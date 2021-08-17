葉金川：樂齡生活需要準備好「五老」，能夠自己創造、且最積極的做法只有「老用」

文：葉金川（中華捐血運動協會理事長）

根據內政部的人口統計資料，台灣今（2021）年1月出生數不到1萬人，是史上單月的最低紀錄。第一季出生人數接近3萬5千人，死亡人數則超過4萬7千多人，這是自2020年中首度出現「死亡交叉」－死亡人數高於出生人數的情形之後，今年人口持續地呈現負成長，而且差距越來越大；受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響、年輕人不婚不生的比例攀升，預估這種「生不如死」的現象會持續擴大。

另外，台灣在2018年邁入高齡社會，65歲以上人口比例已達14％，預估到2026年，65歲以上人口將佔20％，也就是說每5人，就有1位高齡長者。國發會推估，2060年時，65歲以上者將高達40％，換言之，每5個人就有2人是高齡者，而另外5％是15歲以下的依賴人口，也就是每55個工作人口(青壯年)要養45個人(包括老人及小孩)，撫養負擔越來越重。因此，我們要摒除所謂「養兒防老」、「老有所依」、「老有所養」的想法，因為年輕人已沒有能力養這麼多人，老年人一定要為自己的老後生活做好準備。

許久以前，人類的平均壽命較短，是人生七十古來稀的時代，因此訂定60-65歲為退休年限，但是平均壽命已經變長，現在的65歲從生理和心理年齡來看，也許是以前的50-55歲，可以說是中壯年。就像我65歲時，還到阿拉斯加的冰川划獨木舟、花了一個月騎自行車長途旅行。所以為什麼要65歲退休，變成依賴人口呢?

在現代社會中，老年人到底可以做甚麼，不會成為負擔。要老有所用，到底可以怎「用」?

不拖累他人就是功德

要老有所用，最基本的要件就是保持健康、不要倒下去、不要成為長期臥床的老人。

保持健康有很多做法，包括戒除菸、酒、檳榔等三大不良習慣、不要變胖及不要有三高(高血脂、高血糖、高血壓)、有B、C肝炎疾病者要積極治療，加上保持運動習慣，就可以避免60％以上會致死的疾病因子。

但是，健康不代表就有活力。活力、精力及體力的根基還是來自運動。

許多研究都已經指出運動的好處多多，對高齡者來說，運動可以增加肌力、預防骨鬆及減少關節問題、降低跌倒的風險，維持自己的體力，另外，運動也能預防心血管疾病、糖尿病、高血脂、高血壓等慢性疾病、還能促進心理健康，不論是從身體或心理層面來看，建立及維持運動習慣，是邁入老年生活需準備最好的「守勢」。

另外，邁入老年，最讓人擔憂會發生的一種情況就是突然倒下去，變成長期臥床，讓自己、家人都痛苦、對社會醫療照護系統而言也是嚴重的負擔。會導致長期臥床的疾病包括腦血管疾病（中風）、失智、關節肌肉的下肢疾病、跌倒(髖關節骨折)、肌肉骨頭相關疾病等，這些疾病中，第一項是與高血壓有直接關聯的疾病，其他三類疾病的預防都與運動有關，至於要預防失智，則是可以透過維持三動-動腦、互動與運動，世界衛生組織指出，運動還是最主要關鍵。

當你具備健康的身體，不論年屆70、80或更長的年歲，都可以展現出自己的老有所用。例如，我的一位朋友，今年83歲，他還持續在工作，每天清掃山路及整理墓園，從未中斷，他還是個「扶養者」，出錢幫忙處理兒子的婚事。另外一位朋友，55歲才開始跑步，70歲開始挑戰國際馬拉松，他76歲時完成世界六大城市馬拉松，包括東京、倫敦、柏林、波士頓、芝加哥、紐約，拿到被稱為「甜甜圈」的終極獎牌，當時，全台灣有此終極獎牌的也不過只有50人上下。他可以說是長者「毅力」的代表人物。還有一位山友，年紀也81歲了，還在攀登百岳，有次入住登百岳必經的天池山莊，山莊主人還告訴他，開幕以來都還沒有80歲以上的人來過，他是長者也能具備「體力」的好範例。

