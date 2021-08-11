《菁英體制的陷阱》：菁英家庭的孩子，打從娘胎第一天就開始承接父母的資源

文：丹尼爾・馬科維茨（Daniel Markovits）

菁英繼承

從受孕到幼稚園

富家子女打從在娘胎的第一天就開始承接父母的資源。菁英母親所享有的穩定對胎兒大有助益。菁英體制的不均使得個人與經濟的穩定成為是否為菁英的標竿之一。同時，也許最重要的是菁英體制所造成的不均不僅是在所得上，同時也在財務安全上。（離婚與財務困難向來並肩而行：金錢造成婚姻緊張，離婚成本昂貴，尤其是對女方而言。）

隨著財富增加，菁英的財務狀況也就益趨穩定。相對而言，中產階級家庭的所得不僅平均上停滯不前，有些個別家庭的收入更是十分不穩定：從一九七○到二○○○年間，中產階級家庭平均一年出現財務逆轉（所得驟降逾百分之五十）的機率提高一倍。

這樣的逆轉對於家庭造成重大打擊，不僅是對父母，孩子也是一樣，由此產生的緊張壓力會阻礙孩子的發展。是的，產婦壓力甚至會透過子宮的生物路徑對尚未出生的胎兒造成傷害，從而導致孕婦的產前壓力影響孩子的學習能力與智商分數，其影響相當大。

舉例說：如果一位七歲的孩子在出生前曾遭遇產婦壓力荷爾蒙，相較於其他正常的同輩，其教育進度會慢一．一年（超過標準差的一半），語文智商也會降低五分（將近標準差的一半）。同時，根據研究顯示，受過高等教育的母親相較於教育程度較低的母親，較能因應產後壓力，因此非菁英家庭的子女可能受到來自母親產後壓力的傷害也較大。事實上，富家子女的出生條件要優於中產階級家庭。

菁英父母不會因為嬰兒呱呱墜地就停止灌輸優勢的動作。相反地，他們會利用自己富裕的條件在孩子一出生後就開始進行直接投資。這些投資會持續一整個幼兒期，先是始於家庭，接著就擴張到外面的世界。

相較於其他的父母，富人花在培育他們嬰兒或是幼兒人力資本的時間較多（孩子越小所呈現的育兒時間差距也就越大）。在一九六○與七○年代，受過教育與未受教育的父母投注在培育他們孩子的時間差不多。在經過約四十年後，所有的父母投注在培育孩子的時間都有所增加，但是教育程度在大學以上的父母所投注的時間增加最快，根據一項研究顯示，多達一倍。今天，大學程度父母投注在培育孩子的時間，平均一天要比高中程度父母多出一小時。

對於超級菁英父母，尤其是母親，此一趨勢更為明顯。例如育有兩個以上小孩的哈佛與芝加哥企管碩士女性，大約有一半會離開職場或是改為兼職來照顧他們的孩子。

菁英女性律師因為母性的發揮而離開職場的情況盛行，法律業界甚至將此一情況稱為「潛逃風險」。有許多因素會造成這樣的風險，包括工作、待遇與升遷上的性別歧視到性騷擾，不過最為明顯的是相較於為人父者，為人母者多會離開職場。不過菁英父母培育子女心切，加上菁英體制下為孩子建立人力資本的需求強烈，使得夫妻中的一位離開職場，專心養育他們的孩子，從社會與經濟的角度而言完全是理性的抉擇。

菁英體制有這樣的內在邏輯：一位不具有菁英教育程度的母親可能會讓菁英家庭蒙羞，但是一位受過高等教育的妻子因為照顧孩子而離開工作，就菁英的觀念是完全可以接受的。的確，她此舉完全是遵從、而非放棄菁英生產的內在邏輯，她這樣的做法是在推動孩子的菁英繼承，並且對世代傳承進行投資。

