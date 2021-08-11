體育署長張少熙發5點聲明堅持請辭：完全沒有想藉奧運成績爭功諉過

＊首圖為2020年9月張少熙剛上任時談東京奧運。



東京奧運落幕，中華隊創下了有史以來最好的成績，然而選手們出發時所引發的經濟艙風波未完，體育署長張少熙昨（10）日深夜發出聲明，表示將按照原計畫在隔離檢疫結束後，離開署長職位回台灣師大任教。體育署相關檢討報告將在下週送到行政院，張少熙的去留最終決定權則在教育部手上。對於獎牌數量是否能「將功抵過」，張少熙在聲明中強調自己完全沒這樣想過，呼籲各界「給體育界終身奉獻的老兵一個最基本的尊嚴」。

選手搭經濟艙風波延燒，連總統都道歉

7月19日出發當天，備受注目的羽球選手戴資穎在社群平台上表示這次是搭乘經濟艙。事實上除了戴資穎，舉重世界紀錄保持人郭婞淳等68名選手，也都搭乘經濟艙；教育部長潘文忠去年承諾讓中華隊選手和教練搭商務艙的承諾跳票，引發各界批評。

包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都第一時間發表道歉，教育部長潘文忠也在同一天，和張少熙都表示「思慮不周」，向所有奧運代表團的國手，致上最大的致歉，張少熙在第一時間口頭請辭表示負責。

當時體育署解釋，因選手人數眾多，為了防疫考量，因此安排選手坐在經濟前艙，旁邊無人、前後排亦無安排人，以避免萬一其中有人確診，將致使選手被隔離，影響參賽權益。至於總教練與隊醫等，則安排在座位數較少的商務艙，工作人員安排在經濟艙後艙。張少熙當時表示，這在7月12日的行前會議曾說明，「遺憾是表達可能不夠清楚、有些選手沒有到，傳達上有疏忽的地方」，並再次對68位國手致歉。

當時有超過2千名基層運動員、教練和支持者換上「我是體育人、挺張少熙署長」的臉書頭貼力挺。製作頭貼特效框的校友當時表示，能理解張少熙決定承擔政治責任，但面對這次爭議，應該提出更有建設性的具體意見，取代全面否定、甚至人身攻擊。

張少熙堅辭：完全沒有想藉奧運成績爭功諉過

後來另外3梯次出發的代表團團隊都搭商務艙，所有國手及教練回程也搭商務艙。各界關注在選手本次的奧運表現和成績上，不過張少熙仍在所有選手都返國後，發表聲明表達自己將按照原本的計畫，隔離檢疫結束後就離開署長職位。

他也在聲明中表示，有人指他發動體育界人士希望可以爭取留任署長職務，是不實指控。他完全沒有想藉奧運成績爭功諉過，「此事關乎個人名譽，也是本人最看重之事，請給體育界終身奉獻的老兵一個最基本的尊嚴。」他也表示，自擔任署長職務以來，已盡力朝體育改革目標前進，他認為，東京奧運的好成績只是個開端，盼望下一位接棒者能繼續努力，許體育一個光明燦爛的未來。

張少熙聲明全文：

一、8/9（一）下午我參加奧運代表團的選手、教練、工作人員，皆已陸續平安抵達國門，為東京奧運劃下完美句點。此次中華健兒共計獲得2金4銀6銅，創下歷屆參賽最佳紀錄，感謝在這次奧運中付出的所有人員，包含努力不懈，勇敢奮戰的選手們；積極訓練，無微不至照顧選手的教練、醫生、防護員；熱情安排、隨時備援的日本代表處；專業防疫指導的中央流行疫情指揮中心；忍辱負重、奔波協調的中華奧會及體育署同仁，因為每個人的無私付出，創造了歷屆奧運最佳成績，也讓世界各國看見台灣健兒精彩的表現。 二、有關團隊出發前，發生機位安排欠妥事宜，本人已於第一時間向長官提出口頭及書面辭呈，以表達對此事的負責態度。礙於奧運開幕在即，承長官指示請辭待命，本人銜命前往東京，陪同選手完成最後一哩路，以達成奧運參賽所有工作為最重要考量。如今工作順利結束，也繳出亮眼的成績單，本人將按照原先計畫，於檢疫結束後，離開署長職務，回到臺灣師大擔任教職，在教育工作上奉獻自己微薄力量；也期許自己，未來無論在任何崗位，都會繼續為體育發展奉獻心力。 三、有關媒體人士昨日指出，本人發動體育界人士，希望可以留任署長職務一事，實為對本人的不實指控。誠如本人在返國時受訪所說，本人非常感謝所有選手、教練、體育人的支持和鼓勵，但絕無發動任何人為留任一事表達爭取，也完全沒有想藉奧運成績爭功諉過，此事關乎個人名譽，也是本人最看重之事，請給體育界終身奉獻的老兵一個最基本的尊嚴。若有確切證據，請據實提出，否則請勿再藉公眾媒體傷及他人名譽。 四、國際奧會甫通過新版奧林匹克格言：「更快、更高、更強及更團結（faster, higher, stronger, together）」，團結即是凝聚力，運動可以是營造和諧社會的公約數。行政團隊形同接力賽，每一棒都很重要，感謝總統、蘇院長及潘部長重視體育發展及支持預算倍增；也感謝歷任主委及署長奠定紮實基礎，所有同仁堅守崗位，克盡職責。 五、體育事務經緯萬端，改革非一蹴可幾，本人自擔任署長職務以來，已盡力朝體育改革目標前進。東京奧運的好成績只是個開端，盼望下一位接棒者能繼續努力，往前邁進，許體育一個光明燦爛的未來！最後，衷心感謝大家的支持與鼓勵，山水有相逢，我們後會有期！

根據台師大校友中心的介紹，張少熙是拳擊國手出身，曾經拿下1980年區運冠軍，也曾參加過中、日、韓聯合拳擊邀請賽、芬蘭拳擊國際錦標賽等賽事；後來選擇往學術界發展，是台師大運動與休閒學院教育學博士，並擔任過台師大學務長、運動與休閒學院院長；也曾任全國體育學會理事長、拔河協會、壁球協會理事等職務，並參與過體育署體育政策白皮書的撰寫，對體育事務相當嫻熟。去年9月從台師大借調至體育署，擔任署長期間每週仍會義務回台師大任教2至4節課。

藍綠立委認為：可留校察看

《蘋果日報》報導，國民黨立委林奕華表示，認為可以先留校察看，張少熙在基層紓困協助或是風波爆發後，都很願意與第一線溝通，認為經濟艙風波不能都將責任推給甫上任的署長，行政首長頻繁更換也不見是好事情。

民進黨立委林宜瑾則說，從張少熙上任以來，兩人討論過許多體育建設議題，認為張非常認真，加上東奧成績為史上最佳，代表體育署的努力有成果，接下來還有下月的殘奧與明年亞運，期待他能繼續留任。

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核稿編輯：翁世航