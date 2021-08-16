《小村，鐵窗，我家有故事》：鐵花窗、小雨燕與台灣鯛——預約地方創生的下個十年

文：李永展（美國密西根大學環境規劃博士，現為前瞻基礎建設計畫「城鎮之心工程計畫」中央委員、中華民國社區營造學會常務理事等）

鐵花窗、小雨燕與台灣鯛——預約地方創生的下個十年

最近，在網路上只要打「鐵花窗」這三個字，便會跳出雲林縣口湖鄉椬梧村的十三個手繪感鐵花窗文章。內容述說藝術家如何透過田野調查，爬梳居民日常生活及社區故事，再將這些生活點滴透過手感繪圖勾勒出來，邀請鐵作藝術家匠心獨具的將十三扇原本破舊的生鏽鐵窗，重新打造成藝術創作的鐵花窗。

這段鐵花窗的創造過程，的確體現了「藝術進入社區」的基調，其中藝術家與居民的對話互動，以及由下而上的社區參與，可說是2019年「台灣地方創生元年」以來，鄉鎮積極推動地方創生計畫中相當亮麗且具創意的案例。

不過，亮麗創意告一段落後，必須反思的是，下一步呢？鐵花窗背後想要表達的目的如果沒有清楚勾勒，或沒有獲得社區認同，那麼一旦新鮮感消失了，手繪鐵花窗還是會變回破舊的「鐵銹窗」，而椬梧社區仍將只是地圖上一個人口外移、產業凋零、景觀雜亂的傳統漁村。

「鐵花窗」及「人形小雨燕」，是內政部營建署配合口湖鄉地方創生計畫「台灣鯛科技漁民」、補助縣政府推動「口湖鄉椬梧城鎮之心人文景觀再造計畫」（簡稱「椬梧城鎮之心」）的一環。縣政府希望能提升台灣鯛的附加價值，例如特色料理、皮包服飾、醫療保養、用油材料……等等，使台灣鯛成為地方創生計畫主軸，原本四十元的吳郭魚，搖身一變成為四百元的台灣鯛。

為了讓這些願景成真，必須整合中央部會資源分進合擊，包括台灣鯛產業園區、在地特色文化產業、社區長照福利措施、排水環境與社區觀光。排水環境與社區觀光的「城鎮之心工程計畫」，便是透過環境整備及空間改造來協助落實台灣鯛地方創生計畫。

Photo Credit: 暖暖書屋出版 鐵花窗創造過程，是台灣地方創生元年以來，相當亮麗且具創意的案例。

城鎮風貌與創生環境

營建署推動城鎮風貌計畫已屆二十年，除了工程計畫外，跟地方風貌改造有關的兩個重要機制是「景觀總顧問」及「社區規劃師」。其中「景觀總顧問」由上而下提出「戰略方針」（strategic guideline），「社區規劃師」則由下而上實踐「戰術行動」（tactic action），戰略與戰術交互應用，逐步營造出真實且優質的城鎮風貌。

「社區規劃師」的設立，則是希望將傳統「為民規劃」（planning for the people）的態度轉型為「由民規劃」（planning by the people），強調「雇工購料」、「適地適性」、「微型改造」的社區參與。透過社規師與居民指認出社區的閒置、寙陋空間後，再配合社區需求，與居民共同動手改造這些空間。例如為因應高齡少子化及產業轉型，在「新復古風潮」的引領下，一些閒置空間或公共設施，就可以改造成斜槓共享工作室、社區長照據點、照顧咖啡館、社區廚房、社區農場及療癒花園等親切友善的微型暨公私串流空間。

「社區規劃師」計畫經費通常不高（每個計畫約三十萬至五十萬元不等），但居民的參與度很值得肯定。然而，歷年來社規師計畫大都是單點改造，每年由不同社規師在不同社區各自提案，或可收到「小針美容」的功效，但無法針對社區全貌提出「脫胎換骨」的「全景式社區規劃」。

全景式社區規劃的雛形

「椬梧城鎮之心」便是「全景式社區規劃」的新取徑，除了社規師的「戰術行動」外，也融合了景觀總顧問的「戰略方針」。從社區改造一開始的規劃構想，到整個藍圖的總體規劃、基本設計、細部設計、雇工購料、維護管理……都有社區居民及社規師的全程參與，這樣才能達到總體改造的脫胎換骨，而不是單打獨鬥的「小針美容」。

