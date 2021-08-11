2021/08/11,
人文

【國文冷知識】恭喜升官！但公文上的「真除」兩個字是什麼意思？

【國文冷知識】恭喜升官！但公文上的「真除」兩個字是什麼意思？
王莽｜Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain

我們想讓你知道的是

「真除」二字現在還保留在公家單位的公文系統，民間較具規模的大公司，也仍使用這樣的語彙，如果你以後要升官，「真除」二字一定要懂喔。

學校的人事主任要到財政部升官了，他寄了一封email給全校老師道別並表達感謝之意，其中有一句話是這樣的「某某將於今日轉調財政部北區國稅局，原職缺由某某主任先行代理，爾後並真除為本校人事室主任。」

看官們有注意到「真除」這兩字嗎？很訝異現代email還可以看到這麼艱澀的語彙，教育部的字典解釋為「官吏在代理或試用期滿後被正式任用」，這樣的解釋太簡略，還是不懂什麼是「真除」。今天的「國文冷知識」就由少俠來向大家說文解字什麼是「真除」。

漢平帝為西漢倒數第二位皇帝，八歲登基，此時漢朝國政已經被王莽把持，平帝僅僅是一位傀儡皇帝，凡事都要聽王莽的，小皇帝長大後開始對王莽不滿，結果自然是暴斃死亡，年僅14歲，當然這是後話了。王莽要為篡位營造國泰民安、物阜民豐的和諧氣氛，在元始元年春正月頒佈了一道命令：

吏在位二百石以上，一切滿秩如真。

「石」代表容量單位。古代的官俸是發穀物稻作，所以「秩」字，從「禾」邊，原意就是穀物的意思；後來被借為「官俸」，而官俸有分階級，再引伸為「秩序」的意思。所以上述引文的意思為「官吏薪俸在200石以上者，全部發滿稻穀官俸像真的一樣」。

「像真的一樣」，所以也有假的喔？其實不是真假的意思，古代的官員有試用期，試用期過後就是正式任命，「真」指的就是「正式」的意思。上述翻譯再精確一點就是「官吏在位二百石以上，試用期未滿皆依正式任用一樣，發全俸」。

瞭解了什麼是「真」，再來看「除」。

「除」本義就是去掉、革新的意思。例如明天是「除夕」，就是把「這一夕去除」，就要迎接新年了。所以「除」是一體兩面，有去舊，也有創新。古代在任用官員的時候，也使用「除」這個字，因為要先去除原缺，才會有新的空缺。高中課文〈陳情表〉「尋蒙國恩，除臣洗馬」中，除臣那句，就是「任命我為太子洗馬（主掌先導車隊）」，「除」就理解為任命。

由此可知，「真除」二字，就是「正式任命」的意思。開頭所引email，先由一位主任代理，「爾後並真除為本校人事室主任」，之後再正式任命為人事主任。

「真除」二字現在還保留在公家單位的公文系統，民間較具規模的大公司，也仍使用這樣的語彙，如果你以後要升官，「真除」二字一定要懂喔。

延伸閱讀

「櫻桃樊素口，楊柳小蠻腰」，唐朝詩人筆下尊榮華貴的「櫻桃宴」

本文經令狐少俠授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。