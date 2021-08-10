林昶佐罷免「鬧雙胞」誰先成案？中選會宣布鐘小平提案第一階段達標，可展開二階連署

台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐的罷免案，中央選舉委員會今（10）日舉行委員會議，針對有關二個對同一公職人員提出罷免案所產生的競合問題，決議如已有一案經依法宣告成立，尚在進行中的罷免案應公告停止進行。而這也讓無黨籍議員鍾小平發起的案子獲得領先位置，而較晚送件的「清林散昶」團隊則坦言，時間壓力落在他們身上，不過既然現在兩邊都還未正式成案，就表示還有機會衝刺。

無黨籍的台北市中正萬華區立委林昶佐7月初因環南市場群聚案，遭環南市場自治會長林勝東嗆聲。無黨籍台北市議員鍾小平、罷免領銜人鄭大平發起林昶佐罷免案，7月19日將4300份第一階段提議書送到中選會；「清林散昶」發起罷免林昶佐案，提案領銜人周世雄、廖繼斌、姚冠均，7月29日將3500份第一階段提議書送到中選會。

中選會：罷免案一階段達法定人數，領取名冊可展開60日連署

罷免行動出現「鬧雙胞」的情況，議員鍾小平主要透過萬華青年國宅附近的鐵藍票倉和黃復興系統發起罷免連署，已完成第一階段送件，符合規定人數已達法定提議人數，將展開第二階段的連署；另一方則是藍營青年結合金色力量黨主席童仲彥等地方勢力，號召「清林散昶」罷免行動，目前第一階段的名冊還在查對中。

中選會指出，提案領銜人鄭大平7月19日提出第10屆立法委員（台北市第5選舉區）林昶佐罷免案，提議人名冊經查對結果，符合規定人數已達法定提議人數，中選會將依今日委員會議決議，函請提議人的領銜人於文到次日起10日內，到會領取連署函格式及連署人名冊格式，於60日內徵求連署。

鍾小平也在臉書上宣布此消息，並表示已經在龍山寺站出口外，籌備罷免辦事處作為第二階段連署收件點。

而由「清林散昶」團隊所提、萬華區前里長周世雄領銜的案子，於7月29日向中選會提出同一立法委員罷免案，中選會表示目前正由台北市選委會進行提議人名冊查對作業中。

Photo Credit: 中央社 「清林散昶」發起罷免無黨籍立委林昶佐活動，提案領 銜人周世雄（前左）、廖繼斌（前中）等人，29日將 3500份第一階段罷免提議書送到中選會。 中央社記者施宗暉攝 110年7月29日

中選會說明，二個提議人的領銜人可否對同一公職人員提出罷免案，《公職人員選罷法》未有明文限制，基於保障人民行使罷免權利，二個提議人的領銜人對同一公職人員提出的罷免案，選委會仍依法受理。

至於對同一公職人員所提的罷免案，經連署程序後，如已有一案已依法宣告成立，其他罷免案是否繼續進行，該會委員會議決議，基於平等原則及公益原則，並考量罷免案投票結果如為通過，依《公職人員選罷法》第91條第1項後段規定，被罷免人應自公告之日起，解除職務。

另該法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人任期內，不得對其再為罷免案的提議，鑑於「提議」為罷免的前置程序，依舉輕明重的法理及參酌一事不再理原則，罷免投票後無論通過與否，均無訴諸原選舉區選舉人再度就同一公職人員重複進行罷免投票的必要。

「清林散昶」團隊目前無意整合：會努力備戰二階

「清林散昶」團隊和律師討論後，發言人高毓安則表示，他們認為中選會的意思應該是「可有多組罷免團隊開跑第二階段，但僅會有1罷免團隊通過第二階段」，即二階連署成案後，只會有一個罷免案宣告成立，其他尚在二階連署者停止進行，也就是現在情勢變成「看誰先通過第二階段」。

高毓安坦言，這樣一來對他們而言，時間壓力確實是比較大，不過他也強調「清林散昶」團隊在一階送件時，就已預先針對第二階段的連署召集各地方團體、組織的量能，以期在一階確定審查通過後，能迅速完成第二階段的連署，回應中正萬華在地鄉親的期許。

至於雙方既然目標相同，後續有沒有彼此整合的可能？高毓安表示，鐘小平色彩和目的都很清楚，其實就是為了罷免之後的立委補選；對於有特定政治人物欲透過代理領銜人推動罷免，「清林散昶」團隊還是認為，歷來罷免活動，由公民團體領銜才有可能成功，如帶有特定強烈政治色彩，恐導致罷免陷入顏色政治對立、功敗垂成。

作為最早在地方推動「罷免林昶佐」的在地青年團隊，仍會照自己節奏推進罷免活動，中正萬華在地居民希望由誰來代表領導罷免活動，相信中正萬華選民自有公評。

對此，今天和萬華西門町商家共同出席記者會活動的林昶佐則簡單表示尊重，並強調「現在最重要的還是繼續謹慎防疫、並且推動振興、逐步讓經濟復甦。」

目前要達到第二階段門檻，大約需要2萬4000份的連署書，鍾小平一方必須在10月中前送件，而「清林散昶」團隊如果要搶先，也得等第一階段確定通過後才能啟動衝刺。

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核稿編輯：翁世航