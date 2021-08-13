【動漫】《少女終末旅行》（中）：為何不多製造保存的糧食？武器「自利性」揭示人類慾望

文：李佾學

接續上文，簡單描述中古世紀至工業革命而進入21世紀之後，在本文正式進入《少女終末旅行》。

《少女終末旅行》首集帶來的「自然狀態理論」

《少女終末旅行》所預設的背景是在一個文明已經崩毀的末世。兩位主角尤莉與千都開著類似戰車的交通工具在這個世界中探索，她們所依靠的食物是乾糧。她們只有一個模糊的「向上層走」的目標，除此之外她們就是走一日過一日。

在動畫第一集中，本作的許多哲思就已得到揭露。在第一集的後段，當兩人撿到一包巧克力口糧準備分食時，持槍的尤莉在千都準備將最後一條對半分時，竟搶走了整條口糧並威脅千都不准動。此舉令人訝異的地方在於，在本話前半將兩人描繪成生死與共的夥伴關係，而後續竟會讓尤莉因食物而對朋友持槍相向。

事實上這就是最深層的人性。在一個正常運作的世界中，一個人會被許多道德與規範限制與約束。舉例來說，上述提及的巧克力之爭執是不會發生的，因為尤莉是千都的「朋友」，而朋友必須懂得「分享」，這是被大眾普遍認同的價值。

在構成一個人人格的要素上，這樣的普世價值叫做「超我」，書籍《批判思考-當代文學理論十二講》第98頁至99頁指出：「作為人格結構中的管制者，屬於人格結構中與外界連結的道德部分。『超我』反映了心理結構中被內化的文化與社會規範。」

在一個平穩有序的世界中，超我的存在負責使個體按照規範行事，以此防止社會變得混亂不堪。然而《少女終末旅行》中的末世沒有任何的規制與道德，因為這些東西所奠基的文明根本上就不存在。一個道德的存在仰賴的不只是對道德原則的理解，還要有得以實踐的受體。

因此，做為道德受體的文明消失後，道德也將不復存在。道德的存在一方面是仰賴著文明的穩定存在，一方面更是依附著文明所帶來的穩定生活。我們能去活的規矩與什麼人類的靈性毫無關係，一個人能活得規矩不過是因為身處的環境還沒到需要使用本能的時候。

然而，當作為道德受體與穩定生活根柢的文明消失後，一個人所剩下的是最原初的本能，亦及所謂的「生之驅力」。生之驅力所指的是使個體存活的本能，兼及繁殖。而當個體需要用到這個本能時，其周遭環境應與原始的自然狀態較接近，否則其只需按照社會規制來行動便可。

尤莉與千都的舉動則恰是霍布斯（Hobbes）「自然狀態理論」的印證：「自然狀態裡，人對其他人而言，是狼 （homo homini lupus.）。這句話鮮明地刻畫出霍布斯對人性的悲觀。自然狀態對霍布斯而言即是戰爭狀態，並且是所有人對所有人的戰爭，但這種敘述並不是指隨時都在戰爭屠殺中過日子，而是指處在不安、沒有任何信賴、擔憂害怕的情境中，必須隨時準備抵禦他人的侵犯。」

在這樣的狀態中，人必須仰賴生之驅力才能活下去。上述提及的自然狀態其實也就是整個自然界的狀態。在人類享受著文明的安定時，自然界整體呈現的是一個無序的集體。當沒有穩定秩序時，自然體現的秩序就是弱肉強食，掠奪跟殺戮是為了使自己活下去。

由此便可得知尤莉的目的，是為了讓自己攝取更多熱量以活下去。這一幕場景的意義在於揭示了人類在最核心的深處都是自利導向的，或許平時人人嘴上都掛著道德，但在緊要關頭人還是會選擇讓自己活下去。

為何不多製造保存的糧食？武器的「自利性」揭示人類慾望

在上一段的分析中，筆者已經分析了爭食一幕與其核心意涵，而在這一幕之前的數分鐘之劇情，更是有將其背後意涵與「物質進步的反思」做連結。

在從隧道中出來後，千都與尤莉兩人接觸到許久未見的光亮。在星空下稍事休憩後，兩人來到了一處戰爭的廢墟。兩人想要尋找口糧因而對廢墟展開探索。看著滿地的槍械再加上當下尋找糧食的需要，尤莉不禁有感而發：「以前的人也缺乏糧食吧？為什麼一直製造這麼多的武器？要是他們多製造一些保存的糧食而不是武器，我們就可以輕鬆一點了。」

此番言語真可謂是一語中的，人類的根本問題被直接指出。確實，我們的物質文明從工業革命開始就有了長足的進步。但看向現今的社會，愈加進步的物質文明對於相當一部分的人來說，只是愈加有效率的獨佔方式。在科學與工業技術進步的現代，製造武器的技術自然也跟著進步。

而追本溯源，「武器」本就是為了「自利」而創造出來的。需要武器的原因，不論是讓自己活下去還是殺害與掠奪等目的，都是以「自己」為受益主體。故而，武器技術的發展，無疑就是人類為了滿足自己的慾望而付諸實踐的行動。無論多高尚的理由，例如保家衛國等來合理化，「武器」的核心終究是爭奪與利己。

原本，物質進步就是因為求知慾或對更好生活的渴望誕生的。我們無法否認「進步」與「慾望」的相互交織。進步由慾望推動，而慾望造就進步。由此可得知武器技術的進步是藉著「自利」的慾望創造出來的。人類會製造更多武器的原因，是因為想要極大化擴展自己的利益。為何不製造保存的糧食？是因為人類第一時間想到的是「自利」而非「利他」。

這樣的敘事邏輯，放在現今社會則變成在拿起「武器」或幫忙「解決問題」的問題。放眼當代，除特定幾大洲的國家因各項因素仍處於低發展階段外，多數國家都已經現代化。

科技的現代化成為人性自立的放大鏡

不過，包含中國與北韓等在內的獨裁國家，使用進步科技與其他生活技術，卻不是拿來造福人民。就以中國的人臉辨識系統為例。原本，適度的人臉辨識系統是用來解決盜匪或通緝要犯等問題，藉以使人民更加安全。但中國卻以此理由設立無孔不入的監視器。美其名是保障安全，實際上卻是監控人民中的異議份子。

而在面對人民的抗議訴求時，政府並沒有以這些嶄新的技術解決人民的問題，而是以現代化的武器去鎮壓抗議者。以2019年的一場抗議為例，根據《BBC中文網》的報導： 「中國湖北省武漢市新洲區陽邏街道的居民走上街頭，抗議在當地修建一個大型垃圾焚燒發電廠的計劃。當地居民認為垃圾焚燒廠建在陽邏開發區，距其數公里內包括兩個高校、數十個居民小區。對空氣質量、身體健康，以及陽邏的經濟吸引力都會造成負面影響。大規模抗議從6月底醞釀，7月2日和3日人數進一步上升，達到數千人。根據現場視頻顯示，抗議者打出「我們不想被毒害，只想要一口清新空氣而已」等標語。當地政府派出大量防暴警察進行鎮壓。」

筆者對於科技方面不是很清楚，但從中國科技現代化的程度來看，為了人民研發出更環保的技術應是綽綽有餘。但他們優先選擇的不是幫助人民，而是以優勢的科技與武器鞏固自己的統治。在利他與利己間，中國政府優先選擇了利己。由此可得知，物質文明在一方面確會不斷進步，但其未必能使人類的生活變得更好，人性中的自利傾向很大機率會使其成為慾望的放大鏡。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航