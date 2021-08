《小村，鐵窗，我家有故事》：鐵花窗、小雨燕與台灣鯛——預約地方創生的下個十年

文:李永展(美國密西根大學環境規劃博士,現為前瞻基礎建設計畫「城鎮之心工程計畫」中央委員、中華民國社區營造學會常務理事等)

鐵花窗、小雨燕與台灣鯛——預約地方創生的下個十年

最近,在網路上只要打「鐵花窗」這三個字,便會跳出雲林縣口湖鄉椬梧村的十三個手繪感鐵花窗文章。內容述說藝術家如何透過田野調查,爬梳居民日常生活及社區故事,再將這些生活點滴透過手感繪圖勾勒出來,邀請鐵作藝術家匠心獨具的將十三扇原本破舊的生鏽鐵窗,重新打造成藝術創作的鐵花窗。

這段鐵花窗的創造過程,的確體現了「藝術進入社區」的基調,其中藝術家與居民的對話互動,以及由下而上的社區參與,可說是2019年「台灣地方創生元年」以來,鄉鎮積極推動地方創生計畫中相當亮麗且具創意的案例。

不過,亮麗創意告一段落後,必須反思的是,下一步呢?鐵花窗背後想要表達的目的如果沒有清楚勾勒,或沒有獲得社區認同,那麼一旦新鮮感消失了,手繪鐵花窗還是會變回破舊的「鐵銹窗」,而椬梧社區仍將只是地圖上一個人口外移、產業凋零、景觀雜亂的傳統漁村。

「鐵花窗」及「人形小雨燕」,是內政部營建署配合口湖鄉地方創生計畫「台灣鯛科技漁民」、補助縣政府推動「口湖鄉椬梧城鎮之心人文景觀再造計畫」(簡稱「椬梧城鎮之心」)的一環。縣政府希望能提升台灣鯛的附加價值,例如特色料理、皮包服飾、醫療保養、用油材料……等等,使台灣鯛成為地方創生計畫主軸,原本四十元的吳郭魚,搖身一變成為四百元的台灣鯛。

為了讓這些願景成真,必須整合中央部會資源分進合擊,包括台灣鯛產業園區、在地特色文化產業、社區長照福利措施、排水環境與社區觀光。排水環境與社區觀光的「城鎮之心工程計畫」,便是透過環境整備及空間改造來協助落實台灣鯛地方創生計畫。

Photo Credit: 暖暖書屋出版 鐵花窗創造過程,是台灣地方創生元年以來,相當亮麗且具創意的案例。

城鎮風貌與創生環境

營建署推動城鎮風貌計畫已屆二十年,除了工程計畫外,跟地方風貌改造有關的兩個重要機制是「景觀總顧問」及「社區規劃師」。其中「景觀總顧問」由上而下提出「戰略方針」(strategic guideline),「社區規劃師」則由下而上實踐「戰術行動」(tactic action),戰略與戰術交互應用,逐步營造出真實且優質的城鎮風貌。

「社區規劃師」的設立,則是希望將傳統「為民規劃」(planning for the people)的態度轉型為「由民規劃」(planning by the people),強調「雇工購料」、「適地適性」、「微型改造」的社區參與。透過社規師與居民指認出社區的閒置、寙陋空間後,再配合社區需求,與居民共同動手改造這些空間。例如為因應高齡少子化及產業轉型,在「新復古風潮」的引領下,一些閒置空間或公共設施,就可以改造成斜槓共享工作室、社區長照據點、照顧咖啡館、社區廚房、社區農場及療癒花園等親切友善的微型暨公私串流空間。

「社區規劃師」計畫經費通常不高(每個計畫約三十萬至五十萬元不等),但居民的參與度很值得肯定。然而,歷年來社規師計畫大都是單點改造,每年由不同社規師在不同社區各自提案,或可收到「小針美容」的功效,但無法針對社區全貌提出「脫胎換骨」的「全景式社區規劃」。

全景式社區規劃的雛形

「椬梧城鎮之心」便是「全景式社區規劃」的新取徑,除了社規師的「戰術行動」外,也融合了景觀總顧問的「戰略方針」。從社區改造一開始的規劃構想,到整個藍圖的總體規劃、基本設計、細部設計、雇工購料、維護管理……都有社區居民及社規師的全程參與,這樣才能達到總體改造的脫胎換骨,而不是單打獨鬥的「小針美容」。

