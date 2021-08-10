北京政治壓力巨大，48年歷史香港教協宣布解散

（中央社）在面對北京方面的巨大政治壓力下，香港教育專業人員協會（教協）走到盡頭，今天（10日）宣布解散。

教協會長馮偉華在記者上說，他們曾嘗試延續會務，但仍然看不到前景，無法化解當前危機。

馮偉華所說的危機，無疑是來自北京方面的政治壓力。

在前年的「反送中」運動中，教協積極參與；由於教協在教育界有巨大影響力，因此成為北京方面的眼中釘。

去年以來，在「反送中」這場政治風暴過去後，北京方面一直沒有對教協施加明顯壓力。但上月底，北京官媒《新華社》及《人民日報》同時發表評論文章，批評教協運作偏離宗旨、不務正業，「變成不折不扣的政治組織」。

《新華社》的評論文章更指出，香港教育要正本清源、重回正軌，「就必須徹查，剷除毒瘤。」

北京官媒對教協的強烈批評引來社會各方關注，被視為打擊教協的開始。其後，港府教育局宣布全面終止與教協的工作關係。

教協面對來自北京的壓力，近期已先後宣布退出泛民團體香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）及職工會聯盟（職工盟），又退出「國際教育組織」（Education International）。

與此同時，教協宣布成立「中國歷史文化工作組」，推動教師正面認識中國歷史、國情和文化，以培養學生的家國情懷。

但教協種種做法仍然無法消除來自北京方面的壓力，解讀北京對港政策的權威意見領袖、中國全國僑聯副主席盧文端昨天就在《明報》撰文指出，北京官媒對教協的批評，反映出教協已被北京中央定性為危及教育安全的毒瘤，針對教協的行動，肯定不會只是停留在「終止工作關係」。

教協成立於1973年，早年的核心領導人物為香港民主同盟（民主黨前身）成員司徒華（已故）及張文光等人，他們也藉著教協的身分晉身成為立法會議員。

也因此，教協被認定既是泛民團體，或是民主黨背後支持的龐大力量。

教協對外宣稱的宗旨是教育專業團體、教師工會及社會團體，約有9萬5000名會員，大都是大學及中小學教職員，是香港最大單一行業工會。

由於教協與民主黨關係密切，因此，它歷來積極參與政治，支持泛民各種政治理念，且與支聯會密不可分。

在前年的「反送中」運動中，教協積極參與，因此成為北京方面的眼中釘。此前不少分析文章指出，北京方面認為，香港所以有大量學生參加「反送中」，主因是教育出了問題，而教協在教育界掌握龐大人脈和資源，對學生影響巨大。

據分析，在「反送中」之後，北京方面正督促港府做好教育工作，令學生正確認識香港和中國，而在推動教育工作的過程中，教協肯定被視為「一個障礙」。

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責任編輯：Alvin

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