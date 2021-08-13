搶孤、放水燈、別搭末班車⋯⋯這些鬼月習俗與禁忌的英文怎麼說？

每年的農曆（Lunar calendar）七月是我們民俗信仰中的鬼月（ghost month）。陰曹地府每逢農曆七月初一便會打開鬼門（the gate to the Underworld），讓鬼魂外出到人間遊走，直到月底鬼門關。

鬼門開後最引人注目的重頭戲莫過於農曆七月十五日的中元節（Ghost Festival，又稱孟蘭盂節）。在這天，為了維持陰陽兩界的平衡，並祭祀為我們辛苦開創先河的祖先，人們會透過祭祖來表達對祂們的感謝與懷念。

以下就來看看中元節的相關習俗！

普渡 Zhongyuan Pudu

普渡可以說是整個鬼月最重要的一個活動了！它可以分為個人或單一家庭的「家普」及單一機關的「私普」，另外還有由各聚落、團體或廟境居民聯合舉辦的「公普」、「聯普」等。

當天，家家戶戶會從下午四點開始在門前供上三牲、五牲或是五味碗等各種食品，焚香（incense）拜祭後，燒經衣、紙錢（ghost money），超渡孤魂野鬼（俗稱好兄弟）。普渡這個活動不僅限定於中元節當天舉辦，在整個鬼月的任何一天都可以進行。

搶孤 Chiang Ku

搶孤是一個源自閩南的風俗活動，在中元普渡或是醮會後，會讓民眾搶奪放在旗竿（flag pole）頂端的祭祀供品。為提升難度、增加挑戰性，旗竿都會塗上動物油脂（grease）讓竿子變滑。此活動的目的之一是為了娛樂眾家先靈，扮演搶食的餓鬼，也有另一種說法是要透過搶奪祭品來嚇退（scare off）孤魂野鬼。台灣搶孤最盛行的地區就是宜蘭頭城及屏東恆春。

跳鍾馗 Tiao Zhong Kui

跳鍾馗是舊時臘月的習俗。據說裝扮成鍾馗沿門跳舞能有驅鬼之效用，後因其驅鬼效用而被台灣引進為中元節的習俗活動之一。跳鍾馗的活動通常會在普渡後進行，藉由鍾馗的法力驅走流連忘返的鬼魂。

寺廟會請道士、法師等人士裝扮成鍾馗。在跳鍾馗時，為避免被煞氣衝到，一般民眾不會在現場逗留。近年來，跳鍾馗的活動已漸漸轉變為請八家將、官將首等出陣。

放水燈 Release Water Lanterns

放水燈（release water lanterns）和超渡亡魂有關。水燈通常為紙糊製宮殿（palace）形，目的在於通知水上的孤魂野鬼來參加法會，此儀式又稱「照冥」。中有蠟油點火，內有一彩色三角形紙旗，又稱「普渡旗」，並會以毛筆在中間寫下自己的姓名跟相關的中元敬語。

People release water lanterns during Ghost Month to honor those that drowned. 人們在鬼月期間為溺斃者放水燈。

Photo Credit: 中央社

鬼月禁忌 Ghost Month Taboos

學完了鬼月的的相關習俗後，緊接著就來看看鬼月的禁忌。以下注意事項在鬼門開期間要盡量避免喔！

Do not take pictures at night. 半夜不要亂拍照

當我們要表示拍照的時候，會用take這個動詞來表示「拍照」的動作。另外，照片除了可以用picture表示外，也可以用photo。在這裡提醒大家鬼月期間半夜不要亂拍照，不然可能會造成「鬼入鏡」的現象。

Do not do water-related activities. 不宜戲水

這裡的do有「從事」的意思，而water-related是一個複合形容詞，表示「與水相關的」，而activity則代表「活動」。鬼月期間盡量不要到任何水域戲水，民間俗稱這段期間接觸水域會被鬼「抓交替」。

Do not cut your nails. 不宜剪指甲

Cut的意思為「剪」，這裡也可以用trim one’s nails來表示，trim有「修剪」的意思。人的任何一部分都有靈氣，在鬼月剪指甲等於是將自己的靈氣剪下來。因此時宜上不建議在鬼月剪指甲，若真的得剪，也建議用紅色的紙將指甲包起來。

Do not take the last bus. 不要搭末班車

一般說「搭乘」大眾運輸交通工具，都會用動詞take表示，例如take a train、take the MRT等等，而末班車直翻為last bus。大眾運輸的末班車通常是在半夜十二點左右發車，此時是陰氣最重的子時（23:00~1:00）。因此建議不要在鬼月搭乘末班車，以免好兄弟跟你一起回家。

Do not hang out clothes to dry at night. 不要在半夜曬衣服

Hang在這裡做為動詞，有「吊；晾」的意思，dry也是作為動詞，有「弄乾」的意思。深夜是好兄弟出沒的最佳時機，加上鬼魂容易附身在潮濕的東西上，因此鬼月期間盡量不要在半夜曬衣服。

Photo Credit: 中央社

Do not tap someone on the shoulder. 不亂拍他人肩膀；Do not look back. 不輕易回頭

Tap為動詞，有「拍；輕敲」的意思，shoulder則是「肩膀」。傳說中每個人肩頭和頭頂都有三把火，亂拍火會熄，就像少了保護神一樣，容易引起靈體附身。若聽到他人叫自己的名字也不應轉頭，避免火焰熄滅。若要回應，轉過全身才較為得宜。

Do not call someone’s name. 不要叫他人全名

Call在這裡是動詞，有「呼叫」的意思。另外補充，call someone’s name為「叫某人名字」的意思，但如果去掉所有格並把name改成複數，call someone names則有「污辱，謾罵」的意思。

鬼月期間嚴禁呼喚他人全名，因為名字是一個人的代表跟象徵，假使在鬼月期間叫他人全名讓好兄弟聽到的話，據說鬼魂就容易附身到你身上。

Do not walk against the wall. 不要靠牆邊走

Against作為這個句子的介係詞有「靠著」的意思，walk against合一起就會有「靠著…走」的意思。據說好兄弟因為喜愛牆壁冰涼的溫度，喜歡在牆邊出沒，所以可別在鬼月期間靠著牆走，不然你就得跟好兄弟搶地盤了。

Do not stick chopsticks upright in a bowl of rice. 禁止將筷子插在飯上

Stick有「插」的意思，而upright表示「直立地」。 將筷子直直地插在飯裡會被認為是不吉利的，因為這樣會讓了聯想到「上香」這個動作，而將香插在飯上一般只有在祭祀亡者時才會這麼做，所以在農曆七月時要特別避免這個動作喔！

學完了今天的鬼月相關習俗跟禁忌，大家在這段農曆七月時節要多加謹言慎行，除了參與各種民俗活動以外，也要避免觸犯禁忌。雖然可能有人認為這是迷信，但是任何習俗或是禁忌都有它存在的原因，所以還是寧可信其有，小心為上喔！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航