2021/08/12,
國際

中國「養狼計畫」推動乒乓外交，又怕被養大的狼反咬自己一口

中國「養狼計畫」推動乒乓外交，又怕被養大的狼反咬自己一口
日本乒乓球選手伊藤美誠及水谷隼，擊敗中國的劉詩雯及許昕｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

作為乒乓大國，中國可說是打遍天下無敵手。然而在連續四屆奧運囊括所有乒乓賽事金牌後，今年東京奧運終於中斷了他們的大滿貫紀錄——對手還是自己曾協助訓練過的日本選手。

文：德國之聲中文網（綜合報導）

在今（2021）年東京奧運首次設立的乒乓球男女混雙金牌賽中，來自日本的伊藤美誠及水谷隼，以4：3的分數擊敗了來自中國的劉詩雯及許昕，拿下了日本在乒乓球於1988年被列入奧運比賽項目以來第一面乒乓球金牌。

日本混雙組合擊碎了中國自2008年北京奧運以來第四度包攬奧運乒乓球項目所有金牌的願望。然而，就在中國網民為混雙失利哀嘆時，網路上也出現另一種討論的聲音：長達12年的「養狼計劃」，似乎終於給中國培養出程度不凡的外國敵手。

中國：孤獨的世界乒乓大國

乒乓素有中國國球之稱。在中華人民共和國剛成立的20世紀中期，乒乓球讓新中國獲得了第一個運動賽事世界冠軍，也開啟第一場由中國主辦的國際體育賽事。乒乓球不僅與中國的民族驕傲緊密相連，1970年代中國還透過「乒乓外交」開啟中美關係，甚至，增進了中國與世界的交流。

隨著中國成為乒乓大國，國際乒乓賽事也跟著被中國所獨霸。奧運乒乓歷史上共32面金牌中，只有4面不是由中國所拿下。北京奧運時更曾出現男子及女子乒乓單打比賽的金銀銅牌皆被中國選手贏下，頒獎典禮上一次升上三面五星旗的畫面。

《人民網》曾報導，在中國訓練三年的荷蘭乒乓女子單打名將弗利斯庫普（Bettine Vriesekoop）曾說：「如果歐洲長時間無法和中國隊抗衡，乒乓球可能會從奧運會上消失，因為國際奧委會要求乒乓球運動要在不同國家內均衡發展。」

為了讓乒乓球也能夠在其他國家興盛，2009年剛上任中國乒乓球協會主席的蔡振華，提出了要協助培育外國選手的「養狼計劃」，讓更多中國教練和球員出國去交流，或讓外國選手到中國來訓練。隨著近年來新生代國際乒乓選手崛起，《澎湃新聞》報導指出，中國終於在這屆東京奧運會上感受到了「養狼」所帶來的衝擊與挑戰。

過度競爭的中國乒乓界

在這屆東京奧運中奪下金牌的伊藤美誠、日本乒乓界明日之星張本智和、德國男子單打銅牌名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）、以及同樣於本屆首次在乒乓項目中拿下獎牌的台灣混雙銅牌組合林昀儒、鄭怡靜，皆曾在中國參加聯賽、或者接受過集訓。

除了邀請選手赴中國訓練以外，中國乒乓界的激烈競爭也使其不斷向外輸出人才。在這屆東京奧運會上就有許多的華裔選手，其中如韓國的女單選手田志希便是出生河北，直到2011年才入籍韓國。中國《極目新聞》採訪田志希，她說：「和我一樣年輕的選手都很優秀，而那些前輩們更是無比強大，就感覺國家隊裡強者如雲，真的很難出頭。」

田志希又說：「當時很多人都出國打球去了，因為大家都是從小練球，經歷了異常辛苦的訓練和極其殘酷的競爭，大家太渴望有一個舞台和賽場了，都希望能繼續打下去。」

第五度參加奧運的盧森堡籍選手倪夏蓮則來自上海，今年58歲的她是這屆乒乓賽事中年紀最大的選手，而她也與另兩位分別代表德國與葡萄牙的華裔選手，一同包辦了2019年歐洲運動會的金銀銅牌獎，獲得參與本屆奧運的門票。

還不夠具威脅性的「狼」

不過，即使中國選手轉披他國戰袍、「養狼計劃」給予外國選手訓練機會，還是只能在中國在乒乓界設下的銅牆鐵壁上鑿出一道小縫。東京奧運賽事截至目前，只有在混雙項目讓日本隊拿下一城，男子單打及女子單打項目上，金銀牌仍舊都是由中國隊包下。

此外，在中國民族主義於官方支持之下顯得更高漲的大環境裡，中國民眾似乎並不想讓「養大的狼」有機會來反咬自己一口。在伊藤美誠與水谷隼贏得金牌後，兩人的社群媒體都被對比賽結果不滿的中國網民給「出征」了。

這樣的民族情緒，在後來伊藤美誠於女子乒乓單打金牌賽，輸給中國名將孫穎莎時展現了出來。該則新聞迅速竄上微博熱搜頭條，中國官媒《中國青年報》評論則說：「只有完爆像伊藤美誠這樣一心一意以戰勝中國乒乓球隊為目標的『偏執型選手』時才會過癮。」

孫穎莎的成功「復仇」，也突顯中國民眾對於養狼計劃其實有所期待。《中國青年報》評論稱，養狼計劃的重點在於幫對手練級提高競爭力，好讓中國乒乓球選手在危機感中保持強大。

該評論又說：「（中國乒乓球隊）要踩著群狼奪冠，這份滿足感才更充實。」

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。