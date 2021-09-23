福澤諭吉在香港看到英國人欺凌中國商人，感到「血氣獸心難自禁」

文：松（幕末研究所）

明治時期以岩倉使節團為首的數次官方和私人外訪，帶回許多新穎的知識和制度，為建設新日本作出巨大貢獻。可是在明治政府成立之前的德川幕府最後10年，幕府早已派遣過6次官方使節團遠赴歐美，與外國交換條約或是參加國際活動，對外國事務早就有些心得。這一點常常被後世研究者所忽視。

有些人認為日本因為長年鎖國造成幕府高層思維保守落後，不思進取，這有一部份是正確的，但如果因此認為幕府對外國事物懵懂無知，則有失偏頗。

使節團成員除了幕臣之外，來自各藩的年輕士子為了增廣見聞，改革藩政，便透過各種渠道取得登上艦船的資格，前往外國「取經」。譬如仙台藩的玉蟲左太夫、日後名滿天下的實業家澀澤榮一（也是今年大河劇的男主角），以及本篇文章的主人公福澤諭吉，都曾經跟隨使節團外遊。他們有些人留下了日記，記錄沿途所見所聞，是後世研究幕末外交史的重要資料。

福澤諭吉曾三度外訪：第一次是在安政7年（同年改元萬延，1860年）以軍艦奉行木村攝津守的隨從名義訪美；第二次是在翌年（文久元年，1861年）隨遣歐使節團出訪歐洲各國；第三次則是在慶應3年（1867年）再度隨使節團出訪美國。

福澤諭吉每次外訪都會購入大量書籍，回國後撰寫書籍，其中尤以成書於慶應2年（1866年）的《西洋事情》（初編3冊）最為有名。書中詳細介紹他前兩次在歐美各國的觀察，包括政治制度、外交、軍事、經濟、醫療、通信、文教等方面，為普羅大眾開啟外國知識之門。在第三次外訪的時候，福澤諭吉已經是日本國內響噹噹的人物了。

福澤創辦了慶應義塾，培養知識份子，又創辦《時事新報》，向國民宣揚文明開化精神，因而被日本人視為近代化之父、偉大的啟蒙老師。他在《勸學》開頭一句「天不生人上之上，亦不生人下之人」更是千古傳誦的名句。關於這一句，又是另一個故事，以後再討論。這裡介紹一下福澤在第二次出訪時路經香港的趣聞。

福澤諭吉參加的文久遣歐使節團，在文久元年（1861年）12月23日（舊曆，以下同）從江戶品川出發，經長崎，1月6日抵達香港，在那裡逗留6天。當時香港島成為英國殖民地已有20年，許多商號進駐當地，市街迅速發展，比起剛開放外國人居留的橫濱，香港顯得更加繁榮熱鬧。

使節團一行人剛抵達香港，便獲英國總督設宴款待，然後遊覽市街。相比宴席上令人不適的西洋風情，鬧市的建築和民眾的衣食住行各方面與日本相近，更讓使節團成員感到親切無比。

可是華洋雜處下的香港，原住民和西洋人地位分殊，原住民往往遭受西洋人虐待，如同奴隸，毫無尊嚴可言。日本使節團不時目睹香港土人被欺凌的情況，英國人也不怕日本人看到之後有何不快；有趣的是，大部份日本人不僅不替香港土人感到同情，反而認為英國人虐待有理，土人罪有應得。當時社會達爾文主義尚未在日本風行，但日本使節團當中卻流露這種弱肉強食的崇優思想。

Photo Credit:Reuters/達志影像 福澤諭吉

以下一則故事，取自日後福澤諭吉自己所寫的短文《壓制亦愉快哉》（壓制も亦愉快なる哉），是能夠反映他崇優思想的其中一個例子。

福澤當時乘坐的英船停靠香港，有一中國商人頻頻上船兜售鞋子，船員都不予理會，福澤為著無聊，便去找那商人問價，還故意討價還價以消磨時間；一旁的英國人不知情，以為那中國商人使詐，便一把搶過商人手上的鞋子交給福澤，叫福澤給他兩吊錢，也不管兩吊錢是否合理，便提著棍棒趕他下船，那商人不敢出言，只有一臉惶恐而已。

在文章裡福澤諭吉說，他自己「不憐憫支那人，亦不厭惡英國人，只是羨慕英國人之壓制。」當時西洋人對本土人頤指氣使，視中國人如犬馬，使節團成員都親身見聞，但福澤不但不同情被虐待的中國人，反而讚賞英國人的橫行霸道，如入無人之境；甚至憧憬將來日本可以像英國等西洋國家那樣橫行四海，不只要指使支那人，甚至可以反過來壓制英國人，想到這裡「血氣獸心就難以自禁。」

福澤認為，厭惡欺凌是人之常情，但那只不過是厭惡自己受到壓制而已，相反，若我能壓制別人，才是人世間最大的愉快。放眼幕末時代的日本，因為未能擺脫西洋各國的欺壓，國人才會懷有不平的忿恨，只要日本強盛起來，就可以「壓制此壓制，並致力於獨自在世界中推行壓制。」這就是福澤的志願。

福澤諭吉並不是《勸學》第一句給人印象那般的平等主義者，而是站在國家和人民利益的角度上，實行弱肉強食的現實主義者，而他的國權擴張思想，早在幕末時便已經萌芽。

幕末以前，即有本多利明、佐藤信淵、吉田松陰等學者主張揚兵海外，但他們不曾離開過日本，不曾見識外國風物；福澤諭吉可是親眼目睹西洋人在東方人的土地上張牙舞爪，橫行無忌。身為東洋一份子，他不僅不同情中國，而且還希冀著跟西洋人一起欺壓東方人，這不只是為了在西方列強侵略中自保而已，而是不惜犧牲鄰國的利益，企圖與西方列強為伍，假宣揚國威之名，做侵略別國的勾當。

「文明開化」一直是福澤諭吉畢生追求的國家目標，但他並不是教大家做一個和平睦鄰的好國民。在那個年代，沒有一個國家能獨善其身，自絕於西方侵略炮火之外，福澤看清現實，啟蒙大眾，教曉國民為了謀求一國獨立、免於侵略之厄（甚至能夠反過來侵略別人），應該先讓自己建立進步、獨立的個人素質。他一生的行為，都是他所教導國民的忠實呈現。以後有機會再談。

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