【動漫】《少女終末旅行》（下）：進步是否真是件好事？人類的傲慢將自己帶向了終端

文：李佾學

延續上文提及《少女終末旅行》動畫第一集揭露的哲思之後，本文繼續討論《少女終末旅行》其餘值得探究的部分，並試圖作出結論。

「可惡的不是武器，而是人類。」

《少女終末旅行》所指出的第二個人類之問題，到了第11話被指出。在第11話中，兩人帶著撿到的奇怪生物嗚咪來到了更上層的都市。在這層都市中，兩人找到許多疑似先進的科技，而最終兩人找到了一台巨大的戰鬥用機器人。因為近在眼前且疑似廢棄，兩人進入內部探勘。

在發現嗚咪可作為電源後，尤莉隨手按下了飛彈的按鈕，被千都制止後，她又虛晃一招分散注意力後再拉下了雷射光的搖桿。在接連兩下的攻擊，城市化為一片火海。看著眼前光景開懷笑著的尤莉卻被千都憤怒的指責。在驚訝於武器破壞力的同時，兩人也感嘆正是因為這種威力的武器，才使文明加速的毀滅，而千都隨後更是一語切中要點： 「可惡的不是武器，而是使用它的人類。」

武器本身是客觀存在的，為人詬病的是創造的目的以及使用者的意志。而上述一幕真正可怕的地方在於，其所透露的是人類無可計量的傲慢心態。此處的傲慢在於，將任何一種事物錯認為自己有權隨意破壞。就像尤莉一樣，她因為「做的到」就隨意炸掉整個城市。

筆者認為這種傲慢心態，是物質文明進步所帶來的反效果。愈發進步的物質文明與技術，的確可以讓我們以一人之力做到數十甚至數百人才能做到的事，但同時也會使我們將自己的身分誤認為「神」。因為操縱周遭的事物變成一種太容易的事，人類進而認為自己可以去影響與改變周遭的一切。

不可否認的是，人類必須時刻超越自己，人類必須要不斷超越各式規範與道德而成為超人，但「超越」與「自大」是完全不同的。「超越」是讓精神更加自由，「自大」是過度捧高自己的位置並做出不符身分的事。此處所表現的傲慢，在於尤莉隨意的消滅了一個城市，而她顯然認為自己有資格做這件事，因為她不但沒有感到愧疚還以此為樂，簡而言之，就是她將一個城市的存亡當成自己的樂趣。

即使是神都不見得有資格做的事，卻被她輕易踰越了，因此千都才會如此嚴肅的斥責她。隨意摧毀一個文明在任何方面都不是一件有趣或人類該做的事。因為我們實際上擁有著跟我們隨意摧毀的東西同等的身分，故而我們原本就沒有這樣做的資格。當我們去摧毀對方時，對方同樣也有權摧毀我們。人類的這種傲慢在最後會導致互相摧毀的下場。

人類的傲慢凸顯認為自己的利益優先於一切生物

人類的傲慢在本作中所體現的就是文明崩毀的終局。而在現實中所反映的，在於我們與自然間的關係。現在的社會已經是高度發展的世紀，我們在各項技術都有驚人的發展。以畜牧業為例。在最早的記錄中，畜牧不過是人力所能及的小範圍豢養，一個人能顧及的牲畜本就不多，我們也因此只占用了一小部分的耕地。

然而，到了現在，我們竟將畜牧業的牧場擴展到動輒數十萬公頃。畜牧的技術從最早的小規模豢養，進階到伴隨著大規模飼料種植的量產。在文明中從無到有誕生的名為「商業利益」的名詞，所形成的驅力促使人類急速擴展勢力範圍。

巴西即是畜牧業擴展的最佳實例，根據《南南之隅》的報導指出： 「巴西是牛肉生產大國，畜牧業者與雨林爭地，開闢了規模動輒十萬公頃的牧場，而放火燒林是最快速的整地方式。根據世界銀行的調查，亞馬遜雨林所開發出的土地，有八成被用來做為牧場。由於牛隻數量十分龐大，因此，也需要開闢遼闊的農地來種植大豆，做為牲畜飼料。」