富有人家投資他們的子女，不僅在數量上，同時在質量上，也高人一等。菁英階層會透過精心安排的「規劃栽培」來提升他們子女的成人成就。菁英父母會根據自己所曾接受的培訓，將他們的所得與人生經驗大量投注於培養子女的人力資本上。菁英父母育兒經所採行的方法與技能，不常是菁英以外階層所能了解的，更遑論跟進了。

例如擁有學士學位的父母，每天都為孩子閱讀的可能性，是教育程度在高中以下父母的兩倍多（是大學肄業父母的一倍半）。此外，他們帶小孩到藝廊、博物館、古蹟名勝或參加藝術課的可能性也是其他父母的兩倍。

相較於其他父母，富有的菁英階層也更常與他們的孩子對話與互動：出生於專業父母的三歲幼童所聽到的字句，要比非專業工作父母的同齡孩子多出兩千萬個；比領取社會福利的父母的同齡孩子要多出三千萬個。富人的說話也極具效益：專業父母所選擇的字句、成語與符號，相較於勞動階級的父母，都比較具有教育性。

在這樣的情況下，菁英階層的小孩也比較會將一些字句烙入腦海。出生於專業父母的三歲幼兒所認識的字句要比非專業工作父母的同齡孩子多出百分之四十九，而後者又比領取社會福利父母的同齡小孩多出百分之四十三。（有一項實驗悲慘但是鮮明的顯示：天生聽障的小孩在植入人工耳蝸恢復聽力之後，出身富有人家的小孩學會說話的速度要比窮人家的小孩快。）

即使是養兒育女的道德心理也因父母的教育程度而有所不同。具有研究生程度的父母相較於學士程度的父母，責打小孩的可能性只有一半，而較只有高中以下程度父母的可能性只有三分之一。一項廣泛的研究顯示，富有而具有高等教育程度的父母，相較於中產階級，尤其是窮人家的父母，一般會對他們的孩子較常公開表達感情、增加參與感與給予一致性的紀律。

這些投資有益增進菁英子女的情緒技能——開放、自信、自律與毅力——而這是中產階級子女難以望其項背的。最近的研究指出，非認知技能與生活上的成功顯示菁英階層與一般家庭在幼兒期情緒上的差異，對於未來取得成功的影響要超過認知技能，甚至包括長期的學業成績方面。

菁英與一般子女在幼兒期的差異同時也顯現在家庭之外——在幼兒學校與幼稚園，來自年所得達十萬美元以上家庭的三歲幼兒，進入幼兒學校的比率是年所得在六萬美元以下家庭的兩倍。儘管目前並沒有菁英家庭子女幼兒學校註冊率的系統性資料，但是根據所得在最高百分之一族群的生活經驗，幾乎所有的三歲幼兒都有進入幼兒學校就讀。（至於極少數沒有進入幼兒學校的，是因為他們的父母在經過審慎考量後，認為還有其他更適合他們子女的兒童保育體制。）

一般與菁英幼兒學校間的差異明顯。一所中產階級的幼兒學校儘管具有閱讀與工藝的角落，但是人手緊張。反觀菁英幼兒學校——例如位於紐約市的菲爾德斯頓文理學校（Ethical Culture Fieldston School）——擁有充裕的人手、藏書豐富的圖書館，還有獨立的美術、音樂、外語、科學與社會部門，所有的老師，甚至包括助理老師都擁有菁英大學的學士，甚至碩士的學位。這樣的學校極有可能是每七位學生就有一位老師。

菁英學校的學業課程僅是提供給其學生優勢的一小部分。在教導認知技能之外，菁英幼兒學校專注於學生的情緒發展與人格培養。他們給予學生個別的關注，而在特意選擇與努力不懈下，培養學生成為自律、自我激勵與自我導向的學習者，能夠面對與克服來自學校不可避免的挑戰。

當然，這些關注都很昂貴。菲爾德斯頓的學前班學費一年在五萬美元以上，而有百分之八十的父母都是一次性的全額繳付，另外還有一些最貴的教學方案提供給年所得在十萬美元至十四萬九千美元間的富人。

