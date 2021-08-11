第14屆環評委員名單公布，潘忠政：多是官方滿意的開發派人選

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

環保署8月2日公布第14屆環境影響評估審查委員名單，共有七名為前屆委員連任，達到法定上限。除了環保署正副署長、五名機關代表委員外，在14名專家學者中，生活環境領域委員七人、自然環境領域委員五人，社會環境領域委員兩人，共21人。

根據今（2021）年1月新增法規，全體委員任一性別比例不得少於三分之一，本屆女性委員共有八人，環保署強調，第14屆環評委員聘任，符合改聘及性別比例等規定，有兼顧性別平權及專業領域。不過藻礁公投領銜人潘忠政認為，這次名單了無新意，多是官方滿意的開發派委員。

審視本屆環評委員名單，本屆主任委員、副主任委員由環保署署長張子敬、副署長蔡鴻德擔任，為當然委員。

有關機關代表五人，由內政部、衛福部、農委會、科技部，以及國家發展委員會等部會之司（處）長層級以上人員兼任，分別由國家發展委員會副主委游建華、衛福部主任秘書張雍敏、農委會主秘范美玲、科技部產學及園區業務司司長許增如、內政部營建署副署長陳繼鳴出任。

民間專家學者清一色教授，上屆有七人獲連任

14名民間專家學者委員中，新聘委員為中原大學環境工程學系教授王雅玢、中央大學應用地質研究所特聘教授李錫堤、明志科技大學環境與安全衛生工程系教授官文惠、陽明交通大學環境與職業衛生研究所特聘教授陳美蓮、宜蘭大學生物技術與動物科學系特聘教授陳裕文、朝陽科技大學環境工程與管理系教授程淑芬、台灣大學環境工程學研究所教授闕蓓德。

其餘七名專家學者委員為連任，分別為成功大學環境工程學系特聘教授朱信、台北大學自然資源與環境管理研究所特聘教授李育明、中央大學環境工程研究所榮譽教授李俊福、台灣大學生態學與演化生物學研究所教授李培芬、政治大學地政學系教授孫振義、中山大學生物科學系特聘教授張學文、台灣海洋大學河海工程學系教授簡連貴。

本屆環評委員任期2年，自2021年8月1日至2023年7月31日止。依據《行政院環境保護署環境影響評估審查委員會組織規程》，專家學者委員續聘得連任一次，每次改聘席次不得少於該等委員人數二分之一，這次共有七人續聘，符合14名專家學者委員二分之一上限。

此外，該法規於今年1月28日修正，新增規定「全體委員任一性別比例不得少於三分之一」，而本屆女性委員共有八人，環保署強調，第14屆環評委員聘任，符合改聘及性別比例等規定，兼顧性別平權及專業領域。

橋科、協和電廠等案爭議未解，未來還有風場環評潮

環委大換血，未來還有各項大小開發案需要審議，如近期備受矚目的「橋頭科學園區（橋科）案」，儘管民間團體再三呼籲應釐清草鴞保育等爭議，初審環委也認定草鴞保育對策「前途堪慮、非常危險」，全案仍通過初審，送交環評大會。

填海18公頃興建第四座天然氣接收站（四接）的「協和電廠案」，也因活埋珊瑚礁引發批評，補正後將進入第三次初審。還有當地民眾反對了20年，遭到11度決議補正再審的台東「黃金海渡假村案」，未來環評要如何處理這些爭議，也讓民間團體格外關注。

此外，進入第三階段區塊開發的離岸風電，各大能源公司已蓄勢待發要將風場送進環評，將有新一波環評潮。種種開發案，能否秉持保護環境的原則公平審議，都將成為下一屆環評委員面臨的挑戰。

協和電廠更新改建計畫，要填海造陸新建天然氣接收站引起爭議，7月9日第二次環評初審決議補正再審 | 環境資訊中心孫文臨攝

環團質疑環委遴選機制不良 潘忠政：都是官方想要的人

回顧近年環評最具爭議的「觀塘案」，儘管當時數名民間環評委員拒絕投票，意圖用不出席的方式讓環評大會未達法定人數流會，卻在其他委員的人數優勢下通過環評，被評為「環評史上最黑暗的一天」。

這次名單出爐後，藻礁公投領銜人潘忠政表示，官派委員只是「投票部隊」，不論選誰都是換湯不換藥，得到續聘的環評委員也都是「乖乖牌」；而新任的民間委員之中，回鍋擔任環委的李錫堤，就是當時出席觀塘環評會議、使會議達到法定人數的關鍵人物之一，潘忠政認為，由此可見新任人選都是願意配合開發的護航派。

潘忠政認為，這屆環評委員都是官方人馬，沒有令人驚喜之處 | 環境資訊中心孫文臨攝

在本屆委員推薦期間，就有環保團體拒絕參與推薦，不願為這份名單背書。台灣蠻野心足生態協會聲明表示，環評委員遴選機制有缺陷，程序也不夠公開透明，讓不少真正瞭解環境運動脈絡、能兼顧「環境保護」與「永續發展」的人選「被消失」。

蠻野心足指出，環評委員候選名單表面上由社會各方公開推薦，但遴選委員卻是由環保署長挑選、遴選出的名單最終也是交由環保署長決定，這樣的機制應重新檢討，納入公眾參與。蠻野心足建議，環評委員的「遴選委員」，也應該比照《環評法》的精神，要有2/3的遴選委員來自民間。

除了民間遴選委員，蠻野心足也建議，遴選程序及候選委員的專業背景應公開透明，並且選任環評委員時，必須兼顧各環境領域、性別及原住民族權益，避免環評過於傾向學者間的工程技術討論，回歸各面向的專業評估。

第14屆環評委員名單

第14屆環評委員名單 by 環境資訊中心公共檔案區

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航