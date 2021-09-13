吃遍東京澀谷區名店全攻略（一）：1970年代，澀谷漸漸取代新宿「流行文化大本營」的地位

澀谷簡史

澀谷是個很年輕的區。它的年輕，不只是在它的時尚和活力，也在於它是在1932年（昭和7年）從東京府豐多摩郡的13町編入東京市才成區的。在此之前，它是轄屬由南豐島郡與東多摩郡合併而成的豐多摩郡中，南豐島郡在江戶時代轄下的包括下澀谷村、中澀谷村、上澀谷村、幡谷村、原宿村、千駄谷等地。1909年（明治42年）1月1日，町制開始實行，澀谷村變成了澀谷町。

澀谷之所以叫澀谷，有兩種說法：一是來自於澀谷川（上游為穩田川），澀谷川和宇田川匯合處，也就是在現在的澀谷車站（1885年〔明治18年〕開業）周邊，形成了谷狀地形，而澀谷川的澀，指的則是其流域地層上層的關東壤土層中的鐵質溶入河川中形成的「澀色」（棕紅色）。

另一種說法則是因為這裡為平安時代末期至鎌倉時代是武將澀谷氏的領地；還有一種說法是古時這裡被稱為「鹽谷之里」，後來「鹽谷」（しおや）演變成了「澀谷」（しぶや）。

而隨著1932年東京府豐多摩郡的13町被編入東京市，該郡的澀谷町、千駄谷町、代代幡町則是組成了澀谷區。1932年的10月1日，澀谷區正式誕生，而觀光客來到澀谷一定會去拍照的澀谷車站前的忠犬八公像，則在兩年後的1934年的4月21日設立。

直到1970年代之前，新宿一直是東京和全日本的流行與年輕人文化的聖地，不過在1973年，澀谷的Parco開幕之後，包含原宿在內，澀谷便漸漸地取代了流行文化大本營的地位。隔了兩年，Parco的二店也開了。

1979年（昭和54年），為了與在澀谷區宇田川町周邊不斷擴張開發的西武集團分庭抗禮，東急集團在澀谷區道玄坂（坂指的是斜坡，道玄之名一說是來自鐮倉時代在此活動的山賊大和田太郎道玄，另一說則源自此處的道玄庵，是澀谷站八公口往目黑方向的上坡）的道玄坂二丁目到道玄坂下十自路口的三角地帶，成立了後來以109辣妹出名的「澀谷109」（開幕時的名稱為「時尚社區109」（ファッションコミュニティ109）。

取109「いち・まる・きゅう」這個名字，一方面是與「東急」（とうきゅう）押韻，一方面則是營業時間從早上10點到晚上9點的意思。

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接下來的日子，澀谷更是蓬勃發展。Parco 3隨之在1981年開店，然後是1984年的丸井本館、1985年的THE PRIME、1986年的西武百貨店SEED館、1987年的109－2和西武LOFT。

一走出澀谷車站，往前方全世界人潮最多的十字路口「渋谷駅前交差点」望去，便是醒目的整棟牆壁電子廣告看板與星巴克的QFRONT（キューフロント）大樓。QFRONT於1999年的12月正式開業。

2000年，有著東西兩棟建築，人行空橋直通澀谷車站，還有東橫暖簾街（東横のれん街）直通東急百貨店東横店東館的Shibuya Mark City（しぶやマークシティ）開幕了，成了當時澀谷的新地標。

Shibuya Mark City又分為旅館棟和公司棟，旅館棟的5至25樓，為東急集團旗下的東急澀谷卓越大飯店（Shibuya Excel Hotel Tokyu／渋谷エクセルホテル東急），5樓有往返羽田與成田機場的巴士站。另外除了商場之外，東西棟也皆有包括「和幸」與「梅丘寿司の美登利」等近20間餐廳。

