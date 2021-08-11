請假前最後一次中常會：江啟臣提「憲法九二」，發起「兩岸和平發展委員會」凝聚社會共識

國民黨主席江啟臣將於下週正式登記參加黨主席選舉後請假，今（10）日是他請假前最後一次主持中常會，他在發表談話時表示，兩岸要回到「不統、不獨、不武」的和平狀態，他相信「憲法九二」可以讓原汁原味、求同存異的「九二共識」繼續成為台灣民眾的主要選項；而國民黨也要與中國社會對話並重振中華歷史文化教育，因此發起「兩岸和平發展委員會」舉辦「兩岸國是論壇」是接下來的重要任務。

江啟臣提到，東京奧運賽事剛剛落幕，中華隊表現極佳讓他心懷感謝，但也讓他看到一些深層憂慮，就是兩岸間的緊張不但沒有在公平競爭中消弭、緩和，反因網路上為自己選手加油，延燒為相互敵視的言論。選手被洗版攻擊、藝人名嘴被網民集體出征，兩岸民間再次陷入向下的「惡意螺旋」。



江啟臣表示，兩岸關係無論怎麼發展，最終都是要滿足民間交往的需要，解決人民在交流中的問題。沒有「以人為本」的精神，兩岸關係猶如建在沙堆上，禁不起任何風吹雨打。推動「以人為本」的兩岸關係就是國民黨堅持的理念。只要是民眾需要的，國民黨都會積極爭取，當兩岸人民往來正當權利受到侵犯，國民黨更要勇敢挺身而出。

取代「九二共識」的「憲法九二」將成為台灣主要選項

江啟臣表示，過去兩岸曾有和平穩定發展的榮景，九二共識至為關鍵。然而隨著2019年的事態發展，台灣社會對九二共識有較多誤解，很多支持者希望國民黨把兩岸政策講清楚。他上任後，經過半年的努力與磨合提出「基於中華民國憲法的九二共識」，有人把它稱為「憲法九二」，從當初我方主張的憲政基礎，說明九二共識既清晰又模糊的特性如何讓兩岸願意溝通互動，又能凸顯中華民國存在的事實。



他注意到近來大陸官方對九二共識的處理，把當初海基會提出「雙方雖均堅持一個中國原則，但對於『一個中國』的涵義，認知各有不同」一併陳述；新加坡總理李顯龍也公開表示，九二共識及其所包含各自解讀一中的模糊陳述，是兩岸關係曾有的可行方案，很難再找到替代方案；而國民黨的看法也是如此。

江啟臣說，在國民黨全體努力下，各界對九二共識的理解與信任正逐步恢復。他有信心「憲法九二」的說法，可以讓原汁原味、求同存異的九二共識繼續成為台灣民眾的主要選項，可以讓國民黨再次贏得台灣民眾的託付，並穩定兩岸關係的發展。

江啟臣表示，「我們的國家是中華民國，這點無庸置疑。」在九二共識的基礎上，馬英九政府時期主張在中華民國憲法架構下維持中共不統、台灣不獨、兩岸不武，亦即「不統、不獨、不武」的現狀，有效確保台海和平穩定，獲得近八成民眾支持。因此，2015年蔡英文競選總統時，跟著提出「維持現狀」的主張。



但過去5年多民進黨不切實遵守中華民國憲法的蔡英文總統，僅靠空言並無法維持過去的和平現狀。當前台海周邊軍事活動頻繁，大陸武統聲浪高漲，兩岸發生衝突的可能性明顯增加，民眾對戰爭的憂慮節節升高。這些都在在證明馬前總統時期「不統、不獨、不武」的可貴。

值得注意的是，馬英九日前也才剛剛重提自己在兩岸關係上的貢獻，並再次呼籲蔡英文重新接受九二共識；而日前宣布參選黨主席的朱立倫則在兩岸論述上，表示若他當選主席，過去黨章、政綱規定的重要基礎都要延續，在這個基礎上讓兩岸和平、讓大家過好日子；國民黨才是穩定兩岸的力量，才是捍衛中華民國、讓大家安定繁榮最大的力量。

發起「兩岸和平發展委員會」

江啟臣強調，要回到「不統、不獨、不武」的和平狀態，國民黨應致力於2項社會工程。一是和大陸社會對話，拉近兩岸民心距離，扭轉武統浪潮；一是重振台灣的中華歷史文化教育，保障兩岸民間交往，增強「和」的力量，消弭「獨」的衝撞。為台海重返和平奠定厚實基礎，是國民黨要儘速展開的和平行動方案。



除了要重建兩岸和平狀態，身為創建中華民國的國民黨，也應勇敢面對兩岸前途問題。除了堅持捍衛中華民國，還應積極探索打破當前「統獨僵局」的新路。江啟臣稱，「台獨是條違憲且危險的道路」，兩岸未來要在和平穩定中圖謀前途，除了需要有效溝通與良性競爭外，未來任何的安排都必須確保中華民國的主體性。如果兩岸放棄軍事力量和邦交數量的零和競賽，轉向政治制度與生活方式的競爭，看誰能讓兩岸中華民族過著更好的生活，將可打通邁向兩岸未來的寬廣大道。



江啟臣表示，發起「兩岸和平發展委員會」實屬必要，可以由國民黨黨或者朝野有興趣的政黨與組織共同發起，甚至予以法源基礎，作為兩岸前途的國是論壇，進行台灣社會跨世代、跨階層、和跨黨派的對話，再從對話中凝聚社會共識。

江啟臣也在談話最後，感謝這一年半來所有中常委對他的支持，並表示他將在正式登記主席選舉後請假；他細數這一年半來面對了高雄市長罷免的艱苦戰役、議長和市長的補選，以及接下來要面對的公投戰場；除此之外，黨內改革部分，他也把兩岸政策說得更加清楚，並且落實了青年參政權，提高組織的民意參與度，開源節流讓財務更加穩健；他期待接下來能繼續與所有的夥伴，一起並肩走在正確的道路上，為黨謀出路，為國家謀發展。

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核稿編輯：翁世航