因此，建立運動習慣，保持活力，絕對是必要的。能做到這些，就是個有用的老人，不會拖累年輕人，就是功德無量。

保持勞動力

有人總是想著趕快退休，完全不要工作，才會有充足的時間享受老後生活、才能有樂齡生活。但是，退休、不工作不代表要失去勞動力。現在台灣民眾平均壽命已達80.9歲，而法定退休年紀為65歲，這只是生理年紀，心理年紀及體力其實已經年輕化，還是可以透過勞動力有所「產出」。例如有人退休後，擔任警衛、開計程車、做慈濟志工、醫院志工、當義警、義消⋯也有人幫忙看顧孫子等等，做這些工作，對社會及自己都有益處，是一種互利。

不論有沒有實際的薪水收入，是不是固定的上班方式都沒有關係，重要的是不要失去自己的勞動力。

不要成為依賴人口，一方面，政策上可以放寬退休年齡，國家要促成有利老人工作的環境。另一方面，社會要有意願接納老年工作者，善用老人提供的智慧、經驗和歷練。當然，最主要是老年人的心態，願意分配時間在勞動力上，對於工作的選擇及從事的服務內容保有彈性想法，只要維持「付出」，不管是時間、腦力、金錢、服務、都是一種產出，都是老有所用。

資產要活化

根據媒體報導，台灣現在的年長世代，不少人可能擁有一間以上的房子，而且也都有存款，退休後，即便已經沒有固定收入，經濟可以說是無虞。

但是，千萬不要只是「固守」資產，作為生病住院長照的「預備金」，若不得已，對醫療或長照有需求，可以用健保或是其他保險支付，不要只是一直存錢、守著錢，卻沒有活用資產。

活用資產有很多方式，例如，如果擁有兩間房子，一間自住，另一間可以租人、收租金。像我現在多數時間居住於花蓮，在台北的房子現在則是給兒子媳婦住，但是保留一個房間作為我到台北工作或與孩子、孫子、親友相聚時，我和太太住的空間。或是，也可以嘗試近年倡議的「青銀共創」，也就是青年人與退休長者共事，交流合作，例如原鄉產業、精緻農業、社區再造等領域，長者可以投資、共同工作，開創經濟產值。

好好告別與善終

多年前，我寫過一篇文章〈如果我沒法醒來，不要串通醫師凌遲我！〉，文中，我交代兒子，如果有一天，我沒法醒來，不要任何管子和維生治療，讓我帥氣的離開，同時把我可以用的器官都捐贈出去。死了之後，也不要追思會，喪禮、墓碑、墓園，通通不要，將骨灰火化後，混合飼料後，灑到七星潭餵魚，並且象徵性的放一點點在合歡北峰。

為什麼要寫這篇文章？因為我怕萬一沒有準備好，匆忙間上路，該說的、重要的都沒有交代，只會徒增家人的煩惱。很多人是生病之後，意識到需要安排自己的身後事，卻已經沒有能力交代或是來不及說就辭世了。所以，老有所用中最可以馬上做的「有用」，就是寫好遺囑、為自己的臨終做好決定。因為這是一定會發生、每個人都會走到的最後歷程，不管現在是幾歲都可以先規劃，及早交代及安排好自己的後事，決定自己最後的醫療和喪葬方式，分配好財產等，可以讓家人省去時間煩惱，也能避免家庭紛爭。

善終，真正的意義應該是歡喜告別，由自己決定及道別，想對家人說的、對朋友說的、也許是夢想、也許是遺憾、也許是感謝、也許是道歉，都能在生前就先說出來。

「備」老不如老「用」

有人說，要有樂齡生活，就需要準備好「五老」——老伴、老居、老友、老本及老用。我認為，「五老」的前面四個都是為了要保護自己老年生活不會「悽慘」，但是，並不是缺了這些，老年生活就一定不快樂，而且這五項也不全是自己可以掌握的。

能夠自己創造、且最積極的做法只有「老用」。

老有所用，不光只是有勞動力、有工作價值的用處，更正面、有行動力的作法在於保持健康、妥善處理財產、臨終與後事。同時，要接受自己有的，保有正面積極的想法，活在當下，聚焦當下，就能自在享受老後生活。

本文經大家健康授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航