的確，菁英父母都竭盡所能繳付學費，深怕落於人後——競爭最激烈的幼兒學校錄取率只有百分之五（比進哈佛與耶魯還難）。如此之低的錄取率也創造了一個所謂「教育顧問」的市場來幫助四歲幼童入學。這些顧問本身也不便宜（有的要價可能達到六千美元），而父母若要聽從他們的建議，所花費的不只是金錢，同時也需要時間的投入。

一項典型的入學行動方案是要求向十所幼稚園提出申請，並且針對前三所提出「情書」（在申請書之外），同時還需要了解每所幼稚園的特色，以在參觀時給園方留下好印象。

菁英父母積極參與這種看來有些荒謬的競賽是有道理的。學前教育回報驚人：所謂一分錢一分貨，在幼兒學校的這段期間可說是一個人的人力資本中最有成效的投資。教育心理學思想一致認為幼兒期的發展對於一個人的人格培養具有決定性的影響力，同時在認知能力方面，例如以智商來評估的一般智能，大部分在十歲時就已確定。（不過，當然，教育本身就是一門專業與特別的學問與技能。）

此外，從幼稚園的入學準備測試，就可看出所得的不同在學業成績上所造成的差距。菁英幼兒學校與幼稚園熟知如何利用關係，包括與菁英初中、高中間非正式與正式的連繫（例如菲爾德斯頓文理學校就與菲爾德斯頓高中具有正式的連繫關係）。有許多預備幼稚園的線上廣告都會標榜他們校友們日後進入的菁英大學。

對於教育而言，數量與質量同等重要：練習並不能造就完美，只有完美的練習才能造就完美。每一對菁英父母都知道，菁英體制下的幼兒培訓嚴格而且極度個人化。

富人在子女幼兒期對其人力資本所做的投資，相對於其他人，成果豐碩：菁英兒童進入學校就讀時，在情緒與學業上就已在起跑線上取得優勢。根據國際學生能力評量計畫（PISA）的測試，在美國社經地位最高的百分之十家庭中，五歲兒童在算術、閱讀與科學上的成績，相較於最底層百分之十家庭同年齡的孩子，分別領先約三十七個月、二十五個月與三十九個月的學習數，對於在中間的百分之十家庭，也分別領先約二十一個月、十九個月與二十三個月。

總體而言，各方面都存在著明顯的差距。同時，菁英階層與中產階級間的差距，超過了中產階級與底層間的差距，這樣的情況會隨著進入成年期，一直持續與擴大。

相關書摘 ▶《菁英體制的陷阱》：從紐約亨特學院高中的例子，菁英教育引發了毀滅性的核武競賽

書籍介紹

本文摘錄自《菁英體制的陷阱：社會菁英為何成為威脅平等正義、助長貧富不均，甚至反噬自己的人民公敵？》，時報文化出版

作者：丹尼爾・馬科維茨（Daniel Markovits）

譯者：王曉伯

菁英體制就是一場騙局，不論對贏家或輸家都具有毀滅性！

當菁英成了獨佔社會優勢的新怪物階級，也就啟動了成功的詛咒？！

菁英體制的理念——成功是來自個人能力與努力，不是世襲！

但曾經的公平正義如今卻成為假象，

社會菁英壟斷財富與優勢，

貧富不均擴大、中產階級向下沉淪、菁英階層自虐崩潰，

社會對立、敵意一觸即發，

馬科維茨教授深刻地描述菁英體制的陷阱，

在全員崩潰之前，必須啟動自救！

馬科維茨教授以20年的時間完成本書，不只帶領大家認清菁英體制的貽害，並提出解方，從「教育」與「工作」著手，期讓社會可以回歸民主的公平正義並兼顧公益，只有全民攜手並進才能擺脫菁英體制的陷阱。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航