職場必備社交英文：如何稱讚對方才不會弄僵場面或鬧笑話？

職場溝通中,適當的讚美是同事間的潤滑劑,身為非英文母語人士的我們可能會因為錯誤的稱讚方式,導致同事間的尷尬或誤會。因此,在稱讚他人時語氣、用詞都必須精準掌握才不會傷了和氣、本末倒置。

要稱讚他人時可能會遇到以下狀況:

以下是筆者曾經在職場上聽過的一段對話:

Mark:Good morning, Serena. Do you have a date tonight? You look beautiful today.

Mark:早安,Serena。今晚有約會嗎?你今天很漂亮。

Serena:Um, no. Why do you say so?

Serena:嗯,沒有。為什麼這樣說?

Mark:I mean, you look skinny in this outfit. It really suits you. Also, your skin looks white with the blue shirt.

Mark:我的意思是,你這樣穿看起來很苗條,穿搭很適合你,而且你的皮膚配上藍色衣服顯得很白。

Serena:Okay… thanks! By the way, have you checked my proposal? I sent it to you last Friday.

Serena:好喔… 謝了!對了,你看過我的提案了嗎?我上週五寄給你了。

Mark:Yeah, I have read it. It was great!

Mark:有啊,我看過了。寫得很好!