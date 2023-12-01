當性侵案走進司法訴訟（下）：法官真的「輕判」性侵案嗎？訴訟能給被害者公道還是療癒？

性侵害最重可判10年以上，但多數被告都被判6個月以下

根據目前法規，防害性自主罪的刑度會依照行為嚴重程度的不同有所差別。沒有侵入行為的「強制猥褻」刑度都較輕，落在7年以下。有侵入行為的強制性交最重可判到無期徒刑，假如是對未成年人、心智障礙者性侵，或是為了性侵傷害、殺死對方，或是導致對方重傷、事後自殺等，都會加重刑度。

參考「量刑趨勢建議系統」和「量刑資訊系統」的法官判決趨勢，假如無前科、受害人數一個人、對象為成年人，強制性交罪差不多就是判處3年到4年。另外根據司法院的統計結果則可以發現，一般的強制性交刑度也落在3年以上到5年以下，強制猥褻通常都在1年以下，也就是可以緩刑。利用權勢強制猥褻性交則是1年以上2年以下居多。要法官「重判」到7年以上，通常是「加重強制性交罪」，也就是有集體性侵、對兒童、對身心障礙者、下藥、凌虐性侵或是攜帶兇器侵入住宅等情況。

汪怡君直言，有很多量刑的因子。法官接觸的性侵害案件非常多，所以這把衡量的尺會放在他的行為態樣，違反意願的程度輕重，用什麼方式逼對方就範，是量刑時的核心問題。他舉例，性侵害案件中，一般「你不要我硬上」是大宗，但有些情況非常惡劣的性侵，例如用器具、下藥迷姦、侵入對方的住所強暴，甚至傷害、殺死被害人等。這些極端案件都會判很重，但數量是相對少的，所以在量刑統計中會被稀釋掉，看起來好像就都是輕判。

文家倩說明，量刑時還是會考量法定量刑的因子，例如被告的家庭背景、學經歷、犯案動機、造成的損害程度、犯後態度等。另外是否對沒有完全行為能力的人例如身心障礙者或是兒童性侵，也會影響法官的量刑輕重。

汪怡君表示，比起犯後態度，她更在意的是事情的真相有沒有被彰顯。很多被害人在意的不是賠償，是「還一個公道」，也就是加害人「真誠認錯」比賠償更有用，有的被告雖願賠償但從頭否認到尾，對被害人來講，最不能接受的是「你否認是否意味著我在說謊？」那樣的枷鎖恐怕比性侵更沉重。因此他會考量的是兩人對事件是否有一致認知，「當下就你們兩個人，有沒有合意發生性行為怎麼會差這麼大？」

汪怡君說，很多性侵案的被害人在案發後會非常自責，檢討自己為何沒有更明確拒絕、反抗，到了法庭上又要被放大檢視合理性、過程等等，那些罪惡感是非常痛苦的，假如被告堅持不認罪，會變成錯的好像都是自己。唯有被告真誠的承認當時的錯誤，被害人才有可能原諒自己也原諒對方，才是療癒傷害最好的解藥。

在保護被害人蒐證完全之間如何權衡？

由於被害人必須在警局做筆錄、檢察官偵查到法庭上都陳述令其痛苦的案發過程，導致不少爭議，台灣在2005年開始施行「減少陳述方案」。社工會評估狀況，假如判定被害人的壓力指數或創傷狀況嚴重，不適合再次反覆詢問，就會報請警察和檢察官，通常會由檢察官替警察做詢問，偵查階段就會把被害人陳述限縮為僅1次。



不過張妙如說，即使是被認定為需要減少陳述的被害人，也不表示完全不用被問話。有些案件比較複雜，即使有陳述過一次侵害過程，檢察官會看還需不需要補充延伸追問，還是會再找被害者來問。

檢察官A直言，雖然很多民間團體一直強調要減少被害人陳述，認為能少一次問話就能讓被害人的痛苦少一點，但就他偵辦經驗來看，有時候雙方說法、證據和證詞對不起來，需要確認和完整調查，他當然不希望被害人痛苦，但假如因為無法調查清楚、證據不足，不起訴或起訴後無罪，他不認為這對被害人是好結果。



則分享，他曾接過一案，因證據有矛盾，前面調查了半年都未起訴，他接手後覺得疑點重重，決定找被害人再問一次，「我有我想觀察的重點，也想親眼確認被害人的狀態」，重問時又找到新線索，調查後順利起訴，加害人也遭判刑。

汪怡君直言，假如前面筆錄很完整，後面因被害人身心壓力很大無法出庭，單純採用筆錄等事證還是有機會定罪， 但如果筆錄模糊， 證據不夠強檢察官還是勉強出手起訴，送到法院希望再調查， 那對法官來說，被害人親口在法庭上陳述，可信度還是比沒有再次陳述高，因為有些人可能言詞猶疑閃爍，有些人邊講邊哭，這些都會影響法官心證。

張妙如直言，陳述案發經過對被害人而言當然是壓力，但應該也可讓他更清楚事件脈絡。他現在也經常鼓勵被害人透過書寫療癒，寫案發經過、心情、疑問、細節，寫好就先收起來。這些內容雖然不一定會在訴訟中派上用場，但假如哪天需要補強證據，總會比卷證資料更容易喚起記憶，因為是自己寫的。

被動進入司法訴訟的被害人

張妙如直言，現在機制有個兩難，被害人有時會「無從選擇」的進入司法訴訟中。因為按照規定，醫院、學校、社工和檢警單位一旦知道性侵案發生，就有通報義務。通報後，被害人就會被要求去報警做筆錄，筆錄送到地檢署後，檢察官就會請被害人和行為人接受調查，然後決定要不要起訴，起訴後開庭就必須面對交互詰問、對質等。有些被害人連會經歷、面對這些都不清楚。

張妙如說，被害人到醫院驗傷，醫院就要通知警方婦幼隊，警方就掌握了這案子，通常警察會有點緊張，因為性侵不是一般打架，是重大刑事案件，他們會希望社工趕快勸被害人去報警，可是有時被害人就是還沒準備好。他可能想先驗傷，回家休息，先找律師諮詢，再考慮要不要進入司法。