微軟 2021 亞太技術年會揭序幕 引全球資源助臺灣產業提升韌性 聯手經濟部推動在地企業商業模式轉型 打造新興應用邁向國際

由經濟部指導、經濟部工業局與臺灣微軟主辦的「DevDays Asia 2021 Online 亞太技術年會」於 8 月 11 日（三）至 8 月 13 日（五）以「賦能創新．疾速突圍」為題，線上盛大登場。邁入第六年的 DevDays Asia，今年的主題聚焦 9 大技術主軸，以及臺灣企業接軌國際案例展示，提供開發者全方位的關鍵觀點洞察。微軟特別於今（10）日舉辦「DevDays Asia 2021 Online 亞太技術年會線上記者會」，透過「Reimagine Taiwan 臺灣產業新星座談分享」，邀請鉅鋼機械、網聯科技、康揚等夥伴分享在後疫時代所面臨的全新挑戰，以及如何透過微軟前瞻科技技術，打造新興應用、走向國際。

產業數位轉型與科技人才培育，是臺灣進軍國際市場與掌握領導地位的重要關鍵，更是經濟部長年關注的焦點，經濟部部長王美花於致詞影片中表示：「經濟部配合『5+2 產業創新』及『六大核心戰略產業』政策，積極串聯臺灣 AI 學校及北中南培訓單位，建立 AI 培訓網絡，總計已培育出近 5000 人次 AI 產業人才；也結合公協會完成產業 AI 化發展藍圖，並促成實證示範案例，透過 AI 應用導入協助解決產業痛點，從產業落地、解決方案、人才培育三方面共同打造臺灣 AI 生態圈。」

創新科技的研發仰賴於開發者們，而創新科技的導入更是加速產業轉型的關鍵。作為DevDays Asia 2021 Online 亞太技術年會主辦單位，工業局局長呂正華勉勵企業：「製造業是驅動臺灣產業成長的核心，政府推動相關政策積極輔導產業善用雲端、物聯網及 AI 科技，打造數位化時代的未來工廠，提升產業價值，向世界展現臺灣創新能量與技術研發實力。」

Reimagine Taiwan 領航新臺灣 微軟成為開發者與產業夥伴最強後盾

面對疫後新常態，全球企業不僅積極導入最新科技，也根據自身產業痛點，建立獨特技術與應用，其中開發者扮演舉足輕重的角色。微軟始終致力提供開發者一個集結技術資源的完善平台，如近期發表兼具彈性與安全性的 Windows 365，運用雲端的效能串連個人與企業裝置，將作業系統轉移至雲端，賦能開發者於各產業中實現更多、成就非凡。

臺灣微軟總經理孫基康進一步表示：「感謝經濟部工業局的大力支持，讓備受亞太區開發人員關注的 DevDays Asia 邁入第六年，繼續與海內外雲端、AI 專家，探索科技的無限可能。面對後疫情的諸多挑戰，開發者以新科技發揮創新，建立企業韌性，已是各產業的新顯學，更顯示出開發者在企業數位轉型旅程中，扮演關鍵角色。今年我們以賦能開發者『實現創新應用開發』與『加速強化企業韌性』為主軸，分享產業應用解決方案與最新趨勢，同時以微軟的開發者工具，以及雲端平台，讓開發者揮灑創意。未來我們秉持使命，持續挹注微軟全球資源予臺灣企業與人才，加速產業數位轉型，提升臺灣產業競爭力。」

在地產業夥伴現身分享多元產業應用 樹立中小企業轉型典範

微軟持續透過各項解決方案以及平台，賦能各產業夥伴；去年成立的臺灣微軟物聯網卓越中心，以微軟雲端解決方案，結合夥伴自身強項，聯手打造產業典範。臺灣微軟首席營運長陳慧蓉亦於今日線上記者會「Reimagine Taiwan 臺灣產業新星座談分享」中，邀請產業夥伴分享如何藉由與微軟及政府的合作，驅動產業夥伴的數位轉型：

