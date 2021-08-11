國民黨主席選戰如火如荼，江啟臣與朱立倫的交手方式卻令人啼笑皆非

國民黨主席選舉內戰即日起開打，兩位主要候選人早已上演各式的放話大戰，不論是拿民調互別苗頭、互揭政治瘡疤讓對方難堪、或是在2024年是否參選大做文章，甚至意圖把執政的民進黨當作網內互打的提款機，在各類政治議題中見縫插針。

不客氣地說，這種選舉戰術就是國民黨典型的宮廷鬥爭風格，充斥各種放話與耳語外，一概避重就輕閃躲外界關注或質疑的焦點，有關地方派系包袱、兩岸論述、台美關係、韓國瑜效應等敏感話題他們默契十足隻字不提，因為在馬英九、韓國瑜等黨內大老與部門派系諸侯未表態前，只能按兵不動。

其實，那些實力派聰明了解，自己能在選前關鍵時刻鬆口，才能創造最大效應並延續自己的政治生命；參選朱江二人也就順水推舟，合力演出這一齣隔靴搔癢、上下交相賊的肥皂劇，嘴裡說的改革都是假議題，似乎只想把民進黨往死裡打，博取深藍的支持，因為這種戰術才是平衡各方利益的說法。

雖然雙方的「逢綠必反、向深藍韓粉靠攏、暫時斷理智線」策略一致，但是主席選戰的遭遇戰卻在以下幾個面向開打。

雙方陣營的民調戰，到底是哪一份不準？

日前某媒體接受「中華民意研究協會」的委託做出了一份國民黨超車民進黨的民調，這個結果頗令人吃驚，因為這份罕見的民調內容，直指江啟臣領導下的在野黨一年多以來支持度暴增百分之十以上。姑且不論這家電視台濃厚的機構效應是否造成高估的偏誤，仔細觀察委託單位的部分成員名單，竟還是目前國民黨中央的一級主管，保駕護航或「吹口哨壯膽」的味道不言而喻。

為了反制這份民調的加分印象，朱立倫陣營隨即拿出一份智庫所做的調查，宣稱國民黨當然不僅支持度尚未破兩成，而且遠落後於民進黨。他們的動作再簡單也不過，除了打臉江幕僚的民調嚴重失真像級了「國王的新衣」外，更想告訴外界國民黨在江啟臣的領導下一事無成任憑民進黨予取於求。

諷刺的是，雙方拿出的民調也向外界說明一個事實，其中一份民調與事實差距過大全然是政治操作，否則早會有截然相反的結果呢？

Photo Credit: 中央社

新回合交手：從「兩個女人」的戰爭，到搶佔網路聲量

雙方新回合的交手則是在兩個女人的議題上互揭瘡疤，這種吵架模式的內容品質令人瞠目結舌，讓外界一度誤以為是小學生互嗆鬥嘴。

江啟臣陣營先說自己任內至少換掉了一個王浩宇，朱立倫彼時擔任黨主席時有何建樹？對啦！他換了洪秀柱。對此說法，朱陣營怒不可遏，反手朝江啟臣「最痛的傷口」刺下去，指江啟臣在高雄市長補選荒腔走板提名市議員李眉蓁，還說黨內很多人只要想到去年這件事，就對江的選戰布局及輔選分數給個「大鴨蛋」。

此外，為了表示自己爭取年輕人的決心，江啟臣隨即透過自己青年部主任的安排，一起與羅智強與黃士修兩位「政治網紅」同框，搞了一個「戰鬥藍」的活動，試圖搶佔網路聲量拔得頭籌。看到對手出招後，朱立倫立馬找了連勝文搶搭奧運熱一起觀看賽事，希望拉抬自己再新年世代中的角色。

然而，這兩則新聞出來後隨即引來媒體議論，江大部分在於，自己拔擢的數位諸葛亮出過去犯了太多低級錯誤，現在找來羅黃兩人在許多年輕人眼中是「反指標」，與其說是討好年輕人不如說是藉他們來鞏固深藍粉絲；至於朱立倫責備暗諷是找人來擺拍，出了跳過台灣隊賽事外，大熱天冷氣與可樂都沒開，莫非把看好戲的人都等成塑膠？

最後，為了討好黨內保守派，兩人也都使出洪荒之力，導致兩位教授的理智都斷了線。

面對近日南台灣豪雨，朱立倫宣稱「大家都會懷念韓國瑜」，不知這種言行是否精算師的高級黑的極致表現？一來喚醒韓粉對「路平燈亮水溝清」的美好記憶，同時也提醒所有人韓國瑜在江任內慘遭罷免，可謂一間雙鵰妙喻無窮。

在此背景下，江啟臣也不遑多讓，延續送花給蘇貞昌並親赴法院控告政府護航國產疫苗的責任外，今天索性信口開河，高分貝批評政府近日公布的確診死亡數字內有玄機恐有黑數。

這種欠缺證據的指控，外人看來不可思議，但是入局者卻認為這是支持者最愛的戲碼，真正的問題就在於，江啟臣一年多來，始終是這樣認為。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航