2021/08/12,
藝文

戰亂．離散．不捨：被時代拆散的人，情親千里近

戰亂．離散．不捨：被時代拆散的人，情親千里近
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

詞人早於千年，霸氣豪情，寫下關於「情」的相似之句。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

人置身這大時代，亂世，注定離散。古時戰亂，舊日九七，如今被時代折散的香港人，機場的哭泣擁抱，目送親友的背影，揮別父母的眼神。

生離死別，不知何時重聚，飄零之苦。古人家書抵萬金，我們隨時Face Time，科技、背景或有差異，情卻古今如一。千百年的亂離，文人早道出，我們的痛。

辛棄疾，南宋詞人，「眾裡尋他千百度」外，這首送別之詞，一樣精彩，可堪細讀。詞題乃，「席上送范廓之遊建康」，送別情同父子的門生，情深也有哲理。

辛棄疾 定風波（席上送范廓之遊建康）

聽我尊前醉後歌，人生無奈別離何！但使情親千里近；須信，無情對面是山河。

詞人席上，送別門生范開，由情顯理。正如我們一樣，先有歡送會，飲飽食醉，辛棄疾豪邁高歌，即場賦詞，醉漢溫柔。人生，乃連場的離別，命定的無奈。

張小嫻並非泰戈爾，在《荷包裡的單人床》寫道 ：「世界上最遙遠的距離，不是生與死的距離。不是天各一方，而是，我就站在你面前，你卻不知道我愛你。」廣為網路流傳。

詞人早於千年，霸氣豪情，寫下相似之句。這種「情」，並不局限在男女愛情，友誼、親人、師生之情，都使人不捨。當我們面對這種痛苦，應如何面對？

王勃詩云，「海內存知己，天涯若比鄰。」皆因情「親」，足以超越距離阻隔。形體再遠，只要有心，依舊可以親近。情感存在於心靈維度，並非空間決定。

酒逢知己千杯少，話不投機半句多。討厭的人，即使坐在附近，仍然很遠，心靈的距離，就像相隔山河，疏離。這是我們，都能心生共鳴，普遍經驗。

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Photo Credit：AP / 達志影像

寄語石頭城下水。居士，而今渾不怕風波。惜使未成鷗鳥伴。經慣，也應學得老漁蓑。

石頭城：六朝的著名古城。

下半片轉入寫自己，兼作勸勉後輩。范開即將到建康，展開仕途，新階段。詞人早已走過仕途，自號稼軒居士，以過來人的身分，提點門生范開。

「石頭城下水」，乃一文學隱喻，暗諷那群在朝野，興風作浪的小人；「石頭城」曾是帝王建築，喻朝野，劍指向朝中小人，必須小心應對。

辛棄疾，強調淡泊名利的，人生態度。就算未能成為鷗鳥同伴，忘掉機心，也應學得老漁夫，一樣甘於平淡生活。

進則仕，退則隱，本來是一體兩面。朝野險惡，只有少數人飛黃騰達，就算將來仕途受挫，都不必過於自責。因為老師，已經展示老子什麼都不怕。

辛棄疾的別離之歌，寫給天下之人。只要維繫心之情親，足以打破距離，「海上生明月，天涯共此時」，古今如一。時代拆得散空間，卻拆不走真情。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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