2021/08/11,
健康

防疫期間外出規定不得脫下口罩，「慢性蕁麻疹」心酸誰人知？

防疫期間外出規定不得脫下口罩，「慢性蕁麻疹」心酸誰人知？
Photo Credit：iStock

我們想讓你知道的是

當蕁麻疹症狀發作時，劉承翰院長也提醒患者做到5不3要。「不抓皮膚、不洗過熱洗澡水、不過度清潔、不曬太陽、不壓迫皮膚（如穿著寬鬆衣服）」。而三要則為「要適度抒發壓力、要避開過敏原及刺激物、要與醫師討論合適藥物及遵從醫囑」，才能真正緩解過敏症狀。

文：劉承翰醫師

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後，多數民眾改成線上購物，導致貨物流量倍增，每天的貨運量猶如過三節，有些物流司機的工時，每日10小時起跳，在工作量暴增、壓力也變大之下，就有一位慢性蕁麻疹的貨運司機提到自己的心酸，「由於長時間戴口罩，加上天氣時而悶熱，時而暴雨，常常覺得皮膚發癢，更擔心因無法常洗手及消毒，會在不自覺中觸摸到臉，反而把病毒及細菌帶到臉上，增加染疫風險。」

COVID-19疫情下，讓貨運司機不只忙，心更累。

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PhotoCredit:照護線上

壓力及情緒容易誘發蕁麻疹發作

勻禾妍美學診所劉承翰院長表示，防疫期間外出規定不得脫下口罩，確實容易因為悶熱造成慢性蕁麻疹症狀惡化。目前慢性蕁麻疹患者多數與體質有關，另外壓力、賀爾蒙、自體免疫、特殊過敏原如環境溫度、流汗、太陽、食物等也都會誘發蕁麻疹，只要症狀持續達6週就稱作慢性蕁麻疹。

日前，門診就有一位40多歲慢性蕁麻疹媽媽，因疫情被迫放無薪假，面對收入銳減的壓力，加上長時間待在家照顧小孩，她形容「小孩的校門關彷彿是家長的鬼門開」，雙重壓力之下導致她無法適應，夜夜失眠，在這負面情緒及高壓循環下，加速惡化慢性蕁麻疹的症狀。

劉承翰院長提及，防疫期間，易敏族也容易因情緒壓力而引發過敏症狀。因此，疫情期間最重要的是保持好心情，長時間在家也要有規律的運動、培養個人興趣，維持良好的生活作息，才能避免壓力誘發過敏症狀。此外，也要勤換口罩、打掃消毒周邊環境，以減少病毒的傳染並降低過敏發作的機會。

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PhotoCredit:照護線上

選對治療好武器，對抗蕁麻疹事半功倍

目前對於慢性蕁麻疹的治療，劉承翰院長表示主要是協助病人找到或是減輕導致症狀的惡化因子，接著會為患者開立長期口服的抗組織胺，以緩解皮膚搔癢的症狀，同時也會依症狀輕重、患者需求，調整劑量或是選擇合適的抗組織胺藥品。

劉承翰院長進一步提到，過去傳統的抗組織胺容易嗜睡甚至會影響肝腎。因此，特別提醒需要長時間專注力的人士像貨運司機、工程師及考生，或是有肝腎方面疾病的患者，更需要與醫師討論與自己最合適的藥物，選用不會穿透腦血障壁及影響肝腎的抗組織胺藥物，才能避免緩解了症狀，卻因副作用影響工作效率及安全性的問題。

目前已有「新型第二代抗組織胺」，可快速有效改善慢性蕁麻疹症狀，經研究證實服用一顆，一小時內能迅速緩解過慢性蕁麻疹症狀，效果持續24小時。即使是有肝腎方面的問題，或是老年患者，都不需要另外調整劑量，安全性佳。

對抗蕁麻疹掌握「五不三要」

當蕁麻疹症狀發作時，劉承翰院長也提醒患者做到5不3要。「不抓皮膚、不洗過熱洗澡水、不過度清潔、不曬太陽、不壓迫皮膚（如穿著寬鬆衣服）」。而三要則為「要適度抒發壓力、要避開過敏原及刺激物、要與醫師討論合適藥物及遵從醫囑」，才能真正緩解過敏症狀。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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