受刑人在監獄內投票希望落空，最高行政法院駁回理由：若開放恐影響選舉公信力

戶籍設在台北監獄的林姓受刑人，以有投票權卻從未投票過為由，提起行政訴訟，並聲請監獄在設投開票所讓他參與明年大選投票。台北高等行政法院（簡稱北高行）10月裁定，北監應設投票所供林男投票，此裁定可能會影響全台1700名設籍在監所中的受刑人，桃園市選委會、中選會不服，提起抗告。最高行政法院今（16）日公告，監所是封閉場所，無法遵守現行投開票的規定，將影響選舉的公信力，林姓受刑人聲請設投票所遭駁回確定。全台有10位受刑人提出訴訟，林姓受刑人是第一位裁定結果出爐的，最高行政法院的裁定也將影響後續的訴訟案。

最高行政法院的裁定理由：監所是封閉場域

北高行原裁定指出，受刑人雖然被限制人身自由，仍享有投票權，國家應以其他方式保障其投票權。選委會「消極不作為」一再剝奪受刑人投票權，已違反《公民與政治權利國際公約》。北高行指出，《監獄行刑法》允許受刑人外出的事由不包括「投票」，且監所戒護人力不足，受刑人外出投票可能會逃跑。但是《選罷法》等並無規定不能在監所設置投票所，監獄本質上也是機關，在監所設投票所是相對安全且適合的做法。

不過最高行政法院認為，《憲法》第17條所保障的選舉權，須依照平等、直接及無記名投票等選舉法制才得以具體化，經由有立法者所訂定，具有民意共識的投票及開票制度，保障選民得於公開、公平、公正程序，以自由意志行使選舉權，而獲得多數人民意志所決定的選舉結果，兩者缺一不可。

經法官衡量，在現行《選罷法》所規定的投開票制度，人民不具有請求選務機關於其戶籍所在地的監所內設置投票所的請求權，因為監所為管制封閉場所，需以特殊方式供受刑人投、開票，和多數人都認可、接受，且有法律規範的方式不同。

請求權指的是一方請求他方為一定行為或不作為的權利，需有法律作為依據。例如不當得利返還請求權，侵權行為損害賠償請求權。

最高行政法院指出，假如暫時准許林男聲請的假處分，也就是本次選舉在北監設投開票所，對影響選舉結果公益所造成的重大損害，遠甚於對林男在本次選舉不能投票的個人損害。至於未來要如何周全保障受刑人的投票權和選舉的公平性，應透過立法解決。

中選會律師：「量身定做」讓受刑人投票將讓社會動盪不安

桃選會與中選會共同委任律師顏碧志14日在最高行政法院開庭時主張，根據《總統選罷法》第53條、《公職人員選罷法》第57條規定，選委會應針對選舉人分布情形，就機關（構）、學校、公共場所或其他適當處所，設置投票所，但立法目的並非「便利個別選舉人」。軍人值勤、病患重病住院，他們有投票權也無法投票，選務機關並沒有剝奪或限制受刑人的投票權，受刑人是因個人犯罪被關，才會無法投票。

顏碧志表示，他承認林男有投票權，但如果為了受刑人「量身打造」設投票所，除了讓其他無法投票的人「情何以堪」，也會讓選舉的公平性、公信力都受社會大眾質疑。台灣的選舉長年來經歷許多考驗與挑戰，為了保障林姓受刑人這次的投票權，破壞社會大眾好不容易累積的對選舉制度的信任，恐怕造成社會的動盪不安。兩者權衡下，他認為選舉制度的安定與公共利益，比起受刑人的投票權更重要。

顏碧志進一步指出，投票所依法要公開設置，且投完票後要就地轉為開票所，讓民眾可以公開監督，避免選舉舞弊。這些在監所內幾乎都不可能達成，因為民眾不能進入監所內監票。而且如果在監所內讓林姓受刑人投票，恐怕會違反秘密投票原則。

中選會主委李進勇昨日在立法院備詢時則表示，他尊重任何人的權利，也尊重司法判決。但監所分為戒護區和非戒護區，假如在一般人不能出入的戒護區內設投開票所，不符合開票要「公開透明」原則，假如在戒護區外設置投開票所，受刑人要離開戒護區也有相當嚴格的規範，他「頭殼抱咧燒」（台語）。

法官在開庭時向顏碧志詢問，受刑人的投票權無法落實，是立法問題還是行政裁量問題？顏碧志回答，他認為兩者皆有，目前的法令沒有允許受刑人在監所內投票，選委會假如透過裁量權設投票所也違反公平性。在監所內屬「特設投票所」，應透過立法或修法來明文規定，才能避免爭議。根據最高行政法院最後的裁定，可看出法官採信了顏碧志的說法。

律師：不讓有投票權的人投票才是破壞對選舉的信任

林的律師團有3位律師出席14日的開庭。律師陳宜均時指出，林2019年設籍在北監，4年來已3度錯失投票機會，這是中選會裁量怠惰、恣意違法的結果。受刑人無法投票違反了司法院釋字第499號解釋、憲法法庭今年度憲判字第11號判決與公政公約等規定。截至今年四月底，像林男一樣設籍在北監的受刑人共有125人，不讓這些有投票權的人投票，才會破壞人民對選舉制度的信任。

陳宜均也強調，假如把投開票所設在非戒護區例如會客室或接見區，一般民眾和監所內的工作人員也都可以在這裡投票和監票，並不會違反開票需要公開透明、秘密投票等規定。律師薛煒育則指出，法務部矯正署曾表示會配合中選會辦理，可見並無窒礙難行。

律師謝孟羽表示，在適當的地方設置投開票所，本來就是中選會的權責，且投開票所的設置本來就該「量身定做」，很多偏鄉地區即使只有個位數的選民也會設投開票所。假如投開票所位置對居民不方便，改設他處是應該的，在監所內設投開票所給戶籍本就在監所的受刑人投票亦然。

監所關注小組今（16日）受訪表示對此結果感到遺憾。他們強調，爭取讓受刑人投票不是人權團體的行動，而是受刑人們的心聲。他們在去（2022）年7月對監所徵求投票請求書，在7月底前收到來自31個矯正機關2526位受刑人的請求書，其中408位為在籍投票權人。在去年爭取憲法修正案公民複決第1案失敗後，今年小組邀請更多律師加入，協助受刑人透過訴訟爭取權益。接下來他們將嘗試將此案送到憲法法庭，請大法官們來判斷，受刑人無法投票的現況是否違憲。

根據矯正署統計，目前設戶籍於矯正機關的受刑人約1700人，過去法律強制規定受刑人須遷戶籍至矯正機關，現已無強制規定，但仍有部分居無定所的收容人將戶籍遷至監所中。

延伸閱讀

核稿編輯：邱宜君