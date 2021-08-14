《呼吸巴黎》：發現美學新大陸！「和風主義」作為一場百餘年的迷戀

文：魏聰洲、蔡潔妮

04 和風主義作為一場百餘年的迷戀

有一種愛情，是相隔一萬公里也要緊緊相望，而且這一望就是160年；十八世紀法國菁英對於中國、十九世紀中葉、對於近東的著迷，終究是短暫的，那些只是一場採風擷俗式的探奇；相反地，十九世紀下半葉Japonisme（和風主義）襲捲法國社會的現象，則是一段漫長的愛情。

法國人自己用「發現（美學）新大陸」來比喻，對他們而言，若東亞存在著一個值得仰慕的文明，那會是中國旁邊的群島國家，而不會是中國；這件事在今日看來是常識（呵呵），但法國人早在160年前就已知曉。

Photo Credit: 左岸文化出版 1730年代法國細木師父開始拆解進口的東亞傢俱作為裝飾零件，之後再進一步模仿；甚至如圖右二的矮櫃，將陶瓷上裝飾抄上身，見證了當時的中國熱。攝於巴黎裝飾藝術博物館。

我們來看看他們的描述：1862年，日後名號代表著文學現代化的襲固爾兄弟（p.15），將日本比喻為東方的古希臘；1868年，日後在巴黎創建一亞洲裝飾藝術博物館的Ernest Chesneau，出版了《Les nations rivales dans l'ar t》（藝術裡的國族對手），指出日本是唯一一個非西方國族可與西方較量者，他並不斷提醒讀者：她的種族與民情和中國是在不同層次的（p.1, 12）；福樓拜回應他：「您的書一點也不和我的品味相逆……您進入了日本藝術的心，就像我。」

1869年，開幕才五年的裝飾藝術博物館舉辦第一回東方藝術展覽，展品絕大部分來自日本；1887年，梵谷在巴黎的Le Tambourin咖啡館為日本版畫辦一場展覽，那應是他唯一一次的策展人經歷，兩個月後，意猶未盡的他還為了找尋「歐洲的日本」，決定赴南法創作；1890年，巴黎美術學院展出七百個日本版畫（p.2），展品提供者Henri Vever日後成為Art nouveau的知名收藏家，和風主義與Art nouveau二者的關聯不言而諭。

Photo Credit: 左岸文化出版 1867年的萬國博覽會，同年Auguste Victor Deroy出品的版畫。（圖片來源：Musée Carnavalet, Histoire de Paris, G.30819）

和風主義原是藝術精英份子的品味，但透過法國所舉辦萬國博覽會，那裡的布爾喬亞（本書指的是在十九世紀取代貴族的新興資產階級）一一為這個風格所傾倒；1867年「日升之國」第一次在巴黎參展（p.3），不僅版畫、捲軸、和服、蒔繪漆器、陶瓷在展覽結束後被買家一掃而空，巴黎在地的珠寶、銀餐具、陶瓷、傢俱界的一流匠師，也紛紛推出和風作品（p.16）；印象派藝術家也緊跟而上，最知名的有馬奈《左拉像》（1868）及莫內《日本女人》（1876）（p.4）。之後幾回萬國博覽會在巴黎舉辦：1878、1889及1900年，一次又一次把和風主義推向高潮。

Photo Credit: 左岸文化出版 莫內《日本女人》（1876）

Hayashi Tadamasa（林 忠正）（p.5）在1878年為了日本參展而第一次來到巴黎，此人日後打開了藝術市場全球化最正式的一章：光是日本版畫，其一生就經手了15萬件至歐美市場，同時他也運送了第一批印象派繪畫到達日本，這些畫家很多都是他的顧客。他甚至是1900年那次博覽會的日本館（p.6）策展人，那一年歐洲人擁入日本館，裡面展出許多首次出國的珍物，甚至有在日本也見不到的皇室收藏；旁邊還有個茶館，提供有日本茶及台灣烏龍茶，後者是台北茶商公會代表Ngôo Bûn-siù（吳文秀）帶過去的，這位茶商日後被Tsng Ing-bîng（莊永明）稱為「第一個看到巴黎鐵塔的台灣人」。

Photo Credit: 左岸文化出版 1900年博覽會的日本館。

2018年是法日建交160週年紀念，這一年出現「Japonismes 2018: les âmes en résonance」（和風主義 2018，共振的靈魂們）一連串文化活動，把十九世紀法國人對日本文化的著迷重演了一遍：浮世繪各名家作品輪番展出，裝飾藝術博物館舉辦了一個以「和風主義」為題的大型特展，吉美博物館也舉辦了一個以「明治」為題的大型特展，連「在日本也見不到的皇室收藏出現在巴黎」的相彷情節也被複刻：Itō Jakuchū（伊藤若冲）一些鮮少展出的雞畫出現在小皇宮……。

遺憾的是，也有著明治時代的台灣、也曾在百餘年前參與這場靈魂共振的台灣，這次卻未搭上日本的便車現身於巴黎人面前，這要歸咎於島國文化官僚過於謹慎嗎？

這個共振在十九世紀一發不可收拾，作為該世紀法國物件的藏家，很容易「一時不查」從法國家庭收進一些日本來的物件。僅以相片中二件日本文物為例：Sumiyoshi Keishū（住吉慶舟）彩色自畫像及《明和伎鑑》（p.7），二者應該都是在十九世紀時流落到法國，儘管珍品程度差不多，卻是來自完全不同階級的家庭。