鉅鋼機械：面對製鞋市場客製化、特殊材料的需求，以及來自國際的高度競爭，鉅鋼機械選擇採用微軟完整解決方案，包括微軟 Azure、Dynamics 365、Microsoft 365 以及 Microsoft Power Platform 作為數位轉型樞紐，建置工廠內邊緣運算網絡，蒐集機台的即時資訊並運用大數據分析，優化整體設備效率與統計製程控制，以確保機台運作穩定並改善良率，不僅成功減少 15% 至 20% 材料浪費，更增加 1.7 倍的產能，並取得了與國外客戶更深度合作的機會。未來鉅鋼更規劃以邊緣數據建立人工智慧資料庫，打造中小型企業 5G 示範工廠，來加速產能以迎向國際商機 。

網聯科技：以建構工業物聯網生態系為目標，協助設備商 Built-in TANGRAM IoT 解決方案，並透過微軟 Azure 平台與 TANGRAM APP 串聯設備及加工業者廠商，協助客戶降低非預期性停機成本並增加機台使用效率，更透過商業模式轉型，扶植工業物聯網生態系的建立。

TANGRAM 用戶數已超過 40 多家，接觸討論客戶超過 100 家，工業設備業者佔比超過七成，預計創造具備物聯網新產品市場產值超過 10 億國際商機，也積極推向民生商用設備、冷鏈物流設備及智慧農業科技等，攜手臺灣產業聚落以群戰策略前進國際市場。

康揚：高齡化社會帶動智慧醫療需求，行動輔具結合 IoMT 是必然趨勢，康揚因此成立未來行動實驗室，攜手微軟合作以降低導入 AI 門檻，快速建構專屬數據資料庫。透過微軟 Azure 雲端平台，康揚能將所匯集的資料與使用者數據進行串連並分析後，進一步研發出兼具智慧化與人性化功能的智慧輔具。康揚的產品已於全球 40 多國銷售，未來更將全面搶攻人口老化下的智慧樂齡生活市場新藍海。

微軟和政府合作的 AI Infinity 計畫，至今也已成功創造超過 300 個產業解決方案，藉由各項前瞻技術結合各產業夥伴自身優勢，打造全新的智慧解決方案：

沐恩生醫：生醫產業為臺灣六大核心戰略產業，臺灣醫療研究成果更屢在國際有超前表現。過去醫療研究上習慣逐筆統計病例，尤其在圖像資料蒐集上的效率更低，而透過沐恩生醫架設於微軟 Azure 平台上的醫學影像判讀助理解決方案（MAIA，Medical Ai Aggregator），以雲端與 AI 進行精準醫療影像判讀，加速並提高醫生判別速度與準確度，目前臺北醫學大學、陽明交通大學、長庚醫院、台北榮總、輔仁大學附設醫院等已皆使用，更已拓展至中國與東南亞等市場，其解決方案全面加深了臺灣生醫產業國際競爭力。

可寧衛：當永續成為全球最重要的課題，可寧衛旗下的中衛環保科技，採用 Azure 平台，打造中衛環保科技 B2B 平台透過 AI 與大數據分析將廢棄物處理流程透明化，協助客戶進行供應鏈管理，不僅精準掌控碳排放的收集、改善流程，更形塑「廢棄物管理即服務」（Waste-Management-as-a-service）新商業模式，未來推出 CHASE Sustainability Cloud 企業永續管理解決方案，結合永續合作夥伴打造 ESG 生態系，協助國內外企業掌握 ESG 關鍵指標對症下藥，讓臺灣成為永續環保上的領航者。

引頸期盼的開發技術與社群盛會 重量級講師揭開年會序幕

明（11）日起連續三天舉辦的「DevDays Asia 2021 Online 亞太技術年會」，以下一世代技術「量子運算」為主題開場，探討高生產力未來工作模式、工業物聯網價值鏈以及資安等議題。此外，微軟亦邀集微軟全球副總裁Charles Lamanna、微軟首席架構師 Ujjwal Kumar、微軟 Teams Platform 產品行銷總監 Daniel Canning，以及微軟亞洲 Teams 資深工程總監 Dan Stevenson 等重量級講師進行主題演講，會中更邀請多個開發者社群，如軟體人才培訓學校 Build School、DevOps 臺灣社群等共同參與，帶領開發者即時掌握全球技術前緣，賦能開發者最新、最完整的專業技能。更多活動議程請見活動網站。