南鐵東移案發函稱將強拆，最後迫遷戶黃春香：「幫我們的人都當官了、都不敢講話了」

南鐵東移最後一戶迫遷戶黃春香，與黃春香家關注組、土地正義行動聯盟、台灣人權促進會、綠黨及時代力量立委陳椒華，於今（11）日早上10點前往行政院，針對鐵道局對黃春香家即將發生的第三次強拆進行抗議。

關注組指出，前幾天收到來自鐵道局的最新公文，8月14日後就要來強拆，在那之前得先想好黃春香的家要怎麼辦。同時，鐵道局已在黃春香家後方建起了層層圍籬，做好強拆的準備。

關注組強調，作為半拆戶的黃春香，已經沒有試圖和整個南鐵東移計劃對抗，只想知道自己被半拆的房屋中，樓梯究竟能不能保留下來。

最後的半拆戶：拆了樓梯，4層房將只剩4、5坪可用

關注組表示，自鐵道局在2009年將南鐵施工計畫由「原軌案」改為「東移案」以來，計畫的公益性、必要性、最小侵害以及正當程序都備受質疑，但南市府與鐵道局仍執意施工，並向居民軟硬兼施地遊說、施壓。

位於台南市開元路旁、四層樓的黃春香家在計畫中屬於半拆戶，有三分之二的房子被徵收、未徵收的三分之一還可以保留，這樣的半拆戶在鐵路周邊比比皆是，惟其他居民陸續搬到照顧宅、離開原有的生活圈。

黃春香堅持留在原屋，在她被徵收的三分之二房屋中，包含大部分房屋的樓梯。她堅持留下樓梯，因為一旦拆除、便會破壞原有房屋的結構，並導致2至4樓無法使用，且1樓將只剩下4至5坪的空間，黃春香與百歲的母親根本難以居住。

關注組指出，去（2020）年10月，黃春香與關注組還在與鐵道局協商時，怪手就直接開進來，拆除了一部分的樓梯間。這是黃春香家遭受的第二次強拆，一半的樓梯和後半房屋毀損。如今，關注組成員把當時強拆後剩餘的瓦礫與樓梯扶手，由台南運上行政院、置放在大門口。

然而，警察堅稱瓦礫堆可能造成公共危險，要求在狹窄的政院大門前把瓦礫堆再向外推移約3公尺。關注組成員同意移動，但台權會居住權專員余宜家指出，這些物品只是言論自由的表現，不該讓警察在沒有明確依據的情況下限縮權利。

鐵道局中工處發函14日強拆、斷水斷電

在去年強拆發生的9個月後，鐵道局中部工程處自7月起共發了兩次函，要求黃春香在8月13日之前，依照拆遷補償費中的「門面結構修復費用」，做好建物結構支撐及加固作業，由中工處點交徵收範圍。

7月中旬的第一次發函指出，若仍拒絕拆除徵收範圍內的建物，則會依法強拆，且會在執行的7日前宣布、張貼公告。8月5日的發函態度更加強硬，表示8月14日會直接接管整棟建物、進行強拆，私人物品會移到用地範圍外集中管制，並於當日上午6時起停水、停電。

黃春香：幫我們的人都當官了、都不敢講話了

面對約20名左右的抗爭者，行政院門口出動近百名警力。

時值盛夏正午、頂著33度的高溫，「南鐵東移10年了，」黃春香說道，「好多好多人都在幫我，但幫我們的人現在都在當官了，都不敢講話了……我家就隨便被貼一個單子，現在整個都圍起來了。」

南鐵東移案最後的迫遷戶黃春香。｜Photo Credit: 關鍵評論網 / 李芯

關注組指出，在去年10月的擋拆行動以後，交通部不得不承諾在尊重黃春香需求的原則下，進行對等協商。然而，鐵道局此後仍不願針對黃春香的詢問提供資料。

「公文是這幾個月鐵道局唯一一次溝通的東西，之前說要派建築師來家裡看樓梯的狀況，說會好好協商、不會強拆，這後續都沒有發生。」關注組成員說道，並提出抗議的三大訴求：停止第三次強拆、保留黃家原梯、檢討浮濫土地徵收。

綠黨副秘書長李春祥，強調拆除的公益性和必要性：「這個計畫高達512億的金額，可以蓋辦公大樓、住宅大樓，這個計畫本身不是為了公共利益，沒有真正的必要性。」此外，黃春香家也只是一個例子，李春祥指出，全國到處都是缺乏公益性、必要性的土地徵收案例。

時力立委陳椒華發言前，坐在折疊椅上的黃春香伸手握住她的右手，「質詢超過10次、公文發過10封」陳椒華表示：「政府為了大家認為有非常大瑕疵的開發案，在土地徵收迫遷時，連一個樓梯都不肯去妥協，這樣的政府是會被唾棄的。」

聲援者要求行政院承諾，回應前不可斷水電、強拆

此時，行政院交通環境資源處副處長吳政昌從政院走出，黃春香的聲援者要求他作出承諾，在行政院處理好訴求、有具體回應以前，不能斷水、斷電或拆除。

行政院交通環境資源處副處長吳政昌。｜Photo Credit: 關鍵評論網 / 李芯

「我們今天才知道這件事情……今天你們的訴求，實務的部分有問題會向長官了解，行政機關有一定的權責（區分）。」吳政昌回應，並反覆強調政院的職掌與權責：「有一定的行政程序……我們公文是內部程序的公文，但我可以保證你們的訴求會轉達。」

關注組成員表示，會在門口等到結果出爐，接著開始靜坐等候。

黃春香的臉書指出，中午12時左右，行政院交通環境資源處處長陳盈蓉，代表行政院出面向黃春香表示，行政院會要求交通部做出完整、有依據的具體回應，在還沒處理完爭議之前，停止斷水斷電與強拆。

行政院也承諾，「回應」是否有具體依據不會是交通部自己說了算，將由立委陳椒華作為第三方、共同參與作證。

延伸閱讀

責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