在這樣的起心動念下，雲林縣政府透過採購程序找到專業團隊，提出與傳統社規師計畫迥然不同的「跟著小雨燕趣旅行」創生環境計畫。鐵花窗、人形小雨燕及小雨燕拼圖，便是此創生環境計畫的一個戰術手法，邀請藝術家對社區可改造的空間盤點後，提出改善可能（例如這個案例中的鐵花窗）。

如果藝術家沒有與社區進行深刻對話，居民對藝術家的創作無法體會，藝術家的美學可能無法與社區的日常結合，只能呈現出貌合神離的短暫美麗表象。但如果藝術家進入社區後，能夠仔細聆聽居民的聲音，與他們對話，居民在藝術進入社區的過程中，也願意共學共享，那從一開始的專業取徑，最終應可成為藝術家與居民共創的社區成果，椬梧的操作過程，就讓我們看到類似的樣態。

以「椬梧水塔」的改造為例，一開始先由藝術家主導，透過專業技術讓居民學習製作小雨燕拼圖，到了要在水塔下方空間實際用瓦片拼貼小雨燕時，居民一開始只是袖手旁觀，甚至部分居民阻撓不配合。經過社造擾動，日常對話及頭人溝通後，居民與藝術家才逐漸打開彼此心中藩籬，最後成為大家共同的作品。

Photo Credit: 暖暖書屋出版 椬梧水塔改造，經過對話與溝通，居民與藝術家逐漸打開心中藩籬，最後成就大家共

如何不讓招標工程結束，一切就雪過無痕？

經過網路報導、社區導覽及成果展等熱鬧有趣的活動後，鐵花窗及人形小雨燕一時成為熱門景點，但必須反思的是：「跟著小雨燕趣旅行」會不會在標案結束之後就雪過無痕？活動過了，會不會反而成為社區參與的終點？

對社區而言，鐵花窗及小雨燕的確妝點了社區部分的窳陋空間，但除了空間美學的體現外，可惜的是，「全景式社區規劃」及「創生環境」並未確切呈現。空間美學的成功背後，應讓產官學研社清楚瞭解，鐵花窗及小雨燕是「台灣鯛科技漁民」創生環境的戰術手法，而戰術手法背後要呈現的，是戰略思維的「全景式社區規劃」──從規劃構想、整體規劃、基本設計、細部設計、雇工購料，到維護管理都有社區居民及社規師的全程參與，這才有別於過往二十年以空間改造為主、單打獨鬥的社規師計畫。

另一方面，鐵花窗及人形小雨燕的「藝術進入社區」雖然將「人／文」與「地／景」巧妙結合，符應了社造「人／文／地／景／產」中的四個面向，及地方創生「人／地／產」中的兩個面向，但「產」卻絲毫未著墨，遑論落地生根、開枝散葉。從實地訪談中瞭解到，椬梧居民在鐵花窗及人形小雨燕風潮下，的確產生社區光榮感，但居民也開始感受到這種打卡、網紅風氣無法明顯改善社區的實質生活條件。「過路客」終究只是過路財神，無法讓椬梧的社區產業真正脫胎換骨。

必須再次提醒，「椬梧城鎮之心」獲補助的原意是要協助推動「台灣鯛科技漁民」的地方創生計畫，因此「城鎮之心」計畫結束後更重要的下一步，是落實「創造地方就業機會、移進地方人口數、新增地方品牌數量」，也就是「三鄉」（留鄉、返鄉、移鄉）及「三創」（創意、創新、創業）的地方創生。

Photo Credit: 暖暖書屋出版 村落巷弄角落的馬賽克拼貼小雨燕。

預約地方創生的下個十年

透過十三個鐵花窗及十個人形小雨燕的成功擾動，後續如何銜接社區故事、空間串連及維護管理，這一切都應儘速啟動。尤其重要的是要讓社區居民透過此次引發話題的「椬梧城鎮之心」，反思如何由「人（文）／地（景）」的空間美學，啟動「產」的社區產業，以成就「人／地／產」一體的椬梧地方創生。

