）。專家認為這可能和演化心理學有關，如古人在夜晚中要防備野獸的襲擊，面對各種不安和害怕的感覺，這些感覺正正與環境中的黑暗產生連繫（Chang & Lin, 2010）。想想平日在漫畫裡看到的反派角色也常是一身暗黑裝扮呢！不知道黑色是不是給人一種只可遠觀而不易靠近的感覺？說到底，衣著的選色也是個人偏好。如果我們純粹因為別人穿了黑衣就認為他們是壞人，就未免太過片面膚淺。

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綠色

綠色就是大自然的代表色。在社交隔離期間，你有到野外行山散心嗎？看到綠水青山時，有沒有頓覺心曠神怡？你又喜不喜歡在夏天穿上薄荷綠或湖水綠的上衣？心理學研究發現，大自然的綠境有減輕壓力的效用，亦可提升執行事務上的專注力（Gamble, 2014）。亦有學者發現，當研究參與者一邊觀看綠色的自然景象，一邊做運動時，相比於其他色調的景象，他們較能保持心境平靜，疲倦感亦較低（Akers, 2012）。

為甚麼綠色會給人安定的感覺？從演化心理學的角度而言，有專家指出原始人把大自然的綠境連繫到食物、水和棲息地，這些事物都和生存息息相關（Schnoor, 2012）。專家除了認為綠色有安穩情緒的作用，也提出空間中的綠影可以令人更容易適應新環境（Aves & Aves, 1994）。不少室內設計師也因此在公共空間，例如餐廳、酒店大堂和辦公室中加入綠色盆裁作裝飾（Kurt & Osueke, 2014）。

此外，有心理學研究發現觀看綠色景象可以提升創意（Lichtenfeld et al., 2011），而有研究進一步發現在環境中佈置綠色植物可以加強視覺創意（Studente et al., 2016），即是在視覺產物上的創造力，例如素描、油畫和雕塑等藝術創作（Tian et al., 2018）。雖然我們香港人很怕「戴綠帽」，但心理學研究提出了不少綠色的正面功用。下次當你看新聞看到心情煩躁，想要平復一下的時候，試試在生活中加點綠意。

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在上下兩篇色彩心理學的文章中，我們總共認識了紅、黃、藍、綠、黑、白，六種生活中常見的顏色。雖然心理學提出了各種顏色對我們的作用，但我們的感覺及知覺始終是主觀的。色、聲、香、味、觸、法，都在變幻流動。美和醜，都是一念之間的定義。我們無需執意迎合別人的喜好，放下煩惱，好好感受生活每一個光景。

相關文獻：

Akers, A., Barton, J., Cossey, R., Gainsford, P., Griffin, M., & Micklewright, D. (2012). Visual color perception in green exercise: Positive effects on mood and perceived exertion. Environmental science & technology, 46(16), 8661-8666.

Amsteus, M., Al-Shaaban, S., Wallin, E., & Sjöqvist, S. (2015). Colors in marketing: A study of color associations and context (in) dependence. International Journal of Business and Social Science, 6(3).

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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責任編輯：Alex

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