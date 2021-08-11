2021臺北設計獎主視覺被批評後疑遭下架，執行單位：誤會，將持續與原設計師合作

由臺北市產發局舉辦的臺北設計獎（TIDA）日前於舉辦徵件，本年度的主視覺設計卻引起不少網友批評。主辦單位於9日發布貼文表示，將針對主視覺進行調整，附圖也不見本年度視覺設計的「TIDA」四個字母，改為放置臺北設計獎原先的標識。

雖然這篇文在4個小時後已重新編輯發布，把將調整主視覺的文字描述撤掉，此舉仍引發另外一波爭議聲浪，認為主辦單位不尊重設計師、作法過於粗暴。

執行團隊澄清並未下架，將持續與原設計師合作

據《自由時報》報導，臺北市產發局表示，產發局未曾就「2021年臺北設計獎」主視覺下架，但作為執行團隊的「中國生產力中心」在更新圖文過程中，相關設計介面未能完善處理，之後會要求執行團隊建立更為嚴謹、細緻的審核流程。

執行廠商「中國生產力中心」也透過臺北設計獎的粉專發出聲明，指出由時程緊湊、與設計師張溥輝來不及完整溝通，導致社群操作未能完善處理，引發外界以為主視覺被下架以及設計師被替換的誤解，實際上主視覺在社群平台與競賽網站上皆未下架，讓大眾誤會深感抱歉，也將檢討相關作業流程。

中國生產力中心強調，在秉持尊重設計師和作品創意的原則下，設計師張溥輝將持續擔任本年度視覺及動態影片相關設計工作，對於後續整體的呈現也充滿期待。

設計師張溥輝：嘗試運用令人不適、不常見的美感作為解答

「當時接到臺北設計獎時，我試想作為一個設計獎，是否該鼓勵各式各樣稀奇古怪的點子投稿？哪怕這些設計，有多麽的「不正常」或超出常識？」設計師張溥輝也親自發文解釋本次主視覺的創作理念。他指出，因為有著超出常理、稀奇古怪的思考存在，創新也才會存在，「台灣的香菜冰淇淋春捲、泡麵加布丁、多多綠、豬血糕加香菜、芋頭竟然可以加入火鍋也才會存在。」

張溥輝表示，嘗試令人不舒適、或不常見的美感作為解答，就是他本次創作的想法。而針對承辦單位發布的聲明檢討等，也讓他思考，在設計美學中有意識的醜，還是無意識的醜，在大家心目中如何界定？ 設計是提供了什麼樣的表達空間？

此外，他也公布了原先的兩項主視覺設計提案的原稿，對於主辦方選擇了具有挑戰性的視覺感到十分驚喜，期待這能成為一個有趣的先例，讓未來的設計能更大膽地開拓。

輕易撤換主視覺，可能讓設計陷入民粹危機

曾統籌製作《Typography字誌》的平面設計師葉忠宜則於臉書表示，如果臺北設計獎因為輿論就輕易撤下主視覺，讓設計師從此更容易陷入被民粹意見與高層霸道綁架的危機，設計人不僅再也無法好好做事，尊嚴更是被踐踏一地。他認為這已無關設計好壞問題，也與程序有關。

葉忠宜表示，他支持一般大眾可以對設計發表看法，在不要人身攻擊的情況下，可以罵、可以酸，設計師也可以反擊大眾的看法。而有時候設計師也會基於這樣的機制下，反過來刻意挑戰大眾的視覺觀感、反將大眾一軍，讓大家五感沸騰。

葉忠宜也指出，不論本年度臺北設計獎的主視覺好壞，與以往相比至少大膽，即使是惡搞都好，甚至都會讓人猜想是不是後面在醞釀些什麼有趣的事發生？無論如何，都似乎在暗示著今年的臺北設計獎有心不一樣。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