在漁業沒落及漁村凋零下，口湖地方創生計畫的「台灣鯛科技漁民」，似乎給社區帶來一線生機，但如果社區未能順利接手，未能透過「全景式社區規劃」啟動社區產業，不久的將來，風風光光的鐵花窗勢必又被打回凄風苦雨的鐵銹窗，而椬梧社區仍將凋零破敗。

「跟著小雨燕趣旅行」熱鬧登場及風光結案後，或許「活力、創生、口湖鯛」，會是引領口湖鄉漁村再生及漁民轉型的重要下一步。

Photo Credit: 暖暖書屋出版 地方應在營造成果引發注目與打卡風潮後，開始反思如何由空間美學基礎，轉而啟動

書籍介紹

本文摘錄自《小村，鐵窗，我家有故事：社區設計，翻轉椬梧再生》，暖暖書屋出版

作者：水牛設計部落團隊

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椬梧鐵花窗創造過程，是2019台灣地方創生元年以來，相當亮麗且具創意的案例

規劃團隊與居民共同挖掘在地魅力，透過藝術轉譯，為地方再創生機

2019為台灣「地方創生」元年，雲林縣共有古坑、林內、口湖、四湖、台西及水林等六個鄉鎮被列為「地方創生」優先推動地區，「口湖鄉椬梧城鎮之心人文景觀再造計畫」（簡稱「椬梧城鎮之心」計畫）便是在這樣的脈絡下產生的一個計畫案。

椬梧，是雲林縣口湖鄉西南方近海的小村落，地名源自早期種有大片的椬梧樹，因臨海風大，又位居北港溪出海口附近，素有「風頭水尾」之稱，自然生活條件嚴苛。2019年雲林縣政府結合營建署「前瞻基礎建設計畫－城鎮之心工程計畫」補助，提出「椬梧城鎮之心」計畫，並委由以營造台南土溝社區聞名的水牛設計部落公司規劃執行。

雲林縣政府與水牛團隊擺脫傳統「公共工程」發包的僵化作法，改以創新的角度出發，透過結合社區營造由下而上的參與式設計方法，引導在地居民找出地方特色與庶民故事，共同營造出富地方魅力的人文景點，亮眼的成果，吸引許多民眾特地前往小旅行，認識椬梧村落故事，造成一股網路打卡熱潮，也讓原本沒落的小村重新發光、再生。

這是一場由居民集體參與的社區設計實踐案例，在公部門、專業團隊及在地居民攜手合作下，共同改造了無障礙設施、社區食堂、聚落地標椬梧水塔，並將常民生命故事以藝術轉譯方式呈現，創造出十三面深具魅力的鐵花窗。而營造過程也讓當村民重新看見自己的價值、重拾地方認同，更集體主動進行社區空間綠美化，自主營造美好鄉村生活環境，讓偏鄉村落再創生機。

所謂社區營造，最重要的並不在是營造「空間」，更是在營造「人心」。本案硬體營造成果固然重要，但操作過程中的經歷與體悟更是無形而珍貴的資產。

本書便是在此特殊脈絡下所產生，水牛規劃團隊透過實際參與案例與營造成果交叉呈現，呈現「公民審議」、「藝術進入社區」、「居民動手」、「青年參與的想像開發」、「沉浸式知識教育」等主題。反思「工作團隊角色與分工」、「駐點工作的責任與挑戰」、「社區成員的轉變」，收錄了多位參與成員第一手的營造過程資料與心得，並邀請李永展、曾旭正、侯錦雄三位專家學者，透過專題導論，深化理論與實務的對話，值得所有國內各地方有心於社區設計、社區營造、地方創生等工作者參考，一起來帶動台灣地方文化復興。

本書特色

公私協力，開創地方創生新局

雲林口湖鄉椬梧地區，原是默默無名的濱海小村落，在政府地方創生經費挹注下，由長期深耕社造的台南土溝「水牛設計部落有限公司」執行規劃設計，結合公共工程與社區營造由下而上、居民參與的概念，所營造成果帶來網路故事鐵花窗打卡風潮，是國內地方創生元年以來，相當亮麗且具創意的實踐案例，規劃團隊成員無私分享操作心法！值得各縣市政府及投入地方創生、社區營造等領域的工作者參考。

Photo Credit: 暖暖書屋出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：