Photo Credit: 左岸文化出版 相片中二件日本文物：Sumiyoshi Keishū（住吉慶舟）彩色自畫像及《明和伎鑑》

前者來自Petzl（佩茨爾）品牌創始人的孫子，這個富商家族提供了全世界最頂級的登山設備，此畫作是早年購自巴黎左岸的古董店，經一陣遊說後讓渡出來：我們懷疑它是住吉慶舟唯一一張現存於世的彩色自畫像，他是大和繪住吉派創始人，依署名推測創作年代在1777至1781之間。而《明和伎鑑》則是一位年紀頗大的朋友在一個農家閣樓的皮箱裡發現的，皮箱原隸於他的祖父，百年來沒有人動過；閣樓位於Évry（埃夫里，89140），那是連google map都不提供地景服務的偏遠村落。

皮箱物主並沒有日本旅遊的經歷，甚至未出過國，朋友推測：「或許是哪一次到巴黎旅行，看到巴黎人都在迷戀日本『manga』（註：漫畫，朋友指的是葛飾北齋的「漫畫」），就順手從書店帶回家。」這本書在1769年出版時被列為禁書，珍貴之處除了稀少外，其中還有當時名人小山雨譚醫師的用印（p.8）。從這二個物件，可以遙想林忠正及其同行競爭者在那年代是如何努力地將日本文物一船一船地銷往巴黎。

Photo Credit: 左岸文化出版 《明和伎鑑》有當時名人小山雨譚醫師的用印。

在十九世紀下半葉至二十世紀初期的和風主義作品中，最親民的藏品莫過於家用陶瓷；此時的裝飾工匠受和風影響，大開大闊地將花草形象「不對稱」且「大尺寸」地印在餐盤的中央，例子可見於Nimy（位於比利時）、Lunéville、Sarreguemines等地與Limoges（利摩日）一些工坊的作品（p.9-11）。這些原本是百年前歐洲藝師拿著亞洲元素來吸引歐洲消費者，但到了二十一世紀，卻成為亞洲藏家積極買回亞洲的重點。

Photo Credit: 左岸文化出版 一套生產於1920或1930年代Limoges的和風餐具兼茶具組，藉由隨意的樹枝傳達出一種東方仕女才有的美感。攝於作者台灣典藏室。

或許，您下一回入手的法國和風主義茶壺，在很久很久以前，就泡過吳文秀帶去的台灣烏龍茶。

書籍介紹

本文摘錄自《呼吸巴黎：典藏古美術讓法國成為日常》，左岸文化出版

作者：魏聰洲、蔡潔妮

攝影：馬赫起南

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華文世界第一本西洋古董PRO級知識圖文書

「然而，巴黎是例外……。在其他任何大城市裡，流浪的孩子等於沒指望的人……，巴黎的野孩子卻不是這樣的……，不管他們外在有多少磨損、有多少傷痕，內在卻將近不沾世故。有一件神奇的事要好好地觀看，這件事每每在人民革命的耿直風采中，閃耀奪目，那就是有一種理念存在於巴黎的空氣之間，如同海水存在著鹽，鹽能防腐，這理念也能讓人不走向變質。呼吸巴黎，讓人靈性長存。」——雨果，《悲慘世界》

本書書名來自雨果的《悲慘世界》：「呼吸巴黎，讓靈性長存。」將巴黎收藏於日常生活當中，巴黎的氣息就在呼吸之間。

兩位愛好藝術的留法博士在巴黎待了十二年，他們唸書、交友、旅行、工作、吃美食、逛博物館、觀察政治、研究甜點、上街頭抗議、搜尋歷史事件的現場……，《呼吸巴黎》可說是一份報告書，講述一種介於休閒與營生的活動，也描述他們在異地實踐社會整合的方式。他們以個人的收藏為例，傳授在巴黎的實戰經驗，毫不藏私、深入淺出地談收藏的概念、收藏的知識、收藏的經歷、行業的故事、裝飾藝術史⋯⋯。

《呼吸巴黎》從收藏經驗出發談法國的裝飾藝術，在巴黎時他們經常鎮日泡在裝飾藝術博物館。裝飾藝術的世界中心在巴黎，一波波風格演變的震央就在這裡，而且人才輩出，十八、十九世紀全世界最好的匠師大都在法國。裝飾藝術包括織毯業、細木匠業、金銀匠業、陶瓷匠業、彩繪玻璃匠業、珠寶業、織品業等領域，而書中提到的裝飾藝術，無論是桌椅、櫃子、燈具、時鐘、地毯、壁毯、畫作、瓷器、餐具、留聲機、鋼琴……，都是生活的一部分。

裝飾藝術也帶來社交功能，創造人與人、世代與世代的連結；它具備功能，也具備藝術性。在不久的將來，兩位作者或許會以個人的收藏（大都是百年以上的布爾喬亞傢俱）復刻出一個藝文沙龍，讓人們可以在一個十九世紀傢俱所圍繞的環境裡討論美術、文化、社會科學、政治與國際時事，而這本身就是一道值得收藏的風景。

對於愛好西洋古董古美術的人來說，這絕對是一本馬上受用的工具書，可以拓展文化視眼、品味法國人的生活藝術，並進入收藏的世界。

本書特色

隨書附贈作者拍攝「法國古董品明信片」一組四張。 作者累積十二年在巴黎的實戰經驗，毫不藏私、深入淺出地傳授收藏的概念、收藏的知識、收藏的經歷、行業的故事、裝飾藝術史⋯⋯。 這是一本馬上受用的工具書，可以讓人拓展文化視眼，並進入收藏的世界。 生動的文字搭配300張精彩的圖片，圖文並茂。 全書編排設計別出心裁，展現精緻典雅的氣質。

Photo Credit: 左岸文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