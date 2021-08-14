以火殉身的印度古老家族「拉吉普特」，來到台灣會上演什麼傳奇故事？

印度西部的印度河以南一帶地方，叫做羅吉普塔那（Rajputana），那裡居住著一個勇武的民族，名為羅吉普特（Rajput），「羅吉普特」的意思便是「王孫公子」。

原來他們是古代侵入的希臘人、波斯人等王族和雅利安人剎帝利族的混血種，他們久居印度，已經全部印度化，自認為古代雅利安人的後裔。但是他們畢竟不同於一般印度人，他們自有特異之處，所以羅吉普特便成為一個新種族的名稱，也便是一個新階級的名稱，到佛教衰落、印度教產生時，雖已把他們列為剎帝利階級，然而他們仍在剎帝利中，別成一系。

以上文字，是國內研究印度文學的知名學者糜文開教授，對「拉吉普特」（Rajput，本文作者亞瑟蘭配合先生的中文名字，下文翻譯為拉吉普特）這個種族的描述和介紹。

國際歷史學者威爾杜蘭（Will Durant）則在《世界文明史》一書，發表「拉吉普特」是由月氏（Scythia）與匈奴後裔繁衍的民族這樣的看法。

源自何方，看來已經是不可考了，但可以確定的是，「拉吉普特」是一個擅長戰鬥的種族，自古以來便以軍事熱忱和勇敢善戰聞名，由於他們的酋長都被灌輸了西方騎士的美德，所以這個種族的生活格言包括了「善待賓客」、「言出不改」、「永不屈辱」……等，他們甚至以戰死疆場為榮。

拉吉普特的女子也和男人一樣的勇敢，歷史稱她們為「拉吉普特妮」（Rajput-ni）。她們也同樣忠貞、高尚、視死如歸，戰鬥勇氣不下於男人，遇有拉吉普特的城市失守即將被佔領時，男子們會手持利刃衝鋒陷陣、堅持戰死到最後一刻，而女子們則會在城內燃起熊熊烈火，在敵人攻進城時集體跳入火內殉死。她們寧願一起活活被燒死，也不願等著受辱。

這樣的故事情節，直至21世紀，仍是印度寶萊塢電影的重要題材之一。例如：2017年未演先轟動、造成印度拉吉普特後代大抗議的《帕德瑪瓦特》（Padmavati）。在這部電影中，如實地演出在古印度時期，拉吉普特妮們殉死的畫面；而這樣的烈女精神，後來甚至成為印度舊文化裡寡婦殉夫的源頭。

大約西元七、八世紀的戒日王時期開始，整個印度已經成為許多王國分立的狀態，各王國均由各自的「酋長」或「大君」管理。

拉吉普特的酋長或大君便統稱為「拉賈」（Raja）或是「拉納」（Rana），領地下的族民也都以此為姓氏；每當有新的戰功、受封新的領地後，大君便將土地依次發落下去，因此，拉吉普特的領地裡居住的不是王公統治家族，就是領有眾多耕地的子民。拉吉普特的領袖們，就這樣各自帶領自己封地裡的人民，一直維持著古老雅利安傳統的村落自治，也因此，最終並沒有形成一個統一的民族。

與此同時，北方的穆斯林開始不斷湧入印度。但是，由於信仰伊斯蘭的蒙兀兒帝王實施宗教融合政策（註：參考印度寶萊塢電影《帝國玫瑰》〔Jodhaa Akbar〕），因此，一直到19世紀，整個南亞次大陸成了印度教與伊斯蘭教的共治世界；此外，還包括古老的佛教與新興的耆那教、錫克教……等等，號稱宗教博物館的印度，各種宗教都在這裡自由發展，一千多年間彼此大抵相安無事。

寬容共治的蒙兀兒王朝不僅讓印度的版圖達至巔峰，而且遺留下來的各種伊斯蘭式建築、藝術、文學、繪畫、音樂、舞蹈等成就，至今仍是印度最重要的文化資產。

拉吉普特的酋長大君，就在這種和諧共榮的大一統帝國下接受了新宗教的洗禮，其中有不少支系的大君因此放棄傳統多神的印度教，率領家族子弟接受一神信仰，加入伊斯蘭國度。

拉吉普特支族：拉納家族從印度移民到巴基斯坦後，定居在印度河的眾小支流旁的小村莊｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

可惜，印度教徒與穆斯林和諧共處的局面，因為英國的殖民統治而慢慢打破。英國為了攫取印度各地領土的資源，充分利用這個國家多民族、多語言、多宗教、而地方又分治等特性，不斷挑起各族群之間的矛盾、製造爭端，其中又以印度教的渺渺多神和伊斯蘭教的絕對一神之間衝突最鉅。

大英帝國不但因此順利統治整個南亞次大陸，甚至在20世紀初英國決定退出這塊殖民地時，為了怕印度統一之後形成強大國力，還繼續運用政治操作挑釁印度教徒和穆斯林截然不同的教義，最後不僅導致兩宗教的子民互相殘殺，而且成功地讓這塊土地，在1947年分裂成了印度和巴基斯坦兩個國家。

