孟晚舟案、加拿大人中國運毒案時間點高度巧合，二審判決今日出爐維持死刑

加拿大公民謝倫柏格（Robert Lloyd Schellenberg）於2018年被中國指控走私毒品，原本被遼寧省大連市中級人民法院判處15年有期徒刑，但在同年的12月1日孟晚舟事件發生後，法官隨即在隔（2019）年1月14日改判死刑。

在謝倫柏格提出上訴後，今（10）日遼寧省高級人民法院進行二審宣判，裁定駁回上訴、維持原判。同時，根據《BBC》報導，孟晚舟案自8月4日起進入最後一輪聽證會，預計會持續3週，法官要開始決定是否將她從加拿大引渡到美國。

到中國旅行還是運毒？謝倫柏格原判15年、2個月內改為死刑

今年應滿38歲的謝倫柏格在過去10多年，就曾多次因毒品有關的罪行被判入獄。《BBC》指出，他在2012年因4項毒品相關罪行被判入獄2年。當時主審的法官就訓勉謝倫柏格，認為他住在加拿大——「其中一個世界上最好的地方」——他不應該這樣對待自己的國家，更期望這是他最後一次到法庭應訊。

對於大連運毒案，謝倫柏格辯稱自己到中國只是旅行，卻在途中被人陷害。他在前往中國前曾打電話給父親，告知自己的旅行計畫。

《新華社》報導，謝倫柏格參與的是有組織的國際販毒活動，他2014年11月被同夥指派到大連，接收從廣東省運來的222包甲基安非他命，計劃藏在輪胎內胎中走私到澳洲。行跡敗露後，謝倫柏格在逃往泰國期間於廣州遭公安逮捕，並查獲222.035公斤的甲基安非他命。

中共人民法院指出，謝倫柏格在2018年11月20日一審宣判15年有期徒刑、沒收15萬人民幣的財產並驅逐出境。然而，在謝倫柏格提出上訴後，遼寧省人民檢察院以「參與了有組織的國際販毒活動」為由，認為一審判決「從輕處罰明顯不當」、建議發回重審，接著法院也採納意見，於1月14日改判死刑。

《紐約時報》報導，謝倫柏格提出上訴時，他的律師就曾警告這可能帶來更嚴厲的懲處，但重審結果公布的速度之快仍令人震驚。人權團體和法律專家認為，這個時間點傳遞的信號，表明他的案件是政治問題。

據《CNN》報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在2019年批評這個判決，認為中國「武斷地」判處死刑。在中國，包括外國人在內的走私販毒者，只要被發現攜帶超過50克的管制物質，都可能面臨死刑。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

謝倫伯格重審期間，孟晚舟被捕

謝倫柏格被判15年的同時，世界另一頭的加拿大、華為創始人任正非之女孟晚舟2018年12月1日因為遭指控違反美國制裁伊朗的規定，在溫哥華轉機時被加拿大警方逮捕。

除了謝倫柏格被改判以外，《紐約時報》指出，孟晚舟被捕後不久，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）在中國因間諜罪拘留，並於3月受審，正在等待判決出爐。

這令人回想起中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進2018年的警告，他當時指出，如果孟晚舟被加拿大引渡到美國，「中國的報復可要比抓一個加拿大人嚴厲的多。」

二審維持死刑判決，孟晚舟案聽證進入尾聲

2年半後的今（10）日，謝倫柏格的二審宣判裁定駁回上訴、維持原判。遼寧省高級人民法院認為一審判決的證據充分、量刑適當、審判程序合法，同時強調法院有保障謝倫柏格在參與訴訟時使用本國語言的權利，並為他聘請了2名翻譯，宣判時加拿大駐華大使館官員、人大代表、政協委員都在場。

《CNN》報導，加拿大外交部長賈諾（Marc Garneau）在聲明中強烈譴責法院的裁定及對謝倫柏格「武斷」的判決，「我們已經多次向中國表示，我們堅決反對這種殘忍、不人道的懲罰，並會繼續與中國官方高層接觸，尋求是否同意對謝倫柏格寬容處分。」

除了謝倫柏格的判決外，中國法院也將對涉及間諜案的加拿大公民康明凱、史佩弗做出判決。北京方面則不斷否認「人質外交」的指控，否認加拿大人在中國的案件與孟晚舟案有任何關聯性。

同時，根據《BBC》報導，孟晚舟案最後一輪的聽證會在8月4日至20日舉行，將這2年半的法律戰攻防推向最高潮。美國在其中指控孟晚舟隱瞞華為香港子公司星通（SkyCom）與伊朗的業務往來，違反美國制裁伊朗的規定，且這樣的行為還涉嫌詐欺匯豐銀行，讓他們承受違反規定的風險。

孟晚舟律師團持續提出證據質疑引渡要求，並證明星通的業務往來沒有誤導匯豐銀行。律師指出，孟晚舟案從根本上來看就是一起政治起訴，將華為高管當作美中爭端的一枚旗子，還認為前總統川普（Donald Trump）疑似曾以讓孟晚舟獲釋，試圖和北京換取貿易協定。

孟晚舟案判決今年公布，中美加角力持續

《BBC》指出，孟晚舟案的判決預計今年晚些時候公布，如果孟晚舟敗訴，其引渡會交由加拿大政府決定，但同時律師也能再提出上訴，這意味著此案可能會再拖延5年、甚至更久。

此案同時一直由律師、美中官員及華為高層在進行暗中交涉，其中，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）7月在中國天津會見中國外交部副部長謝鋒時也有討論到此事，當時中方提出停止引渡孟晚舟、美方則提到被扣押在中國的2名加拿大人。

但《BBC》認為，放棄引渡可能需要孟晚舟認錯，並且針對2名加拿大人的命運達成默契，這2者都相當不容易。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範