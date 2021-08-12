職場必備社交英文：如何稱讚對方才不會弄僵場面或鬧笑話？

職場溝通中，適當的讚美是同事間的潤滑劑，身為非英文母語人士的我們可能會因為錯誤的稱讚方式，導致同事間的尷尬或誤會。因此，在稱讚他人時語氣、用詞都必須精準掌握才不會傷了和氣、本末倒置。

要稱讚他人時可能會遇到以下狀況：

想稱讚但不知道如何開啟話題； 誤用詞語導致雙方尷尬； 語氣拿捏不當而適得其反。

以下是筆者曾經在職場上聽過的一段對話：

Mark：Good morning, Serena. Do you have a date tonight? You look beautiful today.

Mark：早安，Serena。今晚有約會嗎？你今天很漂亮。 Serena：Um, no. Why do you say so?

Serena：嗯，沒有。為什麼這樣說？ Mark：I mean, you look skinny in this outfit. It really suits you. Also, your skin looks white with the blue shirt.

Mark：我的意思是，你這樣穿看起來很苗條，穿搭很適合你，而且你的皮膚配上藍色衣服顯得很白。 Serena：Okay… thanks! By the way, have you checked my proposal? I sent it to you last Friday.

Serena：好喔… 謝了！對了，你看過我的提案了嗎？我上週五寄給你了。 Mark：Yeah, I have read it. It was great!

Mark：有啊，我看過了。寫得很好！

聽完這段對話相信大家都能感受到兩人之間的尷尬，不但開頭問句過於唐突，後續稱讚的形容詞也不恰當，讓聽者感到遲疑和不悅，最後的回答更是讓人覺得敷衍、不知如何回應，這邊提供幾個改善尷尬稱讚和氣氛好方法！

一、開頭直接切入稱讚

亞洲人說話較為含蓄，要稱讚他人時常會繞一圈講、隱晦地表達或詢問，但西方人的文化及英語口說，習慣用簡單的直述句表達事實和肯定。

You look gorgeous today, especially your boots! They suit your skirt.

你今天看起來美極了，特別是那雙靴子跟裙子很搭！

Your proposal is perfect! The new ideas are creative.

你的提案太棒了！新的方案很有創意。

二、稱讚具體、適當提問

若只使用形容詞稱讚，容易讓對方覺得敷衍，提出具體欣賞的特點並加上適當的提問，可以讓對方明確知道我們想表達的讚許，增加真誠和可信度，不會聽起來很敷衍。

Your suitcase looks sturdy. Could you tell me what the brand is? I’m looking for a new one with a more durable handle.

你的公事包看起來很堅固，可以告訴我是什麼牌子的嗎？我正想找一個手把比較耐用的公事包。

Your presentation was amazing! Could you tell me how to be that confident on stage? I always feel awkward standing in front of the crowd.

你的報告實在太精彩了！可以教我如何在台上那麼有自信嗎？在眾人面前演講總是讓我尷尬。

除了顯示真誠外，適當的提問就像做球給對方回話，以免對方單方面被稱讚而不知道如何回應。

三、用詞精準，避免負面含義

除了稱讚的開頭和問法之外，更要注意形容詞的使用。由於中英文邏輯、用詞不同，許多人習慣用中文直翻英文，平時多觀察外國人如何稱讚他人、避免使用中式英文，才不會讓母語人士誤會你的讚美而鬧出笑話。

上方的範例對話中， Mark想要稱讚Serena苗條、皮膚配上衣服顯得白皙，但使用了不恰當的形容詞，到底該怎麼正確地稱讚他人的外表呢？

1. Skinny、thin = 瘦？

Skinny的瘦其實是指「消瘦、骨瘦如柴」，thin則是指「瘦削、沒有肌肉的」通常都用在形容人「不健康的瘦」。若想讚美他人身材好可以使用以下形容詞：

slim (adj.) 指對方身材苗條、纖細

You look slim in that dress. It is beautiful!

你穿這件裙子看起來真苗條，真美！

fit (v.) 指衣物很合身、非常適合對方

I love your outfit today! The jeans fit you perfectly.

我喜歡你今天的穿搭！這件牛仔褲非常適合你。

be / keep in good shape 用來形容他人身材穠纖合度，保持得很健康

You are always in good shape. How do you keep it?

你身材一直都很好，你是怎麼保持的呢？

2. White = 白？

White的確有白的意思，但偏向指「蒼白」，跟pale的意思較為接近，會讓對方誤以為自己氣色不好。不少白人會擔心自己膚色太白、沒有血色，所以建議換個方向改成稱讚「膚況」就不會有問題囉！

bright、fair (adj.) 指皮膚白皙透亮、氣色好

Your face looks so bright and fair!

你的臉看起來白皙透亮，氣色很好！

smooth (adj.) 指皮膚光滑、膚質好

Your skin looks so smooth. What skincare product do you use?

你的皮膚看起來好光滑，你都是用什麼護膚產品呀？

flawless (adj.) 指皮膚完美無瑕、膚況好

Wow! Your cheeks look flawless. Do you wear makeup?

哇！你的臉頰看起來沒有任何，你有化妝嗎？

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四、語氣真誠、注意場合

在職場上會有各式各樣機會與同事或主管對話，不論是在電梯中、會議前後、或是用餐時，small talk無所不在，適時地用讚美開啟話題、延續談話都是幫人緣加分的好方法，以下提供三個原則給大家：

1. 稱讚客觀事實好過主觀感受

職場畢竟是公共場合，有時候過於主觀的讚美容易造成雙方的尷尬，在挑選主題時可以選擇對方在工作上的表現，例如稱讚對方的簡報清楚、完整，或是讚美對方的建議有建設性。

Your suggestions are really concrete and realistic. Thanks for bringing that up!

你的建議很具體又實際，謝謝你提出來！

What you just mentioned is from a new aspect! None of us has thought about that. Thank you!

你剛提出的是個全新的觀點！我們從來沒有想過，謝謝你！

2. 態度真誠堅定，避免輕浮

在讚美他人時態度和語氣也會影響到讚美的品質，若是以隨便的態度說出稱讚，會顯得敷衍甚至嘲諷，真誠的語氣和眼神對於表揚他人也是很重要的元素。

Hey Simon! I really appreciate your advice. That really made my presentation clearer and more complete.

嘿，Simon！真的非常感謝你的意見，讓我的簡報更清楚完整。

當說這句話時可以在「really appreciate」 這兩個字放慢語速且加重語氣，並在「clearer and more complete」時面帶微笑，讓對方能夠感覺到你的真誠和喜悅。

3. 表達時語氣盡量避免上對下

這點則是身為主管在稱讚下屬時需要注意的，主管除了針對員工的客觀成果給予讚美外，更可以肯定員工的努力、加以表揚，避免給下屬「做得好是應該」的感覺。

Hey Jessica! You did a great job in the sales meeting yesterday! Your effort and performance really impressed not only me but also the clients.

嘿 Jessica！你昨天在銷售會議上的表現棒極了！你的努力和表現讓我和客戶都印象深刻。

透過表揚員工的努力和表現讓主管和員工間的關係加分，更可以利用客戶或其他主管的讚美進一步肯定員工。掌握以上技巧，想要輕鬆地在職場上表達稱讚和認同，讓職場氛圍更融洽並不是一件困難的事喔！

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本文經CLN｜Corporate Language Network授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航