1947年6月，根據英國最後一任印度總督蒙巴頓（Louis Mountbatten）所提出的「蒙巴頓方案」，原本住在巴基斯坦領地的印度教徒可以自由遷徙到印度，而原本住在印度的伊斯蘭教徒則可以留下、也可以集體遷往巴基斯坦，歷史上著名的「印巴大分裂」就此展開。

期間造成許多血腥的殺戮，雙方傷亡慘重，不少移民者也死於顛沛流離的遷徙途中，比起兩年後在中國上演的大江大海1949，印巴這大漠大河1947的歷史悲劇，更是可歌可泣。

當時，許多已經改信伊斯蘭的拉吉普特家族，也選擇離開世居數千年的鍾愛故鄉，跨越印巴大平原，來到巴基斯坦。

拉納・阿布杜拉・席塔（Rana Abdulal Shita）便是這個世紀大分裂裡的芸芸眾生之一，當時的他還只是個襁褓中的嬰兒，和眾多族人一起篳路藍縷地來到陌生的土地，顛沛流離期間失去了母親，手足也僅剩一兄一姊。

席塔的父親帶著一紙印度政府核發的合約，來到蒙兀兒帝國古都拉荷爾城外80公里處，憑著手中的合約換得在印度損失的大筆土地，從此定居在印度河上游小支流河邊的一個小村落。然而，歷經時代的大巨變與喪妻、喪子悲痛，在族人們都逐一安頓、生活穩定之後，席塔的父親反而逐漸淡薄俗世，不但經常出門遠遊藉以消愁，而且幾乎背離家族，移民巴基斯坦才沒幾年，竟至客死他鄉。

年幼的席塔，就這樣和兄姊一起繼承了父親遺留在旁遮普平原的大筆土地，並由共生共榮的叔伯長輩們撫養長大。

20歲那年，席塔在家族耆老做主下，迎娶了鄰村18歲的拉納・布席拉（Rana Bushirah）；兩個拋棄印度根基來到巴基斯坦從零開始的新移民家族，從此結合。

印巴連成一片的旁遮普平原景緻｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

展開新生的席塔和布席拉，繼承祖先血液裡強勁的戰鬥力與生命力，很快地在小河邊開枝散葉，甜美討喜的布席拉，爭氣地連生了八個娃兒。

八個娃兒裡的老二是個可愛的孩，也是席塔和布席拉最珍愛的長男，在他長大成年後發現，在這個富庶的旁遮普平原裡，單純過著日出而作、日落而息的農業生活，雖然也可以祥和溫飽度完一生，但是，時光精進，當時已經進入20世紀末的資訊革命，古老家族潛在的冒險血液莫名蠢動著，不甘心在即將邁入21世紀的歷史巨流裡，只能繼續守在印度河支流看男耕女織。

因此，決定用席塔多年地租所得的積蓄，放手一博。

超越先祖們過去陸地性的移動，在闖盪過伊朗、土耳其、孟加拉、肯亞……都鍛羽而歸之後；終於，男孩在一個因緣際會的美麗錯誤下，飄洋過海，來到太平洋西岸的福爾摩沙島：台灣。

這男孩，叫做：拉納・阿敏（Rana Ameen）。來到台灣不到一年，便在台北清真寺邂逅一名台灣女孩，兩人認識三個月後隨即閃婚；當時熱愛文學的那位台灣妻子，給他取了個深具寓意的中文名：楊子敏，以此向台灣文學致敬。

從此，楊子敏定居在蕞爾小島福爾摩沙，而且很快歸化為台灣人，成為台灣時代名詞「新住民」一員。

台灣媒體到拉納阿敏出生的小村莊拍攝節目｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

無奈的是，楊子敏沒有承襲到先祖多產的基因，與妻子倆人相依為命、結縭多年，事業小有成就卻膝下無子。命運作弄，至今未能在台灣開枝散葉，未能在台灣創造屬於「拉納」家族的傳奇故事。

伊斯蘭有云：你在今世追求的是什麼？真主就會給你什麼。

來到台灣成為楊子敏後的拉納阿敏，名啊利啊看似什麼都有了，可卻又孑然一身、什麼都沒有，沒人知道虔信伊斯蘭的他，追求的是什麼？

倒是，屬於印度教的拉吉普特家族，並不承認屬於巴基斯坦伊斯蘭的拉吉普特家族；因為，以歷史脈絡來說，拉吉普特家族的確是寧死也不會歸信伊斯蘭信仰才對。關於這個問題，筆者問過楊子敏本人多次，卻從來也沒能得到答案。

光陰流轉，由於台印政治關係良好，近年來，已有不少屬於印度教的拉吉普特家族也已挺進台灣，陸續定居下來。

那個以火殉身的印度古老家族，將會在台灣有什麼樣的發展呢？

可惜，這是一個進行式ing的歷史，目前沒人可以下筆呢！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航