2021/08/11,
健康

新增12例本土確診、2例死亡，23日起第六輪疫苗接種將施打高端「至少會有60萬劑」

新增12例本土確診、2例死亡，23日起第六輪疫苗接種將施打高端「至少會有60萬劑」
Photo Credit: 指揮中心

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陳時中表示，已檢視過外交部的公文，帛琉旅遊泡泡將於14日重啟。旅客抵達帛琉後，必須在當地機場進行PCR檢測，回國則與其他旅客同樣於機場做深喉唾液檢測，接著需要進行5天的「加強版」自主健康管理、以及9天的自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布新增12例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診、4例境外移入，2例死亡病例。指揮官陳時中指出，今日新北市確診個案較多，是因為一起社區群聚案，新北市政府正在積極疫調與後續處理中。

指揮中心宣布，第六輪疫苗將施打高端疫苗，意願登記將於13日中午12時截止。此外，陳時中也證實，已檢閱過外交部的來文，台灣與帛琉的旅遊泡泡將重啟，最快14日可出團。

本土新增12例、2例死亡

指揮中心表示，今日新增之12例本土病例，為9例男性、3例女性，其中有5例是於居家隔離中檢驗為陽性。年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於8月2日至8月10日。個案分布為新北市6例、台北市4例及基隆市2例；其中7例為已知感染源、3例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月9日累計公布的1萬4591名確診個案，已有1萬3111人解除隔離、佔89.9％。

0811_COVID-19_死亡個案居住縣市
0811_COVID-19每日死亡個案數目

昨（10）日有3萬2000人接種疫苗，目前疫苗覆蓋率達37.18％、劑次人口比為39.48（劑／每百人）。指揮中心發言人莊人祥表示，新增72件疫苗不良反應，包含4件死亡、29件非嚴重事件與39件疑似嚴重事件。其中，4起死亡個案皆為AZ疫苗接種者。

0811_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率v2

第六輪接種疫苗為高端，至少提供60萬劑

陳時中表示，7月27日起將高端疫苗納入意願登記，此期意願登記將於8月13日中午12時結束並進行結算。第六輪接種疫苗為高端疫苗，意願登記結束後，可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止。

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本次施打期間預計自8月23日至8月29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，而開放預約接種對象、年齡等，將依據意願登記結算情形再決定。

陳時中也指出，本次高端疫苗的供貨量至少會有60萬劑，目前期待能達到80萬劑，不過同時還須視食藥署封緘檢驗的進度而定；而目前意願登記中，有勾選高端者約有106萬人。

帛琉旅遊泡泡14日重啟，回國「5+9」自主健康管理

先前的帛琉旅遊泡泡，因為台灣爆發大規模疫情而暫停，陳時中今天表示，已檢視過外交部的公文，台帛旅遊泡泡將於14日重啟。旅客抵達帛琉後，必須在當地機場進行PCR檢測，回國則與其他旅客同樣於機場做深喉唾液檢測，接著需要進行5天的「加強版」自主健康管理、以及9天的自主健康管理。

陳時中表示，「加強版」的自主健康管理可以在防疫旅館進行、也可自行於家中隔離；若選擇在自家進行，要符合一人一室的規定。進行完5天的加強版自主健康管理後，也需要再次採檢。

旅遊團到當地需要團進團出，而是否開放旅客自由行，陳時中表示需要再與觀光局確認。陳時中也強調，帛琉目前仍是零確診，但是旅客到當地仍要將口罩，降低風險。

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：羅元祺


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