2021/08/11,
國際

「我不能呼吸了」奈及利亞指控印尼粗暴對待外交官， 要求嚴懲涉事移民官

「我不能呼吸了」奈及利亞指控印尼粗暴對待外交官， 要求嚴懲涉事移民官
奈及利亞指控，一名駐印尼的外交官員遭粗暴對待，印尼提出澄清，奈及利亞仍要召回大使，檢討兩國關係。印尼指出，圖為奈及利亞駐印尼大使拜訪移民總局南區辦公室，此事已和解。（印尼法律和人權部提供）Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

一名奈及利亞男子在車內被3名男子用暴力製伏的影片日前在印尼社群媒體傳開，這名男子不斷大聲嘶喊，「我不能呼吸，我的脖子，我的脖子」。這名男子是奈及利亞駐印尼的外交官，此事引起兩國外交風波，奈方表示要檢討與印尼的關係。

（中央社）奈及利亞將召回駐印尼大使，檢討與印尼的關係，起因是日前一名駐印尼的外交官員遭印尼移民官粗暴對待。印尼當局澄清，是奈及利亞官員先毆打移民官，雙方已和解。

奈及利亞外交部長奧尼亞馬（Geoffrey Onyeama）10日指出，駐印尼大使已向外交部完整報告此事；他再度強調，奈及利亞官員或任何奈及利亞人遭到這種對待「完全不能接受」，印尼沒有任何理由可以合理化這種行為。

奈及利亞媒體P.M. News Nigeria在網站發布奧尼亞馬的記者會影音談話內容。奧尼亞馬說，外交部將召回駐印尼大使，召開最高層級的會議，討論如何處理這起事件的下一步作法，「包括檢討我們與印尼的關係」。

奧尼亞馬指出，針對涉入這起「公然犯罪」行為的印尼移民官員，奈及利亞要求印尼政府，必須給予「嚴厲且適當」的懲罰。

一名非裔男子在車子裡面被3名男子用暴力制伏的影片日前在社群媒體傳開。一名男子將非裔男子的頭壓在後座椅背，另2名男子抓住這名非裔男子的手，非裔男子不斷大聲嘶喊，「我不能呼吸，我的脖子，我的脖子」。

根據奈及利亞媒體報導，奈及利亞外交部9日發表聲明指出，這事件發生在8月7日，一名奈及利亞駐印尼的外交官員在雅加達被印尼移民官員逮補、粗暴對待。

奈及利亞外交部指出，外交部已經為此召見印尼駐奈及利亞大使，並對印尼政府強烈抗議，印尼駐奈及利亞大使代表印尼政府致歉。奈及利亞駐印尼大使回報外交部，涉入的印尼移民官員為此拜訪奈及利亞駐印尼大使館，對此道歉。

根據英國廣播公司（BBC）在10日報導，被制伏的男子是奈及利亞駐印尼的領事官員伊布拉欣（Abdulrahman Ibrahim）。這起事件在奈及利亞引起民眾不滿，認為這是對奈及利亞人的輕蔑，要求印尼政府提出完整說明。

主管印尼移民總局的印尼法律和人權部10日晚間為此事發布聲明。

聲明指出，移民官員8月7日接到有外國人居留證過期的訊息而前往查察，在一公寓大廳看到一名外國人，該外國人不配合提供證件，反而斥責移民官員，移民官員將他帶回辦公室，途中他把一名移民官員的嘴唇打到紅腫流血，因此才被制住。

聲明指出，奈及利亞駐印尼大使當天為此拜訪移民總局在雅加達南區的辦公室，了解整個經過並調解後，雙方承認有誤會，這件事已經和解。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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