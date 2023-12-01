當性侵案走進司法訴訟（下）：法官真的「輕判」性侵案嗎？訴訟能給被害者公道還是療癒？
我們想讓你知道的是
從統計結果來看，強制性交罪大多被判處3年以上5年以下，強制猥褻罪則多在1年以下。這樣的結果是否意味著「輕判」？有豐富性侵案審判經驗的法官表示，性侵的樣態有很多種，量刑時也會考量不同的要件，不過他最重視的還是，被害人和被告有沒有在事件的認知上達成一致，被害人通常要的不是賠償或嚴懲，而是對方承認錯誤。
性侵害最重可判10年以上，但多數被告都被判6個月以下
根據目前法規，防害性自主罪的刑度會依照行為嚴重程度的不同有所差別。沒有侵入行為的「強制猥褻」刑度都較輕，落在7年以下。有侵入行為的強制性交最重可判到無期徒刑，假如是對未成年人、心智障礙者性侵，或是為了性侵傷害、殺死對方，或是導致對方重傷、事後自殺等，都會加重刑度。
參考「量刑趨勢建議系統」和「量刑資訊系統」的法官判決趨勢，假如無前科、受害人數一個人、對象為成年人，強制性交罪差不多就是判處3年到4年。另外根據司法院的統計結果則可以發現，一般的強制性交刑度也落在3年以上到5年以下，強制猥褻通常都在1年以下，也就是可以緩刑。利用權勢強制猥褻性交則是1年以上2年以下居多。要法官「重判」到7年以上，通常是「加重強制性交罪」，也就是有集體性侵、對兒童、對身心障礙者、下藥、凌虐性侵或是攜帶兇器侵入住宅等情況。
汪怡君直言，有很多量刑的因子。法官接觸的性侵害案件非常多，所以這把衡量的尺會放在他的行為態樣，違反意願的程度輕重，用什麼方式逼對方就範，是量刑時的核心問題。他舉例，性侵害案件中，一般「你不要我硬上」是大宗，但有些情況非常惡劣的性侵，例如用器具、下藥迷姦、侵入對方的住所強暴，甚至傷害、殺死被害人等。這些極端案件都會判很重，但數量是相對少的，所以在量刑統計中會被稀釋掉，看起來好像就都是輕判。
文家倩說明，量刑時還是會考量法定量刑的因子，例如被告的家庭背景、學經歷、犯案動機、造成的損害程度、犯後態度等。另外是否對沒有完全行為能力的人例如身心障礙者或是兒童性侵，也會影響法官的量刑輕重。
汪怡君表示，比起犯後態度，她更在意的是事情的真相有沒有被彰顯。很多被害人在意的不是賠償，是「還一個公道」，也就是加害人「真誠認錯」比賠償更有用，有的被告雖願賠償但從頭否認到尾，對被害人來講，最不能接受的是「你否認是否意味著我在說謊？」那樣的枷鎖恐怕比性侵更沉重。因此他會考量的是兩人對事件是否有一致認知，「當下就你們兩個人，有沒有合意發生性行為怎麼會差這麼大？」
汪怡君說，很多性侵案的被害人在案發後會非常自責，檢討自己為何沒有更明確拒絕、反抗，到了法庭上又要被放大檢視合理性、過程等等，那些罪惡感是非常痛苦的，假如被告堅持不認罪，會變成錯的好像都是自己。唯有被告真誠的承認當時的錯誤，被害人才有可能原諒自己也原諒對方，才是療癒傷害最好的解藥。
在保護被害人蒐證完全之間如何權衡？
由於被害人必須在警局做筆錄、檢察官偵查到法庭上都陳述令其痛苦的案發過程，導致不少爭議，台灣在2005年開始施行「減少陳述方案」。社工會評估狀況，假如判定被害人的壓力指數或創傷狀況嚴重，不適合再次反覆詢問，就會報請警察和檢察官，通常會由檢察官替警察做詢問，偵查階段就會把被害人陳述限縮為僅1次。
不過張妙如說，即使是被認定為需要減少陳述的被害人，也不表示完全不用被問話。有些案件比較複雜，即使有陳述過一次侵害過程，檢察官會看還需不需要補充延伸追問，還是會再找被害者來問。
檢察官A直言，雖然很多民間團體一直強調要減少被害人陳述，認為能少一次問話就能讓被害人的痛苦少一點，但就他偵辦經驗來看，有時候雙方說法、證據和證詞對不起來，需要確認和完整調查，他當然不希望被害人痛苦，但假如因為無法調查清楚、證據不足，不起訴或起訴後無罪，他不認為這對被害人是好結果。
則分享，他曾接過一案，因證據有矛盾，前面調查了半年都未起訴，他接手後覺得疑點重重，決定找被害人再問一次，「我有我想觀察的重點，也想親眼確認被害人的狀態」，重問時又找到新線索，調查後順利起訴，加害人也遭判刑。
汪怡君直言，假如前面筆錄很完整，後面因被害人身心壓力很大無法出庭，單純採用筆錄等事證還是有機會定罪， 但如果筆錄模糊， 證據不夠強檢察官還是勉強出手起訴，送到法院希望再調查， 那對法官來說，被害人親口在法庭上陳述，可信度還是比沒有再次陳述高，因為有些人可能言詞猶疑閃爍，有些人邊講邊哭，這些都會影響法官心證。
張妙如直言，陳述案發經過對被害人而言當然是壓力，但應該也可讓他更清楚事件脈絡。他現在也經常鼓勵被害人透過書寫療癒，寫案發經過、心情、疑問、細節，寫好就先收起來。這些內容雖然不一定會在訴訟中派上用場，但假如哪天需要補強證據，總會比卷證資料更容易喚起記憶，因為是自己寫的。
被動進入司法訴訟的被害人
張妙如直言，現在機制有個兩難，被害人有時會「無從選擇」的進入司法訴訟中。因為按照規定，醫院、學校、社工和檢警單位一旦知道性侵案發生，就有通報義務。通報後，被害人就會被要求去報警做筆錄，筆錄送到地檢署後，檢察官就會請被害人和行為人接受調查，然後決定要不要起訴，起訴後開庭就必須面對交互詰問、對質等。有些被害人連會經歷、面對這些都不清楚。
張妙如說，被害人到醫院驗傷，醫院就要通知警方婦幼隊，警方就掌握了這案子，通常警察會有點緊張，因為性侵不是一般打架，是重大刑事案件，他們會希望社工趕快勸被害人去報警，可是有時被害人就是還沒準備好。他可能想先驗傷，回家休息，先找律師諮詢，再考慮要不要進入司法。
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
◎小夢想 大志氣 追夢計畫
看更多追夢計畫故事
參與追夢計畫網路投票