Shibuya Mark City開業的同年，為於櫻丘町地下4層樓，地上41層樓的超高層複合建築Cerulean Tower（セルリアンタワー）也完工了，自此之後，除了這棟大樓中的東急澀谷藍塔大飯店（Cerulean Tower Tokyu Hotel／セルリアンタワー東急ホテル）一直是澀谷最豪華高級的住宿選擇外，也一直是全澀谷最高的一棟樓。直到其高度被於2019年11月1日開幕的Shibuya Scramble Square（渋谷スクランブルスクエア／しぶやスクランブルスクエア）超越為止。

這兩年的澀谷，更是因為要將澀谷改造為未來都市的「澀谷再開發計劃」，連續落成了Shibuya Stream（渋谷ストリーム，2108年9月開幕）與Shibuya Scramble Square（渋谷スクランブルスクエア，2019年11月1日開幕）。

前者的stream指的就是澀谷川，可以沿著它走到代官山。而Shibuya Stream的1到3樓是商店和餐廳，4樓與9到13樓則是澀谷東急線流卓越大飯店（Shibuya Stream Excel Hotel Tokyu／渋谷ストリームエクセルホテル東急），今年6月去東京開會我就住在這裡。而14到35樓則是辦公樓層。

而Shibuya Scramble Square則是以地上47層、地下14層的230公尺高度，取代了2000年開業的Cerulean Tower，成了澀谷第一高樓。頂樓的戶外景觀設施「Shibuya Sky」，從早上9點開到晚上11點（最後入場時間為晚上10點），不僅可以無邊際地欣賞與俯瞰東京街景和澀谷十字路口，還能看到富士山、晴空塔等知名景點。

除了以上所說的「澀谷車站南街區計畫」的Shibuya Stream和Shibuya Scramble Square外，「澀谷再開發計劃」以澀谷車站為中心，還將周邊地區分為Shibuya Cast、、澀谷代官山R計畫的Shibuya Bridge、澀谷車站西口、包含東急PLAZA澀谷的道玄坂一丁目站前地區的Shibuya Fukuras、包含唐吉訶德澀谷店的道玄坂二丁目17地區、澀谷車站櫻丘口地區、南平台計畫的Shibuya Solasta等九項開發計畫，預計所有項目將於2027年完工。

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澀谷區行政劃分

以行政區的範圍來說，澀谷區是東京23區中第3少的區，僅次於荒川區和文京區，區內共有80個町，主要可分為幡谷地域、代代木地域、千駄谷地域、大向、惠比壽地域，以及冰川、新橋地域。

幡谷

幡谷地域包含了：笹塚（ささづか）、幡谷（幡ヶ谷／はたがや）、本町（ほんまち）。

代代木

代代木地域包含：

有著日本音樂著作權協會，與有著許多外國人高級租售公寓的「上原」（うえはら）。 本地是高級住宅區代代木上原的一部分的「大山町」（おおやまちょう）。 「西原」（にしはら）。 由於室町時代後期武將太田道灌在代代木村建造八座砦（要塞），其中的一之砦（狼煙台）位於此地，因而得名的「初台」（はつだい）。 越南大使館所在地的「元代代木町」（元代々木町／もとよよぎちょう）。 因為現在的富谷一丁目附近在古時出土許多貝殻化石，因此稱作「留貝」（留貝谷，とめがいや），後演變為「富谷」的「富谷」（富ヶ谷／とみがや）。 北半部為明治神宮，南半部是代代木公園，東部為國立奧林匹克紀念青少年總合中心，東北部有東京乘馬俱樂部與代代木小馬公園的「代代木神園町」（代々木神園町／よよぎかみぞのちょう）。

代代木原本是代代木村，自日本戰國時代便得此名，江戶時代則是大名和旗本的住所。之所以被稱為代代木，是因為在明治神宮的御苑東門附近有著被認為會代代傳下去的大樹日本冷杉（Abies firma），不過這棵樹到了明治中期其實已經枯了，並在1945年5月的東京大空襲中，因為一架美軍軍機墜落於其上而燒毀。

而日本名建築師丹下健三設計，為了作為1964年東京奧運游泳與跳水的場館的國立代代木競技場正位於此。

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本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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