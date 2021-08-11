泰國青年抗爭再起：訴求政治改革與控制疫情，遭警方以橡膠子彈鎮壓

8月10日，泰國人民不滿總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫政策，走上曼谷街頭表達抗議，也延續去年民主運動浪潮訴求。抗爭引發警民衝突對峙直到入夜，警方以水砲、催淚瓦斯與橡膠子彈驅散民眾，至少有六名抗爭者被捕。

泰國青年組織在去年（2020年）7月發起反政府抗爭，源於民眾長期不滿軍政府，而提出解散國會、停止威脅異議人士與修正軍方制定的憲法的三點民主化訴求，此後全國街頭運動遍地開花。10月，學生更提出過往視為禁忌的王室改革議題。泰國當局大舉鎮壓與逮補抗爭者，隨著運動領袖紛紛入獄，運動一度止息，近期因Delta變種病毒導致疫情擴散，民怨因政府防疫不力再次沸騰。

《泰國公視》報導，10日發起抗爭的學生團體法政與遊行聯合陣線（United Front of Thammasat and Demonstration）提出五點訴求，「控制疫情並使國家恢復常態」、「解決經濟問題」、「撤回現行由軍政府制訂的憲法」、「改革政治體制、軍隊、法院與王室」、「恢復人民尊嚴」。法政大學 (Thammasat University）學生運動領袖賓加（Benja Apan)在詩努泰（Sino-Thai）營建公司前朗讀這份訴求，該公司為副總理和衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）家族所有。

Benja Apan, a 21-year-old protest leader, is speaking out against the government's alleged mismanagement of the Covid outbreak.#ม็อบ10สิงหา #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/ahMQj4U4G2 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 10, 2021

《路透社》報導，遊行示威時，許多數千名抗爭者駕車或騎著機車穿越曼谷，並停在這些與親政府人士或與官員有關的建築前，控訴政府防疫不力且濫權壓制異議者的發聲。

「政府缺乏治理國家的能力，眼中只有菁英的利益。」賓加站上卡車車頂讀出聲明時說，「如果情況繼續如此發展，可以預見的是，我們的國家無法在這場災難中存活。」

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年8月10日，民眾於曼谷遊行示威，許多抗爭者駕車或騎著機車前來。

泰國在近期新一波疫情中，醫院被激增病例數耗盡醫療量能。10日單日新增死亡病例為235例，這個數字幾乎是去年全年死亡總數的四倍，目前泰國累計死亡病例數為6588例。

抗爭者的受傷人數未知。警方指出，至少六名警察在與抗爭者的衝突中受傷，當中一名是被射中大腿、三名被土製炸彈碎片所傷。警方說明，稍早曾警告COVID-19緊急規範下禁止公眾聚集，至少六名抗爭者因違反此規定被捕。

《曼谷郵報》報導，抗爭者聚集在詩努泰營建公司前，抨擊這家公司與副總理、衛生部長阿努廷關係匪淺，並供給政府財源。隨後，抗爭者也前往執政聯盟之一人民國家力量黨 （Palang Pracharath Party）秘書長塔瑪納特（Thamanat Prompow）住家，以及泰國最大的免稅零售集團之一王權集團（King Power Group）辦公室，表達抗議，並在途中與警方發生衝突。

9日晚間，綽號「企鵝」的巴利（Parit Chiwarak）在內，共九名運動領袖的保釋請求被拒，也是引發人民不滿原因之一。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年8月10日，民眾在曼谷發起抗爭，警方以催淚彈鎮壓運動。

《泰國公視》報導，與上週六（8月7日）由青年運動（Free Youth Movement）發起抗爭中警民衝突的狀況幾乎如出一轍，在前線與警方對峙的抗爭者，以他們口中的「乒乓」炸彈、磚塊和硬物回擊警方的水砲、催淚瓦斯與橡膠子彈。

法政與遊行聯合陣線原先表示活動將於下午5點20分解散並要求參與者立即返家，但部分抗爭者拒絕離開。隨著丁登（Din Daeng）一處警崗被突襲，警察對新一輪街頭游擊展開包圍，也隨即在丁登的各路口部署警力。直到入夜晚間9點左右，雙方才漸漸撤離。

《曼谷郵報》報導，泰國媒體《Plus Seven》記者Thanapong Kerngaiboon與《The Matter》攝影Charnnarong Ua-udomchotey在上週五（8月6日）根據報導7月18日曼谷街頭示威運動的經驗，指出警方在沒有事前警告的情況下，對抗爭者射擊橡膠子彈，他們也因而受傷。他們請願要求法院在審理此案期間，先發出禁止令暫時禁止警方使用橡膠子彈，但這份聯合請願目前已被法院駁回。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