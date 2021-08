色彩心理學（下）：心理學上，黑、白、綠代表什麼？

在上篇,我們討論過三原色的運用以及在心理學中的功能。不知道你有沒有在日常生活中使用不同顏色配搭時多花一點心思?除了日常的時裝穿搭,在佈置家居或進行平面設計時,我們也要在成千上萬種顏色中抉擇。除了三原色外,學者也在其他顏色上做了不少研究。在本篇,我們就會繼續探討色彩心理學的各種發現。

白色

在色彩心理學中,白色一般給人純淨、整潔、無暇的印象(Birren, 2016)。論及日常穿搭,白色多數是較為「安全、保守」的選擇。如我們到公司見工多數也會穿上白色恤衫。而在夏天,我們也常用白色上衣配搭其他顏色的下身衣物。畢竟白色容易給人乾淨俐落之感,亦容易使其他顏色的個性突顯出來。我們也常看到醫護人員穿著白色制服,這也是為病人營造一種舒服而潔淨的感覺(Jeddi et al., 2016)。

另外,在室內設計方面,白色可以增加人認知上的空間感,使他們覺得房間更大、更寬敞(Birren, 2016)。有一項研究發現,當人們要為客廳、睡房、浴室和辦公室選擇一種主題色時,絕大部分人偏好以白色為基調,認為白色使人平靜(Bakker et al., 2015)。在公共建設上,大多大樓也選用白色作室內環境設計,而一項研究也顯示大部分人覺得白色給人一種專業形象(Stone, 2001)。

那麽,這種顏色與我們的工作效率有關嗎?有研究發現,人們普遍認為白色空間較能讓人投入工作(Kwallek et al., 1990),而對於認知能力較高的人來說,它有助提升他們篩選有用資訊的能力(Kwallek et al., 2007)。另外,白色的空間也容易給人一種冷淡、單調的感覺(Birren, 2016)。若你要設計新家,不妨用其他顏色的傢俬和擺設點綴一下,一些掛畫和盆栽也是不錯的選擇。

Photo Credit: iStock

黑色

「像我這樣愛黑調,狂迷大過天……」你是一個「黑色狂迷」嗎?不論是商人的正裝還是OPPA的韓風,黑色也是一種很受歡迎的顏色。

心理學的研究發現,人們認為穿上黑色衣著的人更吸引,而且這種顏色也給人高貴、優雅的印象(Roberts et al., 2010)。在正式或重要的場合,黑色的服裝十分常見,或許這就是身份地位的象徵。於電影中有如在《小亨大傳》裡飾演百萬富翁、身穿黑色西裝的Leonardo DiCaprio;於現實中有如在蘋果發佈會中擔任「教主」、身穿黑色毛衣的Steve Jobs。市場營銷方面,人們普遍在心理上把黑色的商標連繫到「昂貴」、「高品質」和「奢華」等形象(Amsteus et al., 2015)。而不少名牌也會使用黑色作為商標的主色調,以提升品牌的高級形象,例子有Chanel、Gucci和Dior等等。

但另一方面,有心理學研究發現人們也會對黑色有負面連繫,例如聯想到死亡、恐懼和沮喪等(Chang & Lin, 2010)。專家認為這可能和演化心理學有關,如古人在夜晚中要防備野獸的襲擊,面對各種不安和害怕的感覺,這些感覺正正與環境中的黑暗產生連繫(Chang & Lin, 2010)。想想平日在漫畫裡看到的反派角色也常是一身暗黑裝扮呢!不知道黑色是不是給人一種只可遠觀而不易靠近的感覺?說到底,衣著的選色也是個人偏好。如果我們純粹因為別人穿了黑衣就認為他們是壞人,就未免太過片面膚淺。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

綠色

綠色就是大自然的代表色。在社交隔離期間,你有到野外行山散心嗎?看到綠水青山時,有沒有頓覺心曠神怡?你又喜不喜歡在夏天穿上薄荷綠或湖水綠的上衣?心理學研究發現,大自然的綠境有減輕壓力的效用,亦可提升執行事務上的專注力(Gamble, 2014)。亦有學者發現,當研究參與者一邊觀看綠色的自然景象,一邊做運動時,相比於其他色調的景象,他們較能保持心境平靜,疲倦感亦較低(Akers, 2012)。

為甚麼綠色會給人安定的感覺?從演化心理學的角度而言,有專家指出原始人把大自然的綠境連繫到食物、水和棲息地,這些事物都和生存息息相關(Schnoor, 2012)。專家除了認為綠色有安穩情緒的作用,也提出空間中的綠影可以令人更容易適應新環境(Aves & Aves, 1994)。不少室內設計師也因此在公共空間,例如餐廳、酒店大堂和辦公室中加入綠色盆裁作裝飾(Kurt & Osueke, 2014)。

此外,有心理學研究發現觀看綠色景象可以提升創意(Lichtenfeld et al., 2011),而有研究進一步發現在環境中佈置綠色植物可以加強視覺創意(Studente et al., 2016),即是在視覺產物上的創造力,例如素描、油畫和雕塑等藝術創作(Tian et al., 2018)。雖然我們香港人很怕「戴綠帽」,但心理學研究提出了不少綠色的正面功用。下次當你看新聞看到心情煩躁,想要平復一下的時候,試試在生活中加點綠意。

Photo Credit: iStock

在上下兩篇色彩心理學的文章中,我們總共認識了紅、黃、藍、綠、黑、白,六種生活中常見的顏色。雖然心理學提出了各種顏色對我們的作用,但我們的感覺及知覺始終是主觀的。色、聲、香、味、觸、法,都在變幻流動。美和醜,都是一念之間的定義。我們無需執意迎合別人的喜好,放下煩惱,好好感受生活每一個光景。