在這樣的起心動念下,雲林縣政府透過採購程序找到專業團隊,提出與傳統社規師計畫迥然不同的「跟著小雨燕趣旅行」創生環境計畫。鐵花窗、人形小雨燕及小雨燕拼圖,便是此創生環境計畫的一個戰術手法,邀請藝術家對社區可改造的空間盤點後,提出改善可能(例如這個案例中的鐵花窗)。

如果藝術家沒有與社區進行深刻對話,居民對藝術家的創作無法體會,藝術家的美學可能無法與社區的日常結合,只能呈現出貌合神離的短暫美麗表象。但如果藝術家進入社區後,能夠仔細聆聽居民的聲音,與他們對話,居民在藝術進入社區的過程中,也願意共學共享,那從一開始的專業取徑,最終應可成為藝術家與居民共創的社區成果,椬梧的操作過程,就讓我們看到類似的樣態。

以「椬梧水塔」的改造為例,一開始先由藝術家主導,透過專業技術讓居民學習製作小雨燕拼圖,到了要在水塔下方空間實際用瓦片拼貼小雨燕時,居民一開始只是袖手旁觀,甚至部分居民阻撓不配合。經過社造擾動,日常對話及頭人溝通後,居民與藝術家才逐漸打開彼此心中藩籬,最後成為大家共同的作品。

Photo Credit: 暖暖書屋出版 椬梧水塔改造,經過對話與溝通,居民與藝術家逐漸打開心中藩籬,最後成就大家共

如何不讓招標工程結束,一切就雪過無痕?

經過網路報導、社區導覽及成果展等熱鬧有趣的活動後,鐵花窗及人形小雨燕一時成為熱門景點,但必須反思的是:「跟著小雨燕趣旅行」會不會在標案結束之後就雪過無痕?活動過了,會不會反而成為社區參與的終點?

對社區而言,鐵花窗及小雨燕的確妝點了社區部分的窳陋空間,但除了空間美學的體現外,可惜的是,「全景式社區規劃」及「創生環境」並未確切呈現。空間美學的成功背後,應讓產官學研社清楚瞭解,鐵花窗及小雨燕是「台灣鯛科技漁民」創生環境的戰術手法,而戰術手法背後要呈現的,是戰略思維的「全景式社區規劃」──從規劃構想、整體規劃、基本設計、細部設計、雇工購料,到維護管理都有社區居民及社規師的全程參與,這才有別於過往二十年以空間改造為主、單打獨鬥的社規師計畫。

另一方面,鐵花窗及人形小雨燕的「藝術進入社區」雖然將「人/文」與「地/景」巧妙結合,符應了社造「人/文/地/景/產」中的四個面向,及地方創生「人/地/產」中的兩個面向,但「產」卻絲毫未著墨,遑論落地生根、開枝散葉。從實地訪談中瞭解到,椬梧居民在鐵花窗及人形小雨燕風潮下,的確產生社區光榮感,但居民也開始感受到這種打卡、網紅風氣無法明顯改善社區的實質生活條件。「過路客」終究只是過路財神,無法讓椬梧的社區產業真正脫胎換骨。

必須再次提醒,「椬梧城鎮之心」獲補助的原意是要協助推動「台灣鯛科技漁民」的地方創生計畫,因此「城鎮之心」計畫結束後更重要的下一步,是落實「創造地方就業機會、移進地方人口數、新增地方品牌數量」,也就是「三鄉」(留鄉、返鄉、移鄉)及「三創」(創意、創新、創業)的地方創生。

Photo Credit: 暖暖書屋出版 村落巷弄角落的馬賽克拼貼小雨燕。

預約地方創生的下個十年

透過十三個鐵花窗及十個人形小雨燕的成功擾動,後續如何銜接社區故事、空間串連及維護管理,這一切都應儘速啟動。尤其重要的是要讓社區居民透過此次引發話題的「椬梧城鎮之心」,反思如何由「人(文)/地(景)」的空間美學,啟動「產」的社區產業,以成就「人/地/產」一體的椬梧地方創生。

