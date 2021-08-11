民主黨推10年3.5兆預算計畫，號稱小羅斯福「新政」後對美國家庭最重要的立法

編譯：吳宗宜

推動3.5兆預算架構，民主黨盼擘劃10年藍圖

美國參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer），於8月9日公佈了一項3.5兆預算架構，這份長達92頁、橫跨10年的預算計畫，是為了推動拜登（Joe Biden）首屆總統任期的遠大願景：「這項立法的核心是在21世紀讓更多美國人有機會成為中產階級，恢復中產階級的力量。該法案將成為新政（New Deal）和偉大社會（Great Society）時代以來，對美國家庭最重要的立法。」

該項架構為今（2021）年稍晚將提出的預算案奠定了基礎，該預算案將投入數兆美元的資源至未來十年的建設中，包括投入更多的資金於醫療健保、教育、家庭服務、環境和家戶稅收減免等領域，此預算大部分將透過增加富人和企業的稅收來支應。

舒默表示，委員會的目標是在9月15日之前通過該法案，「當我們今年稍早在參議院獲得多數席位時，美國人民賦予我們一項重大責任：讓他們的生活更好，在此我很高興地報告，我們正在朝完成這個目標取得巨大進展。」

參議院預算委員會（Senate Budget Committee）主席、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示，在參議院目前民主黨人和共和黨人各佔一半的情況下，民主黨計劃透過「調解程序」（rules of reconciliation）以推動該預算案。

一般而言，若要跳過參議員們以冗長辯論（filibuster）拖延表決程序而直接進行表決，表決中該議案必須獲得所謂超級多數（Super majority），即在100席參議員中取得60票。但在審議預算案時，為避免冗長的審議程序，得以透過調解程序跳過冗長辯論，且只需要簡單多數決即可通過預算案。「是的，我們將以51票，而不是60票通過這項預算。民主黨現在掌控了參議院，我們將利用調解程序來造福工人階級，而不是富人階級。」

這項3.5兆的預算案的部分內容，包含在下列委員會提出之計畫：

在衛生、勞工、教育和養老金委員會提出7260億美元的預算，為3歲和4歲兒童提供免費的幼稚園教育、為勞工家庭提供托育服務、家庭假和病假、兩年的免學費社區大學教育、為歷史悠久的黑人學院和大學提供資金，以及擴大提供聯邦培爾助學金（Pell Grants）以鼓勵學生攻讀高等教育，並將聯邦醫療保險（Medicare）的給付範圍將擴大到包括牙科、眼科和耳科。 在司法委員會提出1070億美元的預算，以解決移民的法定永久身份問題，給予數百萬非法居住在美國的移民合法身份，同時也強化邊境安全，藉以爭取溫和派民主黨人的支持。 在農業營養和林業委員會提出1350億美元的預算，以解決森林火災、減少碳排放和解決乾旱問題。 在銀行委員會提出3320億美元的預算，以投資公共住房、住房信託基金、住房負擔能力和股權以及社區土地信託的指示。 在能源和自然資源委員會提出1980億美元的預算，以協助清潔能源開發。

該預算案並提出擴大對富人和大公司徵稅，以支應該計畫的支出，但不會加重年薪低於40萬美元民眾的稅率，這是拜登競選時的一項重要承諾。另外也要求聯邦政府，降低接受政府醫療保險者購買藥品須支付的價格，這同時也是民主黨人的長期目標。

舒默說：「我們告訴中產階級家庭，我們將讓你們更容易維持中產階級的地位，也告訴貧困家庭，我們將讓你更容易進入中產階級。」

麻州民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）指出：「沒有人會得到他們想要的一切，但我們民主黨同袍都在朝著同一個方向努力。」

參議院民主黨領袖舒默（中），後方是參議員桑德斯（左）與華倫（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

外憂內患，預算案前途未卜

但並非所有民主黨人都完全同意該預算計畫，許多中間派及溫和派民主黨人對此表達擔憂。中間派、美國西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）表示：「出於對同僚的尊重，我將投票支持該預算案，但同時我也擔心通貨膨脹的問題，所以我想看到更多計畫的細節。」

曾協調兩黨撰擬基礎設施預算案、溫和派的亞利桑那州民主黨參議員希尼瑪（Kyrsten Sinema）也說：「雖然我支持啟動這個政策，但我不支持一項要花費3.5兆美元的法案。」另一位溫和派的維吉尼亞州民主黨參議員華納（Mark Warner）也表示，雖然該法案「啟動這個政策的進程」，但他也沒辦法確定民主黨的溫和派會怎麼投票：「這將啟動美國人對於國家的社會契約（指大政府或小政府），應該如何運作的新一輪論辯。」

在美國參議院的席次為50：50，民主、共和兩黨各佔半數席位的情況下，任何一位民主黨參議員的反對票都會讓該法案付諸流水，民主黨必須確保每位參議員都投下贊成票，並還需要參議院議長、副總統賀錦麗（Kamala Harris）的關鍵一票才能打破僵局、通過該法案。

而共和黨團結一致反對該計畫，稱過度的財政支出和增稅會損害經濟成長，並給美國家庭帶來更大負擔。參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）一再堅稱，共和黨人不會投票支持增加債務上限，認為民主黨的政策，如大規模的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）紓困法案，和即將通過1.2兆美元的預算法案，正在持續推高美國債務。

麥康諾表示：「如果我們的民主黨同僚想在沒有我們參與的情況下，再次強行通過另一項不計後果、瘋狂大肆徵稅和增加開支的法案，把這些開支和債務變成為他們的標誌性遺產，那就隨他們去吧。讓我說得清楚一點，如果他們不需要或不想要我們的意見，他們就不會得到我們的幫助，因為這些魯莽的計畫需要提高美國的債務上限。」

「他們有能力可以繼續這樣做，他們控制白宮了、眾議院及參議院。他們可以提高債務上限。他們試圖加稅和增加支出，引導我們的國家走向被世人遺忘的處境，已將制定國內政策的鑰匙，交給了桑德斯和一些社會主義的議員。」

懷俄明州共和黨參議員貝拉索（John Barrasso）也說：「對我來說，這項3.5兆美元的預算案是民主黨極端派，讓國家跳上通往社會主義的列車的手段，這會是他們需要爭取每個民主黨人支持的法案，因為眾議院或參議院中沒有一個共和黨人會支持這種增稅和支出的法案。」

儘管共和黨人抨擊民主黨人最新提出的3.5兆美元預算案，但先前就1.2兆美元基礎建設預算進行談判的兩黨小組成員表示，他們並不擔心該案會受波及。

共和黨領導兩黨談判的代表之一、俄亥俄州共和黨參議員波特曼（Rob Portman）表示：「這是兩種截然不同的法案，完全不同，一個是兩黨合作的、負責任的、不加稅的法案，另一個是在美國已擁有創紀錄的赤字和債務水準的時候，大規模的支出。我認為他們正在做的事情是一個錯誤，但新的3.5兆美元法案不會影響我們先前推動的法案。」

路易斯安那州共和黨籍參議員卡西迪（Bill Cassidy）也稱，這兩個法案完全是獨立的：「兩個法案沒有關聯，它不會對我們先前的努力產生影響。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航