在生活的方便性上，我們開發的技術也嚴重影響了自然。就以冷氣為例。人類在一開始創造它的目的，是為了變得涼快，但那時的技術卻簡陋的十分環保。伴隨著工業革命的發生，環境變得更加炎熱，因此冷氣的技術必須更進階。到了1928年，托馬斯・米基利（Thomas Midgley）發明了氯氟碳氣體的製冷劑，藉以保障人類變得更加安全。而此種物質卻對大氣的臭氧層有害。

根據《讀報》指出：「過去氟氯碳化合物多半使用於冷氣、冰箱等作為冷媒，以及噴霧罐內所需要的推進氣體，由於它穩定性高、不易燃燒、對人體傷害小，被普遍且大量使用。但是，這些氟氯碳化合物上升到二三十公里的高空後，會被紫外線光分解產生氯原子（Cl），氯原子會摧毀臭氧（O3），形成氧氣（O2）及氧化氯（ClO）。重要的是，兩個氧化氯結合後會形成過氧化氯（ClOOCl），而過氧化氯分子在吸收陽光後會再次分解產生氯原子，再度破壞臭氧，使得臭氧層變薄、破洞。」

其對臭氧層造成的危害如此之大，人類竟到2020年才停止使用。上述的兩種情境所透露的就是一種人類至上主義。我們被物質文明的進步模糊了自己的身分定位，竟認為自己有權宰制提供我們生長環境的自然。

上述兩項情境背後所透露的敘事邏輯，也在於人類認為自己的利益可以做為合理破壞自然環境的藉口。一方面與所闡述的人類之自利傾向相呼應，一方面也凸顯了人類認為自己的利益優先於一切生物的傲慢心態。

進步是否真是件好事？《少女終末旅行》的終極反思

在《少女終末旅行》中，人類的傲慢將自己帶向了終端。而在我們的世界中，人類那藉由慾望與物質衍生出的傲慢也帶來了反噬。我們以為自己可以隨意的砍伐森林做為牧場，但因此而加劇的全球暖化卻要使海平面上升反過來吞掉家園，正可謂等價交換。

做為一個物種，人類確實該以自己的創造成果為豪，但在自然面前終歸是要謙虛的，畢竟我們所自豪的物質發展，很大一部分都是取自自然原料。若是人類持續不知謙遜濫用自然資源，那麼我們連內戰都不用就將迎來自己的終局。

物質生活是用以普及化使大眾幸福指數提升的一種方案，故而持續發展是無可厚非。而《少女終末旅行》所提出的問題是——「這樣的進步是否真的是件好事？」這部動漫讓我們見識到物質文明是如何培養出將人類帶向終端的兩種特質。尤莉說過，人類若把更多時間拿來製作糧食而非武器的話會更輕鬆，但現在已經沒有普及性的戰爭，反倒是經濟資本更像是武器。

故而，現在的人們應該要把更多的時間，拿來思考如何公平正義地分配糧食，而非貪婪攫取更多利益。當追求的是如何達到「共同的美好」而非「使自己獲得更多」的時候，人的內心會因為少了一份處心積慮的迫切，而更加輕盈。

千都也曾指責尤莉隨意的毀壞文明並不有趣。假如戰爭侵略的破壞是一種惡行，那我們對自然的侵略破壞也該被視為惡行才對。但人類不只毫無罪惡感，還樂此不疲地榨取自然資源，其根本在於我們自大的將自然萬物視為滿足人類利益的從屬者。

我們所發展的物質文明讓我們趾高氣昂，但我們今天的成就仍是奠基於自然環境存在的前提上，故而表現得更加謙卑才是正確面對自然的態度。人類的努力使得物質生活不斷向上提升，但思想要從人類至上主義中掙脫出來，方才算的上真正進步。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航