在漁業沒落及漁村凋零下,口湖地方創生計畫的「台灣鯛科技漁民」,似乎給社區帶來一線生機,但如果社區未能順利接手,未能透過「全景式社區規劃」啟動社區產業,不久的將來,風風光光的鐵花窗勢必又被打回凄風苦雨的鐵銹窗,而椬梧社區仍將凋零破敗。

「跟著小雨燕趣旅行」熱鬧登場及風光結案後,或許「活力、創生、口湖鯛」,會是引領口湖鄉漁村再生及漁民轉型的重要下一步。

Photo Credit: 暖暖書屋出版 地方應在營造成果引發注目與打卡風潮後,開始反思如何由空間美學基礎,轉而啟動

書籍介紹

本文摘錄自《小村,鐵窗,我家有故事:社區設計,翻轉椬梧再生》,暖暖書屋出版

作者:水牛設計部落團隊

椬梧鐵花窗創造過程,是2019台灣地方創生元年以來,相當亮麗且具創意的案例

規劃團隊與居民共同挖掘在地魅力,透過藝術轉譯,為地方再創生機

2019為台灣「地方創生」元年,雲林縣共有古坑、林內、口湖、四湖、台西及水林等六個鄉鎮被列為「地方創生」優先推動地區,「口湖鄉椬梧城鎮之心人文景觀再造計畫」(簡稱「椬梧城鎮之心」計畫)便是在這樣的脈絡下產生的一個計畫案。

椬梧,是雲林縣口湖鄉西南方近海的小村落,地名源自早期種有大片的椬梧樹,因臨海風大,又位居北港溪出海口附近,素有「風頭水尾」之稱,自然生活條件嚴苛。2019年雲林縣政府結合營建署「前瞻基礎建設計畫-城鎮之心工程計畫」補助,提出「椬梧城鎮之心」計畫,並委由以營造台南土溝社區聞名的水牛設計部落公司規劃執行。

雲林縣政府與水牛團隊擺脫傳統「公共工程」發包的僵化作法,改以創新的角度出發,透過結合社區營造由下而上的參與式設計方法,引導在地居民找出地方特色與庶民故事,共同營造出富地方魅力的人文景點,亮眼的成果,吸引許多民眾特地前往小旅行,認識椬梧村落故事,造成一股網路打卡熱潮,也讓原本沒落的小村重新發光、再生。

這是一場由居民集體參與的社區設計實踐案例,在公部門、專業團隊及在地居民攜手合作下,共同改造了無障礙設施、社區食堂、聚落地標椬梧水塔,並將常民生命故事以藝術轉譯方式呈現,創造出十三面深具魅力的鐵花窗。而營造過程也讓當村民重新看見自己的價值、重拾地方認同,更集體主動進行社區空間綠美化,自主營造美好鄉村生活環境,讓偏鄉村落再創生機。

所謂社區營造,最重要的並不在是營造「空間」,更是在營造「人心」。本案硬體營造成果固然重要,但操作過程中的經歷與體悟更是無形而珍貴的資產。

本書便是在此特殊脈絡下所產生,水牛規劃團隊透過實際參與案例與營造成果交叉呈現,呈現「公民審議」、「藝術進入社區」、「居民動手」、「青年參與的想像開發」、「沉浸式知識教育」等主題。反思「工作團隊角色與分工」、「駐點工作的責任與挑戰」、「社區成員的轉變」,收錄了多位參與成員第一手的營造過程資料與心得,並邀請李永展、曾旭正、侯錦雄三位專家學者,透過專題導論,深化理論與實務的對話,值得所有國內各地方有心於社區設計、社區營造、地方創生等工作者參考,一起來帶動台灣地方文化復興。

本書特色

公私協力,開創地方創生新局

雲林口湖鄉椬梧地區,原是默默無名的濱海小村落,在政府地方創生經費挹注下,由長期深耕社造的台南土溝「水牛設計部落有限公司」執行規劃設計,結合公共工程與社區營造由下而上、居民參與的概念,所營造成果帶來網路故事鐵花窗打卡風潮,是國內地方創生元年以來,相當亮麗且具創意的實踐案例,規劃團隊成員無私分享操作心法!值得各縣市政府及投入地方創生、社區營造等領域的工作者參考。

Photo Credit: 暖暖書屋出版

