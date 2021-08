搶孤、放水燈、別搭末班車⋯⋯這些鬼月習俗與禁忌的英文怎麼說？

每年的農曆(Lunar calendar)七月是我們民俗信仰中的鬼月(ghost month)。陰曹地府每逢農曆七月初一便會打開鬼門(the gate to the Underworld),讓鬼魂外出到人間遊走,直到月底鬼門關。

鬼門開後最引人注目的重頭戲莫過於農曆七月十五日的中元節(Ghost Festival,又稱孟蘭盂節)。在這天,為了維持陰陽兩界的平衡,並祭祀為我們辛苦開創先河的祖先,人們會透過祭祖來表達對祂們的感謝與懷念。

以下就來看看中元節的相關習俗!

普渡 Zhongyuan Pudu

普渡可以說是整個鬼月最重要的一個活動了!它可以分為個人或單一家庭的「家普」及單一機關的「私普」,另外還有由各聚落、團體或廟境居民聯合舉辦的「公普」、「聯普」等。

當天,家家戶戶會從下午四點開始在門前供上三牲、五牲或是五味碗等各種食品,焚香(incense)拜祭後,燒經衣、紙錢(ghost money),超渡孤魂野鬼(俗稱好兄弟)。普渡這個活動不僅限定於中元節當天舉辦,在整個鬼月的任何一天都可以進行。

搶孤 Chiang Ku

搶孤是一個源自閩南的風俗活動,在中元普渡或是醮會後,會讓民眾搶奪放在旗竿(flag pole)頂端的祭祀供品。為提升難度、增加挑戰性,旗竿都會塗上動物油脂(grease)讓竿子變滑。此活動的目的之一是為了娛樂眾家先靈,扮演搶食的餓鬼,也有另一種說法是要透過搶奪祭品來嚇退(scare off)孤魂野鬼。台灣搶孤最盛行的地區就是宜蘭頭城及屏東恆春。

跳鍾馗 Tiao Zhong Kui

跳鍾馗是舊時臘月的習俗。據說裝扮成鍾馗沿門跳舞能有驅鬼之效用,後因其驅鬼效用而被台灣引進為中元節的習俗活動之一。跳鍾馗的活動通常會在普渡後進行,藉由鍾馗的法力驅走流連忘返的鬼魂。

寺廟會請道士、法師等人士裝扮成鍾馗。在跳鍾馗時,為避免被煞氣衝到,一般民眾不會在現場逗留。近年來,跳鍾馗的活動已漸漸轉變為請八家將、官將首等出陣。

放水燈 Release Water Lanterns

放水燈(release water lanterns)和超渡亡魂有關。水燈通常為紙糊製宮殿(palace)形,目的在於通知水上的孤魂野鬼來參加法會,此儀式又稱「照冥」。中有蠟油點火,內有一彩色三角形紙旗,又稱「普渡旗」,並會以毛筆在中間寫下自己的姓名跟相關的中元敬語。

People release water lanterns during Ghost Month to honor those that drowned. 人們在鬼月期間為溺斃者放水燈。

Photo Credit: 中央社

鬼月禁忌 Ghost Month Taboos

學完了鬼月的的相關習俗後,緊接著就來看看鬼月的禁忌。以下注意事項在鬼門開期間要盡量避免喔!

Do not take pictures at night. 半夜不要亂拍照

當我們要表示拍照的時候,會用take這個動詞來表示「拍照」的動作。另外,照片除了可以用picture表示外,也可以用photo。在這裡提醒大家鬼月期間半夜不要亂拍照,不然可能會造成「鬼入鏡」的現象。

Do not do water-related activities. 不宜戲水

這裡的do有「從事」的意思,而water-related是一個複合形容詞,表示「與水相關的」,而activity則代表「活動」。鬼月期間盡量不要到任何水域戲水,民間俗稱這段期間接觸水域會被鬼「抓交替」。

Do not cut your nails. 不宜剪指甲

Cut的意思為「剪」,這裡也可以用trim one’s nails來表示,trim有「修剪」的意思。人的任何一部分都有靈氣,在鬼月剪指甲等於是將自己的靈氣剪下來。因此時宜上不建議在鬼月剪指甲,若真的得剪,也建議用紅色的紙將指甲包起來。

Do not take the last bus. 不要搭末班車

一般說「搭乘」大眾運輸交通工具,都會用動詞take表示,例如take a train、take the MRT等等,而末班車直翻為last bus。大眾運輸的末班車通常是在半夜十二點左右發車,此時是陰氣最重的子時(23:00~1:00)。因此建議不要在鬼月搭乘末班車,以免好兄弟跟你一起回家。

Do not hang out clothes to dry at night. 不要在半夜曬衣服

Hang在這裡做為動詞,有「吊;晾」的意思,dry也是作為動詞,有「弄乾」的意思。深夜是好兄弟出沒的最佳時機,加上鬼魂容易附身在潮濕的東西上,因此鬼月期間盡量不要在半夜曬衣服。

Photo Credit: 中央社

Do not tap someone on the shoulder. 不亂拍他人肩膀;Do not look back. 不輕易回頭

Tap為動詞,有「拍;輕敲」的意思,shoulder則是「肩膀」。傳說中每個人肩頭和頭頂都有三把火,亂拍火會熄,就像少了保護神一樣,容易引起靈體附身。若聽到他人叫自己的名字也不應轉頭,避免火焰熄滅。若要回應,轉過全身才較為得宜。

Do not call someone’s name. 不要叫他人全名

Call在這裡是動詞,有「呼叫」的意思。另外補充,call someone’s name為「叫某人名字」的意思,但如果去掉所有格並把name改成複數,call someone names則有「污辱,謾罵」的意思。

鬼月期間嚴禁呼喚他人全名,因為名字是一個人的代表跟象徵,假使在鬼月期間叫他人全名讓好兄弟聽到的話,據說鬼魂就容易附身到你身上。

Do not walk against the wall. 不要靠牆邊走

Against作為這個句子的介係詞有「靠著」的意思,walk against合一起就會有「靠著…走」的意思。據說好兄弟因為喜愛牆壁冰涼的溫度,喜歡在牆邊出沒,所以可別在鬼月期間靠著牆走,不然你就得跟好兄弟搶地盤了。

Do not stick chopsticks upright in a bowl of rice. 禁止將筷子插在飯上

Stick有「插」的意思,而upright表示「直立地」。 將筷子直直地插在飯裡會被認為是不吉利的,因為這樣會讓了聯想到「上香」這個動作,而將香插在飯上一般只有在祭祀亡者時才會這麼做,所以在農曆七月時要特別避免這個動作喔!

學完了今天的鬼月相關習俗跟禁忌,大家在這段農曆七月時節要多加謹言慎行,除了參與各種民俗活動以外,也要避免觸犯禁忌。雖然可能有人認為這是迷信,但是任何習俗或是禁忌都有它存在的原因,所以還是寧可信其有,小心為上喔!

